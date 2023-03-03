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Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен в Минске к 10 годам лишения свободы

Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен в Минске к 10 годам лишения свободы

Автор:
03 марта 2023 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белорусия   в мире   диктатура   
573
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В пятницу, 3 марта, Ленинский районный суд Минска огласил приговоры по делу правозащитного центра "Весна"

Основатель центра, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам лишения свободы.

Его заместитель Валентин Стефанович приговорен к 9 годам лишения свободы. Правозащитник Владимир Лобкович приговорен к 7 годам лишения свободы.

Правозащитник Дмитрий Соловьев приговорен к 10 годам лишения свободы заочно.



Беляцкий, Стефанович и Лобкович, а также успевший покинуть Беларусь Дмитрий Соловьев, были объявлены виновными в контрабанде денежных средств и финансировании антиправительственных выступлений. Правозащитники отвергают обвинения, называя процесс политическим.



Ранее суд отклонил просьбу подсудимых о проведении процесса на белорусском языке на том основании, что русский язык в Беларуси является государственным. Было отклонено и ходатайство об освобождении Беляцкого из-под стражи по состоянию здоровья.

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Метки: Белорусия   в мире   диктатура   
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25  комментариев
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1k
Faithless 7 часов назад
Знаем в России таких же "правозащитников", например уже всеми позабытый Геннадий Навальный тоже себя к этой когорте причислял.
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32k
Юр21 Полчаса назад
Что то бацка сильно мягок, всего лишь десятку.
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22k
SolomonA Час назад
Нобелевская премия мира - 100% показатель для пожизненного.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 3 часа назад
Дави Батька змагаров.....нет им места на земле Белоруссии!!!!!
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5k
Frank Borman 4 часа назад
У беларуського Батьки не забалуешь. Если беларусиянец стал членом 5й колонны, работает против государства - в тюрьму его лет на 10-15.
Странно, почему этих выродков называют правозащитниками. Если человек получает финансирование с Запада, т.е. от врагов своей страны, работает на свержение своего правительства, то это изменник и предатель родины. Во все времена и во всех странах предатели жестоко наказывались, обычно смертной казнью.
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−16
peperX Frank Borman 4 часа назад
если бы сама власть не нарушала права своих же граждан, то наверно правозащитники как класс сами бы ликвидировались
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10k
Григорий Бабкин 5 часов назад
Хреново. Их бы в Китай. Там справедливо поступают. Петля на главной площади для всех продажных тварей. Пиндосы разок убедились, больше открыто не суются. Потому что вместе с хомячками развесили и руководителей, тех, кто печеньки раздавал. Сначала на паяльник посадили, выжали всю информацию, а потом повесили. С пацанами в то время катались в Китай, халтурили. Проезжали мимо площади, таксист пальцем тыркает, типо смотрите. Близко нельзя подъехать, издали видно: стоят виселицы, на них тушки. И у всех такие светлые лица, аж кругом светло. Вот умеют китайцы развлекаться. Вот скорее бы Путина какой-нибудь добрый дядька сменил, вроде Кадырова. Построили бы ба-альшое колёсико и загнали всех хомячков. Пусть электру вырабатывают, хоть какой-то толк.
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4k
Григорий 6 часов назад
нобеля и гитлеру давали и что?
премия эта так себе доказательство чего бы то ни было
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1k
roman-delisov 6 часов назад
А что за страна такая Беларусь? Трактор знаю, страну -- не знаю.

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30k
Андрей Иванов 6 часов назад
Да в нобелевской компашке много отморозков - Горбачёв, Обама, Гитлер был в номинантах
- Фриц Хабер (1918 по химии) - создатель химического оружия в гитлеровской Германии
- Антониу Эгаш Мониш (1949 по физиологии и медицине) изобретатель лоботомии
- Алексис Каррел - хирург-евгенист ( 1912 по физиологии и медицине )
- Даниэл Гайдусек – инфекционист, растление малолетних ( 1979 по физиологии и медицине )
- Уильям Шокли - (1956 физика) - расизм
- Корделл Халл (США). Нобелевская премия мира (1945) - история 1939 года с кораблем «Сент-Луис», на борту которого находилось 950 еврейских эмигрантов из Германии. Известный своей жесткой антииммигрантской позицией Халл настоял на отказе в предоставлении им убежища, использовав в качестве предлога бюрократические трудности в выдаче туристических виз. Корабль с пассажирами был вынужден вернуться в Германию. Свыше четверти пассажиров «Сент-Луиса» погибли в нацистских лагерях.
- Генри Киссинджер (США). Нобелевская премия мира (1973) - сыграл ключевую роль в организации кампании по преследованию и уничтожению политической оппозиции в Южной Америке, известной под названием «Операция Кондор», и проведении ковровых бомбардировок Камбоджи.

Номинант:

- Убийца Стэнли Уильямс (США). Осужден за создание банды и убийство четырех человек (случайные свидетели его ограбления). Оказавшись в тюрьме, стал детским писателем: писал о том, как плохо быть убийцей. При этом избивал сокамерников и нападал на охранников. Лауреат премии президента США. Девять раз выдвигался на Нобелевскую премию: пять - как "миротворец" и еще четыре - на Нобелевку по литературе. Стать лауреатом не успел: казнен из-за принципиальной позиции губернатора Калифорнии Шварценеггера.

Ну и сам комитет по Нобелевской премии:

Жан-Клод Арно

В 2018 году Жан-Клод Арно один из ведущих деятелей культуры Швеции и по совместительству муж члена комитета подвергся серьезным обвинениям, связанным с сексуальным насилием и финансовыми махинациями.

Восемнадцать женщин обвинили 72-летнего Арно в сексуальных домогательствах, также выяснилось, что, демонстрируя свою богатырскую мощь, он раскрывал имена лауреатов ранее положенного, да к тому же оказалось, что благородное семейство финансировало свои проекты из нобелевского фонда.

Можно было выдать премию бодренькому старичку, но вместо этого жену выставили из академии, и вслед за нею отправились в знак протеста еще шестеро.
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14k
Kucher 6 часов назад
"Нобелевский лауреат" - это химик, физик, медик, экономист в конце концов даже. А это всё политизированная шушара.
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33k
Fat Lynx 7 часов назад
Если приглядеться к списку лауреатов данной премии, то начиная с 1990 года там полно неоднозначных личностей... а порой проскакивают отъявленные пид*расы!
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5k
livaneth 7 часов назад
Бывает Нобелевская премия по Физике. Бывает по Медицине. А бывает и Нобелевская премия Мира. Так вот - это разные премии.
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6k
hhwost 7 часов назад
ох уж эти правозащёчники. всё им свободы не хватает.
Уполномоченный Федерального правительства Германии по правам человека Маркус Лёнинг потребовал от белорусских властей ...
министр юстиции Литвы Ремигиюс Шимашюс пообещал «всемерную помощь» ...
посол Литвы в Белоруссии Эдминас Багдонас передал жене Алеся Беляцкого ...
докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Белоруссии Андрес Херкель призвал белорусские власти ...
Европарламент принял резолюцию о деле Беляцкого, призвав ...

ну всё понятно, вобщем. шлюха пиндосская.
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14k
Ser 7 часов назад
правозащитник из категории
Ну что ...Бацка добрый, пока даеёт возможность по сидеть....
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65k
Татьяна Юсова 7 часов назад
В Белоруссии ещё по одному нобелевскому лауреату - Светлане Алексиевич, тюрьма плачет. Но она вовремя сбежала в Германию.
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