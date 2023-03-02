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Рыбаки из Луизианы стали свидетелями охоты десятков акул

Рыбаки из Луизианы стали свидетелями охоты десятков акул

Автор:
02 марта 2023 15:20
Сообщество : Животные
Метки: акулы   видео   луизиана   охота   рыбаки   тунец   
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Хорошо, что сами не стали обедом.

Два рыбака из города Венеция (штат Луизиана) вышли на лодке в Мексиканский залив и направились к участку, где на поверхности воды белела пена, которая обычно образуется в местах кормёжки желтопёрого тунца. Однако подобравшись поближе они увидели совсем не то, что ожидали. Там действительно шла кормёжка, но не тунца, а тунцом. Вода вокруг лодки буквально кипела от огромного количества акул, которые опередили рыбаков и напали на большую стаю рыбы.

Как рассказали рыбаки, в какой-то момент акулы начали врезаться в корпус их лодки, поскольку тунец забился под судно в надежде там спрятаться. Однако это имело обратный эффект — лодка рыбаков только помогла акулам быстрее с ними расправиться. Не порыбачили, но хоть акулам помогли.

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Метки: акулы   видео   луизиана   охота   рыбаки   тунец   
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Котэ Час назад
4 трёхсот сильных мотора?!
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456
Dima Udo 49 минут назад
Не хотелось бы в воде очутиться!
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