Из-под завалов в Турции достали живую лошадь спустя 21 день после землетрясения

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Животное, которое находилось между плит рухнувшего здания в городе Адыяман, отправили под надзор ветеринаров.
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Метки: Турция землетрясение лошадь
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