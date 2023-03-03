Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен в Минске к 10 годам лишения свободы

Основатель центра, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам лишения свободы.

Его заместитель Валентин Стефанович приговорен к 9 годам лишения свободы. Правозащитник Владимир Лобкович приговорен к 7 годам лишения свободы.

Правозащитник Дмитрий Соловьев приговорен к 10 годам лишения свободы заочно.

Беляцкий, Стефанович и Лобкович, а также успевший покинуть Беларусь Дмитрий Соловьев, были объявлены виновными в контрабанде денежных средств и финансировании антиправительственных выступлений. Правозащитники отвергают обвинения, называя процесс политическим.

Ранее суд отклонил просьбу подсудимых о проведении процесса на белорусском языке на том основании, что русский язык в Беларуси является государственным. Было отклонено и ходатайство об освобождении Беляцкого из-под стражи по состоянию здоровья.