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Дилеры раскрыли стоимость нового автомобиля «Москвич 3»

Дилеры раскрыли стоимость нового автомобиля «Москвич 3»

Автор:
21 декабря 2022 15:26
Сообщество : Автомир
Метки: JAC   Москвич   Стоимость   видео   завод   кроссовер   
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Наконец-то стартовали продажи долгожданного и уникального автомобиля — гордости отечественного автопрома!

В пресс-службе завода "Москвич" рассказали о стоимости отечественного городского кроссовера — цена за модель в базовой комплектации начинается от 1 970 000 рублей.

Автомобиль пока будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

В следующем году компания планирует расширить присутствие в крупных российских городах-миллионниках.

«Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга», — рассказал гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Известно, что «Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Из базы Росстандарта следует, что новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4.

В таком случае напрашивается вопрос: зачем платить больше, если JAC в люксовой комплектации стоит на 300 тысяч рублей дешевле?

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Метки: JAC   Москвич   Стоимость   видео   завод   кроссовер   
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30  комментариев
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104
Максим Химки 37 минут назад
А что там отечественного кроме шильдика ?
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3k
americos Полминуты назад
И в чём его уникальность?
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395
Knives22 3 минуты назад
Давидычу и всем соучастникам в очко все эти "Москвичи".
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1k
Аарон Чупа 8 минут назад
За 2 ляма я куплю 4 одинаковых 20 летних японских кроссовера с полным приводом и мне в мои 47 хватит их до конца жизни, кто в теме, тот поймет. Машина, чтоб ездить, телефон, чтоб звонить. И чтоб не ломалось.
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31k
Игорь 11 минут назад
Как же бесит этот тренд - когда вместо средства передвижения вокруг одни смартфоны на колёсах
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12k
Kostick 11 минут назад
сходил я на китайский карпрайс, ну что) это ведро в максималке - лямдвести на наши. 440-я купешка бешка - три с половиной... как так?
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5k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
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52k
Олег 14 минут назад
с ковриками и сигнализацией 2,5 млн?
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9k
Antonium Полчаса назад
Пусть сами за такие деньги ездят на этом куске г... Не позорили бы память АЗЛК.
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1k
Belgarath Полчаса назад
Ведроид модель 3
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1
Василий Алибабаевич Полчаса назад
за эти деньги я поддержанный миллионик возьму лучше классом выше
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ну, типичный народный автомобиль...
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14k
Роман Полчаса назад
2 млн за китайский москвич?
Ну ну
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311
Igor Grishaev 39 минут назад
Народный автомобиль..богатый у нас народ!
И зачем каршерингу в городе 6 передач?? И так гоняют, как безумные.
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5k
Михаил 39 минут назад
Как в известном фильме: «Стоит то оно стоит, да кто ж его купит? У вас же совсем никудышное сено..»
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4k
Трям 41 минуту назад
Бля, они где-то башкой об угол ибанулись?
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388k
Алексей 59 минут назад
Наконец-то стартовали продажи долгожданного и уникального автомобиля гордости отечественного автопрома!

это сарказм?надеюсь
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71
ruslan d Час назад
Дороговато ...
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1k
Alex Час назад
Интересно, сколько найдется идиотов, кто согласится купить этот кусок Г?))
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12k
Kostick Час назад
тролляка)) ну да, долгожданного, особенно с учетом того, что на китае он в два раза дешевле стоит.
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Максим Макашев Час назад
«Москвич 3е» это когда же кокаиновый хохол стал "москвичом"?
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