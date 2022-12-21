Дилеры раскрыли стоимость нового автомобиля «Москвич 3»

Наконец-то стартовали продажи долгожданного и уникального автомобиля — гордости отечественного автопрома!
В пресс-службе завода "Москвич" рассказали о стоимости отечественного городского кроссовера — цена за модель в базовой комплектации начинается от 1 970 000 рублей.
Автомобиль пока будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.
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В следующем году компания планирует расширить присутствие в крупных российских городах-миллионниках.
«Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга», — рассказал гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.
Известно, что «Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.
Из базы Росстандарта следует, что новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4.
В таком случае напрашивается вопрос: зачем платить больше, если JAC в люксовой комплектации стоит на 300 тысяч рублей дешевле?
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Ну ну
И зачем каршерингу в городе 6 передач?? И так гоняют, как безумные.
это сарказм?надеюсь
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