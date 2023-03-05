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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
05 марта 2023 21:04
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
724
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
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9  комментариев
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48k
FishkiNET R.I.P Час назад
Комментарий к фото
"Вкус" папиного мохерового шарфа, который тебе натянули по глаза и завязали сзади - забыть сложно ))). Как и "вкус" завязок от шапки из Чебурашки ))). Эх, моё славное советское детство, как же я по тебе скучаю!

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22k
Сталкер 5 минут назад
Эротическое фото...


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22k
Сталкер 6 минут назад
Судя по выражениям лиц окружающих, невесту ничего хорошего не ждёт...


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346
сергей 48 минут назад
На 15 - матрос Кайда?
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7k
schmubu Час назад


Просто электродрель, без молотка. в бетон вбуриться не может.
да, была такая проблема. сверлишь - долбишь молотком по победитовому сверлу -- опять сверлишь - опять долбишь. 4 книжные полки я, ъладь, вешал всю субботу.
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18k
Александр 2 часа назад
Тёща даёт спину или пневмоподдержка)
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