Умер участник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс

О смерти исполнителя, известного по хиту "Шоколадный заяц", сообщила его дочь Каролина Кристель.
Пьер Нарцисс стал популярным в РФ во время его участия в проекте "Фабрика звезд-2", а после того, как на шоу прозвучала композиция о "шоколадном зайце", темнокожего артиста стали узнавать и на улицах российских городов.
После проекта он заключил контракт с лейблом Максима Фадеева и записал несколько песен, однако ни одна из них так и не смогла стать более популярной, чем тот незатейливый хит.
Артист был женат на Виктории Калачёвой. В этом браке родилась их дочь Каролина-Кристель, которой Нарцисс очень сильно гордился. У певца был непростой характер. Его неоднократно обвиняли в хулиганских замашках, пристрастии к спиртному.
В последние годы Пьер Нарцисс практически не выступал, занимаясь своим здоровьем. Певца мучила бронхиальная астма. Скончался артист во время операции на почках. У него остановилось сердце. Пьеру Нарциссу было 45 лет.
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АНТИФИШКИ
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