10.

Несмотря на то, что во время Второй мировой войны в США многие товары и продукты стали дефицитными, нормировались только те из них, которые были наиболее важны для ведения войны. Основные товары, такие как сахар, резина, бензин, мясо, кофе, сливочное масло, консервы и обувь, нормировались и продавались по талонам. Тем не менее, некоторые продукты продавались без ограничений, в том числе свежие фрукты и овощи. Смешные цены по сегодняшним меркам. Ну и плакат интересный: V это Victory (победа), Variety (разнообразие), Vitamins (витамины), Values (ценность).