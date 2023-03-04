Ленинград 1945 года. Каким был город в год окончания войны?

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Сегодня мы перенесёмся в 1945 год: тот самый, когда настал главный день, которого ждали все жители страны - война наконец-то закончилась и наступил мир. Давайте вместе посмотрим, каким был город в то время.
1.
Во многих местах города были установлены триумфальные арки. Вот эта, например, находилась в Автово, прямо напротив современной станции метро.
2.
А эта - в Володарском районе на проспекте Обуховской обороны рядом с Обуховским заводом. Арки были сделаны из гипса и сразу позиционировались как временные, поэтому простояли не больше года.
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5.
На площади Ленина перед Финляндским вокзалом идёт перемещение памятника Ильичу на новое место.
7.
Набережная Средней Невки и Елагин дворец на заднем плане. Кадр из фильма "Небесный тихоход".
8.
Трамвайное движение в городе восстановлено практически полностью, осталось навести финальный лоск - например, повесить знаки остановок с маршрутами.
10.
В 1944 году был открыт музей обороны Ленинграда. Вот так выглядел центральный зал Победы в нём.
11.
На Аничков мост наконец-то возвращаются знаменитые кони Клодта, которые были сняты для того, чтобы их не повредило при бомбардировках города.
13.
Осмотр скульптур на Адмиралтействе. За годы войны им сильно досталось от бомб и осколков.
17.
С мирным временем пришли и мирные проблемы. ДТП на Невском проспекте между грузовиком и троллейбусом.
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Метки: СССР Фотографии история люди
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