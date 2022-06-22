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Умер участник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс

Умер участник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс

Автор:
22 июня 2022 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   artist   Максим фадеев   Фабрика звезд-2   певец   пьер нарцисс   смерть   шоколадный заяц   шоу бизнес   
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О смерти исполнителя, известного по хиту "Шоколадный заяц", сообщила его дочь Каролина Кристель.

Пьер Нарцисс стал популярным в РФ во время его участия в проекте "Фабрика звезд-2", а после того, как на шоу прозвучала композиция о "шоколадном зайце", темнокожего артиста стали узнавать и на улицах российских городов.


После проекта он заключил контракт с лейблом Максима Фадеева и записал несколько песен, однако ни одна из них так и не смогла стать более популярной, чем тот незатейливый хит.


Артист был женат на Виктории Калачёвой. В этом браке родилась их дочь Каролина-Кристель, которой Нарцисс очень сильно гордился. У певца был непростой характер. Его неоднократно обвиняли в хулиганских замашках, пристрастии к спиртному.


В последние годы Пьер Нарцисс практически не выступал, занимаясь своим здоровьем. Певца мучила бронхиальная астма. Скончался артист во время операции на почках. У него остановилось сердце. Пьеру Нарциссу было 45 лет.

Источник:

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Метки: Ynews   artist   Максим фадеев   Фабрика звезд-2   певец   пьер нарцисс   смерть   шоколадный заяц   шоу бизнес   
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Arti Полчаса назад
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Leonid 7 минут назад
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