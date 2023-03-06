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Очумелые ручки – гарантия качественного хендмейда

Очумелые ручки – гарантия качественного хендмейда

Автор:
06 марта 2023 15:05
Сообщество : Искусство
Метки: изделие   красота   мастер   поделка   руки   рукоделие   ручная работа   стиль   техника   хендмейд   
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Изделия ручной работы в последнее время становятся всё более популярными. И переживают второе рождения, несмотря на товарное изобилие.

Конечно, основная масса рукоделок, которые предприимчивые мастера пытаются сбыть через интернет, это уровень школьных уроков труда. Но совершенно обычные люди ухитряются создавать и действительно шедевральные вещи.

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А вы пробовали себя в каком-нибудь виде творчества? Что из этого получилось?

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Метки: изделие   красота   мастер   поделка   руки   рукоделие   ручная работа   стиль   техника   хендмейд   
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dima423 Полчаса назад
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4 ненужных одеяла...)
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