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История появления мема "Превед Медвед!"

История появления мема "Превед Медвед!"

Автор:
09 марта 2023 14:34
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2006 год   Мемостория   Мемы   Олбанский йезыг   Превед Медвед   история мемов   
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Мем "Превед Медвед!" является типичным примером использования олбанского йезыга (другие названия: Жаргон падонков, падонкаффский, йАзЫг пАдОнКаФф). Медвед стал одним из неофициальных символов 2006-го года. В этом посте рассмотрим историю взлёта мема, а также события и людей, на которых он повлиял.
Олбанский йезыг — стиль использования русского языка с искажённой орфографией, использованием сленговых выражений и нецензурных слов в начале двухтысячных годов, распространившийся в молодёжной среде.
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Мем зародился на сайте Dirty.ru. Кстати, в данном случае можно даже найти "виновника" сего творения.
3 февраля 2006 года юзер Lobzz (Роман Яценко, Донецк) опубликовал "картину" американского "художника" Джона Лури, на которой был изображён секс пары на природе, а также медведя в известной позе, произносящего фразу "Surprise!". Роман отредактировал картинку, заменив слово "Surprise!" на "ПРЕВЕД!".
Фраза быстро стала частью интернет-культуры, а медведя начали использовать отдельно от остальной картины в качестве мема.

Интернет-конференция Владимира Путина 2006 года

Ситуация вышла из-под контроля довольно быстро. Хотя, она никогда никем не контролировалась.

6 июля 2006 году на интернет-конференции Владимира Путина вопрос "ПРЕВЕД, Владимир Владимирович! Как вы относитесь к МЕДВЕДУ?" стал лидером. Он получил 28 424 голоса, тогда как второй по популярности вопрос "Собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих рубежей огромных боевых человекоподобных роботов?" набрал 26 602 голоса. Примечательно, что вопрос про медведя в такой формулировке президенту страны задан не был, хотя прозвучал весьма схожий: "как Вы относитесь к журналу „Медведь“?". В данном случае организаторы конференции совершенно не поняли смысла главного вопроса, ведь его можно было перенаправить в тему мемологии и интернет-культуры. Вместо этого вопрос заменили на глупость.

Популяризация Медведа и самой концепции мемов

"Медвед" стал появляться в самых разных уголках интернета, его всё чаще использовали в повседневной жизни. "Превед Медведа" можно было обнаружить на рекламных баннерах, его распечатывали в качестве постеров, наклеек, печатали в газетах.

Попоболь Джона Лури

Во всей этой истории был один человек, у которого стало очень сильно подгорать. "Художник" Джон Лури желал брать плату за каждое использование изображения "медведа".

В интервью изданию Dangerous minds, Лури негодовал из-за того, что его произведение использовали без отчислений в адрес художника.

"Некоторые из этих дурацких картин специально плохо написаны. Bear Surprise — одна из таких. То, что она стала мемом, было немного странно. В основном я просто думал о том, почему в России нет законов об авторском праве?" — пожаловался Лури репортеру.

Вторая жизнь

В 2008 году мем "Превед Медвед" возродился после избрания Дмитрия Анатольевича Медведева президентом. Угасший мем заиграл новыми красками. На короткий период времени стал использоваться в политической прессе, а также по отношению к новому президенту.

Минусом мемов является взрывной рост популярности использования, а также быстрое переключения интернет-сообщества на что-то иное. Популярность Медведа стала сокращаться, но появились десятки других.

Интернет-феномен "Превед, Медведа"

До 2006 года мемы, конечно, тоже существовали, но оставались исключительно фишкой закрытых сообществ и интернет-культуры. После "Медведа" мемы стали активнее использовать в повседневной жизни, на замену одним стали приходить другие мемы.

Кстати, автор мема Роман Яценко не смог повторить успех "Превед Медведа" и не создал второго такого же популярного мема. В интервью изданию "Газета" Роман признался, что стал "автором одного хита".

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Метки: 2006 год   Мемостория   Мемы   Олбанский йезыг   Превед Медвед   история мемов   
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7  комментариев
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56k
alertol Полчаса назад
Блин, а ведь в интернете уже сидят взрослые люди которые никогда не покупали мотороллер (и даже не размещали объяву...)
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57k
Крокоди́л 3 минуты назад
Много раз использовал..
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656
surgy 21 минуту назад
xxx: ПриФфФетиГ соЛныСко =** КаГ ДеЛИффФки??! МнУ СейФас ф БольНичькУ иДеть)))
yyy: к логопеду?
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656
surgy 37 минут назад
На тему коверканий языка, которое было так модно в те времена, вспоминается переписка:

ГламуРрКа: ПрИвЕтИк
ATM: Чё надо?
ГламуРрКа: Ты ЧиВо ТаКаЯ БукА? =)))
ATM: Иди [мат]
ГламуРрКа: ЧеГоО?!?!?!
ATM: ИдИ [мат]
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2k
ChePaev 46 минут назад
даже стишок был такой в те времена:
Всех тех, кто с подругой,
Изящной, упругой,
И выбритой в разных местах
Мечтает нажраться
И сексом заняться,
Терзает неведомый страх...
Что, коль они в мае,
От страсти сгорая,
В лесу остановят мопед,
В пылу наслаждения
От совокупления
Найдет их веселый МЕДВЕД...
И к парню-падонку,
Который девчонку
Терзает, как иву пила
Шагнет косолапо,
Похлопает лапой,
И спросит : "ПРЕВЕД! КАГДИЛА?"
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Никифоридис

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