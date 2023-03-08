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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
08 марта 2023 22:14
Метки: история   ретро   фото   
431
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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4k
Chuna 2 часа назад
Может стоило тогда как китайцы танками раскатать? Жили бы как Китай сейчас...
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5k
Frank Borman 4 часа назад
8. Молебен под открытым небом в Гданьске, 1987 год

Польша находится полностью под контролем Папской церкви. Точно так же, как и Италия, Испания, Португалия и Ирландия.
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
Фотограф - гуманитарий, ему не рассказали, зачем выхлопная труба нужна и что из нее летит... Может и пытались, но он по-узбекски не понимал))
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