Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен в Минске к 10 годам лишения свободы

В пятницу, 3 марта, Ленинский районный суд Минска огласил приговоры по делу правозащитного центра "Весна"
Основатель центра, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам лишения свободы.
Его заместитель Валентин Стефанович приговорен к 9 годам лишения свободы. Правозащитник Владимир Лобкович приговорен к 7 годам лишения свободы.
Правозащитник Дмитрий Соловьев приговорен к 10 годам лишения свободы заочно.
Беляцкий, Стефанович и Лобкович, а также успевший покинуть Беларусь Дмитрий Соловьев, были объявлены виновными в контрабанде денежных средств и финансировании антиправительственных выступлений. Правозащитники отвергают обвинения, называя процесс политическим.
Ранее суд отклонил просьбу подсудимых о проведении процесса на белорусском языке на том основании, что русский язык в Беларуси является государственным. Было отклонено и ходатайство об освобождении Беляцкого из-под стражи по состоянию здоровья.
Источник:
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Странно, почему этих выродков называют правозащитниками. Если человек получает финансирование с Запада, т.е. от врагов своей страны, работает на свержение своего правительства, то это изменник и предатель родины. Во все времена и во всех странах предатели жестоко наказывались, обычно смертной казнью.
- Фриц Хабер (1918 по химии) - создатель химического оружия в гитлеровской Германии
- Антониу Эгаш Мониш (1949 по физиологии и медицине) изобретатель лоботомии
- Алексис Каррел - хирург-евгенист ( 1912 по физиологии и медицине )
- Даниэл Гайдусек – инфекционист, растление малолетних ( 1979 по физиологии и медицине )
- Уильям Шокли - (1956 физика) - расизм
- Корделл Халл (США). Нобелевская премия мира (1945) - история 1939 года с кораблем «Сент-Луис», на борту которого находилось 950 еврейских эмигрантов из Германии. Известный своей жесткой антииммигрантской позицией Халл настоял на отказе в предоставлении им убежища, использовав в качестве предлога бюрократические трудности в выдаче туристических виз. Корабль с пассажирами был вынужден вернуться в Германию. Свыше четверти пассажиров «Сент-Луиса» погибли в нацистских лагерях.
- Генри Киссинджер (США). Нобелевская премия мира (1973) - сыграл ключевую роль в организации кампании по преследованию и уничтожению политической оппозиции в Южной Америке, известной под названием «Операция Кондор», и проведении ковровых бомбардировок Камбоджи.
Номинант:
- Убийца Стэнли Уильямс (США). Осужден за создание банды и убийство четырех человек (случайные свидетели его ограбления). Оказавшись в тюрьме, стал детским писателем: писал о том, как плохо быть убийцей. При этом избивал сокамерников и нападал на охранников. Лауреат премии президента США. Девять раз выдвигался на Нобелевскую премию: пять - как "миротворец" и еще четыре - на Нобелевку по литературе. Стать лауреатом не успел: казнен из-за принципиальной позиции губернатора Калифорнии Шварценеггера.
Ну и сам комитет по Нобелевской премии:
Жан-Клод Арно
В 2018 году Жан-Клод Арно один из ведущих деятелей культуры Швеции и по совместительству муж члена комитета подвергся серьезным обвинениям, связанным с сексуальным насилием и финансовыми махинациями.
Восемнадцать женщин обвинили 72-летнего Арно в сексуальных домогательствах, также выяснилось, что, демонстрируя свою богатырскую мощь, он раскрывал имена лауреатов ранее положенного, да к тому же оказалось, что благородное семейство финансировало свои проекты из нобелевского фонда.
Можно было выдать премию бодренькому старичку, но вместо этого жену выставили из академии, и вслед за нею отправились в знак протеста еще шестеро.
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ну всё понятно, вобщем. шлюха пиндосская.
Ну что ...Бацка добрый, пока даеёт возможность по сидеть....