Умер участник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс стал популярным в РФ во время его участия в проекте "Фабрика звезд-2", а после того, как на шоу прозвучала композиция о "шоколадном зайце", темнокожего артиста стали узнавать и на улицах российских городов.





После проекта он заключил контракт с лейблом Максима Фадеева и записал несколько песен, однако ни одна из них так и не смогла стать более популярной, чем тот незатейливый хит.



