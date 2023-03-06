Очумелые ручки – гарантия качественного хендмейда

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Изделия ручной работы в последнее время становятся всё более популярными. И переживают второе рождения, несмотря на товарное изобилие.
Конечно, основная масса рукоделок, которые предприимчивые мастера пытаются сбыть через интернет, это уровень школьных уроков труда. Но совершенно обычные люди ухитряются создавать и действительно шедевральные вещи.
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А вы пробовали себя в каком-нибудь виде творчества? Что из этого получилось?
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