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Ошибки молодости: избавление от тату, болезненно, медленно, дорого

Ошибки молодости: избавление от тату, болезненно, медленно, дорого

Автор:
18 июля 2023 07:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   избавление от тату   лазерное удаление тату   ошибки молодости   рисунки на коже   тату   
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Многие из тех, кто набивают татуировки, уверены, что проходят с ними всю жизнь. Однако у кого-то меняются жизненные планы, а кому-то просто становится стыдно за "ошибки молодости". И тогда с тату приходится прощаться. правда, за один сеанс их не сведёшь...

Процедура удаления татуировок лазером - болезненное и отнюдь не дешёвое мероприятие. К тому же, не всегда уаётся избавиться от рисунков с первого раза. Причиной этому может быть некачественный пигмент и особенности техники нанесения тату.


На видео - пример использования лазера при сведении рисунков с кожи. Судя по качеству и смысловой нагрузке этих тату их хозяйка выбирала крайне сомнительные сюжеты, да и мастерство "кольщика" тоже оставляло желать лучшего.


Видео не рекомендовано к просмотру людям с тонкой душевной организацией1



ВМТП - Владивостокский морской торговый порт? Шта?


Источник:

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Метки: Видео   избавление от тату   лазерное удаление тату   ошибки молодости   рисунки на коже   тату   
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29  комментариев
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904
Илья 2 часа назад
Наколки вообще отвратное дело. Когда-то их использовали на рабах, в качестве их идентификации и принадлежности... Может это те самые потомки рабов, что генетически стремятся себя таким образом продемонстрировать?
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75k
Viktor 10 минут назад
Я не знаю каким умом надо обладать, чтобы на груди, на самом видном месте налепить это убожество!


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8k
Гнев Укупника 13 минут назад
ВМТП - Валентина Михайловна Тупая Пи....
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 18 минут назад
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 18 минут назад
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1k
Aleksei 18 минут назад
совсем недавно шёл по ТЦ, навстречу молодая девчонка совсем - вся запоганеная наколками , включая лицо. сама красавица,но испачканая татуировками. я ж аж охренел и обернулся ей вслед. то же самое сделал мужик,шедший неподалёку от меня. тво ж мать...
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 18 минут назад
хех заработали татуировщик и тот кто сводит а страдает носитель татухи
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66k
Варакин Алексей 21 минуту назад
На ближайших 20-30лет выведение татух будет охрененно прибыльным делом
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54k
dima423 37 минут назад
Никогда не делал и не жалею)) И кстати на девушках наколки (как и пирсинг) меня вообще не возбуждают, скорее наоборот...
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20k
scorpick 42 минуты назад
В далёком 2002м в поисках работы занесло меня в сомнительную конторку. Нужно было торговать барахлом в метро и электричках. Они там по утрам гимн пели и чествовали ударников. Я сбежал оттуда в первый же день, но запомнился парень. У него крупно, на всю тыльную часть ладони было набито ЗА ВТБ. Что это означает сразу спросить постеснялся, а любопытство гложет до сих пор)))
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235
Bublic 77 46 минут назад
Время быстро пролетит и все эти убогие художества будут красоваться на старой, дряблой, обвисшей коже. Всё что вы когда-то с гордостью демонстрировали окружающим, будете стыдиться и прятать, особенно девушки. Лично для меня человек в татухах это показатель недалекого ума
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35k
Dobry vojak Svejk 56 минут назад
Что такое ВМТП и почему девиз за это нечто печатают на заднице?
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10k
Игорь Час назад
тут надо с лоботомии начинать
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4k
Platinum Час назад
Хороших 90% татух, это ничто иное как, увековечивание еПанутого порыва прошлого.

Откровения мастера.
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8k
Zhora Час назад
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5k
Горожанин Час назад
Тату - это форма невроза, переходящая в запущенной стадии в психопатию с обсессивно-компульсивным расстройством.
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2k
Тварь Час назад
И вот не лень же первой.
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111k
parallax 2 часа назад
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на собственных.
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159
Александр Шевченко parallax 55 минут назад
Мудрый на чужих, умный на своих, дурак - ничему
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13k
Djeff 2 часа назад
ВМТП? Первые две буквы инициалы, а с ТП и так понятно...
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Да уж молодость прошла бурная. Половину наколок видать не помнит как сделала. Докером была -плюс!
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11k
Copycat 2 часа назад
Ой как я глядя на такое рад что у меня в юности не было денег на тату - иначе бы сейчас тоже сводил)

разговору нет есть люди которым идут тату - но это
- красивый рисунок
- сделанный хорошим мастером
- сделанный на нужном месте где смотрится реально хорошо

такие вещи не делаются по наитию, тело это не промакашка
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