Ошибки молодости: избавление от тату, болезненно, медленно, дорого

Процедура удаления татуировок лазером - болезненное и отнюдь не дешёвое мероприятие. К тому же, не всегда уаётся избавиться от рисунков с первого раза. Причиной этому может быть некачественный пигмент и особенности техники нанесения тату.

На видео - пример использования лазера при сведении рисунков с кожи. Судя по качеству и смысловой нагрузке этих тату их хозяйка выбирала крайне сомнительные сюжеты, да и мастерство "кольщика" тоже оставляло желать лучшего.

Видео не рекомендовано к просмотру людям с тонкой душевной организацией1