Рыбаки из Луизианы стали свидетелями охоты десятков акул

Хорошо, что сами не стали обедом.
Два рыбака из города Венеция (штат Луизиана) вышли на лодке в Мексиканский залив и направились к участку, где на поверхности воды белела пена, которая обычно образуется в местах кормёжки желтопёрого тунца. Однако подобравшись поближе они увидели совсем не то, что ожидали. Там действительно шла кормёжка, но не тунца, а тунцом. Вода вокруг лодки буквально кипела от огромного количества акул, которые опередили рыбаков и напали на большую стаю рыбы.
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Как рассказали рыбаки, в какой-то момент акулы начали врезаться в корпус их лодки, поскольку тунец забился под судно в надежде там спрятаться. Однако это имело обратный эффект — лодка рыбаков только помогла акулам быстрее с ними расправиться. Не порыбачили, но хоть акулам помогли.
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