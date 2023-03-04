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Ленинград 1945 года. Каким был город в год окончания войны?

Ленинград 1945 года. Каким был город в год окончания войны?

Автор:
04 марта 2023 22:01
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
275
19

Сегодня мы перенесёмся в 1945 год: тот самый, когда настал главный день, которого ждали все жители страны - война наконец-то закончилась и наступил мир. Давайте вместе посмотрим, каким был город в то время.

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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
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