Дилеры раскрыли стоимость нового автомобиля «Москвич 3»

Из базы Росстандарта следует, что новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4.



В таком случае напрашивается вопрос: зачем платить больше, если JAC в люксовой комплектации стоит на 300 тысяч рублей дешевле?