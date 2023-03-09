История появления мема "Превед Медвед!"

Ситуация вышла из-под контроля довольно быстро. Хотя, она никогда никем не контролировалась.



6 июля 2006 году на интернет-конференции Владимира Путина вопрос "ПРЕВЕД, Владимир Владимирович! Как вы относитесь к МЕДВЕДУ?" стал лидером. Он получил 28 424 голоса, тогда как второй по популярности вопрос "Собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих рубежей огромных боевых человекоподобных роботов?" набрал 26 602 голоса. Примечательно, что вопрос про медведя в такой формулировке президенту страны задан не был, хотя прозвучал весьма схожий: "как Вы относитесь к журналу „Медведь“?". В данном случае организаторы конференции совершенно не поняли смысла главного вопроса, ведь его можно было перенаправить в тему мемологии и интернет-культуры. Вместо этого вопрос заменили на глупость.