Ошибки молодости: избавление от тату, болезненно, медленно, дорого

Многие из тех, кто набивают татуировки, уверены, что проходят с ними всю жизнь. Однако у кого-то меняются жизненные планы, а кому-то просто становится стыдно за "ошибки молодости". И тогда с тату приходится прощаться. правда, за один сеанс их не сведёшь...
Процедура удаления татуировок лазером - болезненное и отнюдь не дешёвое мероприятие. К тому же, не всегда уаётся избавиться от рисунков с первого раза. Причиной этому может быть некачественный пигмент и особенности техники нанесения тату.
На видео - пример использования лазера при сведении рисунков с кожи. Судя по качеству и смысловой нагрузке этих тату их хозяйка выбирала крайне сомнительные сюжеты, да и мастерство "кольщика" тоже оставляло желать лучшего.
Видео не рекомендовано к просмотру людям с тонкой душевной организацией1
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ВМТП - Владивостокский морской торговый порт? Шта?
Источник:
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Откровения мастера.
разговору нет есть люди которым идут тату - но это
- красивый рисунок
- сделанный хорошим мастером
- сделанный на нужном месте где смотрится реально хорошо
такие вещи не делаются по наитию, тело это не промакашка