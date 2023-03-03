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Из-под завалов в Турции достали живую лошадь спустя 21 день после землетрясения

Из-под завалов в Турции достали живую лошадь спустя 21 день после землетрясения

Автор:
03 марта 2023 01:02
Метки: Турция   землетрясение   лошадь   
179
1

Животное, которое находилось между плит рухнувшего здания в городе Адыяман, отправили под надзор ветеринаров.

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Метки: Турция   землетрясение   лошадь   
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98k
parallax 4 часа назад
Держали под домом в гараже?
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56k
alertol 5 часов назад
Мммм... ээээ... На картинке это лошадь слишком как-то смахивает на кота... Её папа тигр был что ли?
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