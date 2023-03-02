Рыбаки из Луизианы стали свидетелями охоты десятков акул

Два рыбака из города Венеция (штат Луизиана) вышли на лодке в Мексиканский залив и направились к участку, где на поверхности воды белела пена, которая обычно образуется в местах кормёжки желтопёрого тунца. Однако подобравшись поближе они увидели совсем не то, что ожидали. Там действительно шла кормёжка, но не тунца, а тунцом. Вода вокруг лодки буквально кипела от огромного количества акул, которые опередили рыбаков и напали на большую стаю рыбы.