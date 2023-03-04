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Подкрадули - очередной писк моды

Подкрадули - очередной писк моды

Автор:
04 марта 2023 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   весна   мода   обувь   подкрадули   фото   
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Весна началась новым модным трендом - покрадулями. Каких их только нет, на любой вкус, цвет и кошелек. Ну что, начнём наш небольшой обзор последних новинок.

Для любителей аниме есть прекрасное предложение. ЧВК Рёдан определенно должны оценить.

Когда решил больше не подстригать ногти на ногах.

Собрались в больницу, не забудьте с собой взять их.

Если ты в душе Алладин, то лучшей обуви и не найти.

К кротовухе отлично подойдут кротячие подкрадули.

Для самых четких пацанов на районе.

Ну а вот идея для их милых дам.


Если чувствуете в себе крутизну, то вот шикарный вариант.

Когда у тебя плохое настроение.

Ну а тем временем на Васильевском острове в Петербурге мужик решил не отставать от модных трендов и уже во всю выгуливает свои подкрадули.

Да, мы всё понимаем - бред, весеннее обострение и вообще не смешно. И где нормальная обувь? Вот вам ответ на этот не простой вопрос.

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Метки: Юмор   весна   мода   обувь   подкрадули   фото   
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Timofey 46 минут назад
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Кот Скрипалей Полчаса назад
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Татьяна Юсова Час назад
Что означает слово «подкрадули»?
Словарь молодежного сленга это слово трактует так: «Человек, передвигающийся незаметно, тихо, способен физически воздействовать».

Судя по всему, со временем термин немного стал трансформироваться. Первые упоминания подкрадулей в значении кроссовок начали появляться в нулевых. Рунет указывает на то, что первоисточником могли стать жители Самары, в лексиконе которых часто использовалось это слово.

Если кроссовки перевести на английский, то они звучат как sneakers. Это производное от слова sneak, что означает «подкрадываться», «прошмыгнуть украдкой». Отсюда дословный перевод выдает «подкрадули».

Я просто сейчас и здесь впервые услышала это слово, подумала какой-то бред, но оказалось, что не совсем.
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