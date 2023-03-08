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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
В кабине немецкого истребителя Мессершмитт Bf.110 во время полета. Снимок сделан во время полета над Францией, ноябрь 1940 года. Автор: Линднер (Lindner)
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6.
Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 12 августа 1985 года и ставшая одной из крупнейших в мире
Авиалайнер Boeing 747 совершал внутренний рейс по маршруту Токио—Осака, но через 12 минут после взлёта лишился вертикального хвостового стабилизатора. Экипаж продержал неуправляемый самолёт в воздухе 32 минуты, но он врезался в гору Оцутака в 112 километрах от Токио. Из находившихся на его борту 524 человек выжили только 4.
8.
Молебен под открытым небом в Гданьске, 1987 год
Визиты папы Иоанна Павла II в социалистическую ещё тогда Польшу собирали миллионы верующих
9.
Масако Овада (нынешняя императрица-консорт Японии) с подружками в детском саду. Москва, Советский Союз, 1967 год
Масако — старшая дочь Хисаси Овады, дипломата и президента Международного суда ООН. У неё есть две младшие сестры, близнецы Сэцуко и Рэйко. Масако переехала в Москву с родителями, когда ей было два года, где она посещала советский детский сад.
10.
Овощной отдел в супермаркете. Портевиль, Калифорния. США. Февраль 1942 года. (Photo credit: Shorpy)
Несмотря на то, что во время Второй мировой войны в США многие товары и продукты стали дефицитными, нормировались только те из них, которые были наиболее важны для ведения войны. Основные товары, такие как сахар, резина, бензин, мясо, кофе, сливочное масло, консервы и обувь, нормировались и продавались по талонам. Тем не менее, некоторые продукты продавались без ограничений, в том числе свежие фрукты и овощи. Смешные цены по сегодняшним меркам. Ну и плакат интересный: V это Victory (победа), Variety (разнообразие), Vitamins (витамины), Values (ценность).
12.
Самая большая волна, зафиксированная людьми, наблюдалась около Японского острова Ишигаки в 1971 году. Волна имела высоту 85 метров
14.
Сборная СССР по баскетболу, 1972 г. Та самая триумфальная олимпийская сборная Мюнхена-72
Сидят (слева направо): Модестас Паулаускас, Михаил Коркия, Зураб Саканделидзе, Иван Едешко, Сергей Белов. Стоят: Алжан Жармухамедов, Геннадий Вольнов, Анатолий Поливода, Сергей Коваленко, Александр Белов, Иван Дворный и Александр Болошев.
15.
Линейный корабль Британия о 120 пушках, построен после Наполеоновских войн, участвовал в осаде Севастополя в Крымскую, дожив в качестве учебного корабля и госпиталя до 1869 год
17.
Британские пехотинцы на танке "Шерман". Где-то в Голландии. Вторая мировая война. Сентябрь 1944 года
20.
Фотография Фрэнка Джонстона. Вьетнамская война. Вьетнам. 1967 год
Измученный американский морской пехотинец Майкл Трипп нашёл убежище в церкви в Ан Хоа во время сильного минометного обстрела.
24.
Темнокожие подростки-сироты до конца 60-х де-юре считались потенциально опасными и их содержали как арестантов на государственных фермах, где они работали до 16 лет без какой-либо оплаты, за еду
26.
Легендарный девиз хиппи - «Бомбить ради мира - то же самое, что трахаться ради девственности». США, 1970-е
29.
Вильма ван дер Бийл, "Мисс Южная Африка", с черными солдатами Южно-Африканских сил обороны в 1987 году
31.
"Канарейка" снаряжает снаряд тротилом
В Великобритании во время Первой мировой войны "канарейками" (Canary Girls) называли девушек, работавших на предприятиях, производивших снаряды. Снаряды и мины в те годы в основном снаряжали тринитротолуолом (толом, тротилом, TNT), который является одним из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое вещество с температурой плавления 80,85 °C (плавится в очень горячей воде). От работы с тринитротолуолом у девушек желтела кожа, поэтому их и называли "канарейками". "Канарейки" часто умирали от отравления этим химикатом.
32.
Киноактриса Роми Шнайдер. 1962 год
На заднем плане - Орсон Уэллс и Энтони Перкинс фотограф Николас Тихомирофф (Франция)
37.
Красноармейцы берут в плен немецких солдат, один в женском платье. Берлин. Май 1945 года. Фото Анатолий Морозов
38.
Паровой трамвай на улицах Санкт-Петербурга. Интересный двухъярусный состав
«Паровой трамвай — они были всего лет пять, перед электрическими. Интересный двухъярусный состав. А на фото стоят дети владельца фотоаппарата»
39.
В Москве открылся первый в СССР планетарий. В мире Московский планетарий стал тринадцатым по счёту
Десять планетариев находились в Германии, а за её пределами — всего два. В день открытия планетария в Москве 5 ноября 1929 года в нём была проведена первая лекция с демонстрацией искусственного звездного неба. В прессе появились восторженные отклики, а Владимир Маяковский отозвался на событие стихотворением «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий...».
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