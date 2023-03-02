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Россия и Иран достраивают последний участок грандиозной железной дороги

Россия и Иран достраивают последний участок грандиозной железной дороги

Автор:
02 марта 2023 05:14
Метки: Россия   достраивают последний участок железной дороги   иран   
739
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Как попасть из Балтийского моря в Персидский и Оманский заливы? Нужно проследовать вокруг всей Европы в Средиземное море, затем пройти по Суэцкому каналу в Красное море и уже только оттуда получится к берегам Индийского океана. Путь неблизкий, особенно если нужно везти разнообразные товары. Есть ли путь короче, чтобы напрямик и «без пересадок»?
Пока нет, но уже совсем скоро такой маршрут появится.

Уже совсем скоро на побережье Каспийского моря появится новый участок железной дороги. Стальная магистраль соединит железнодорожные станции Решт и Астара. После этого грузы из Северной Европы смогут попадать по железной дороге к берегам Персидского завила, проходя через территорию России и Ирана. Сегодня их по большей части возят по морю через Суэцкий канал.

Железнодорожный маршрут также работает, однако отсутствие полотна между упомянутыми станциями заметно повышает издержки такой транспортировки, вынуждая перегружать товары на фуры. Кроме того, подобная заминка заметно увеличивает строки транспортировки.

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Строительство упомянутой железной дороги имеет огромное значение для России. После завершения строительных работ для федерации заметно упростится торговля и транспортное сообщение с целым рядом азиатских стран. Помимо Ирана, для России станет намного проще и выгоднее торговать с Индией и Пакистаном. Впервые обсуждать идею строительства стали еще в 2022 году. Инициатором проекта был Иран, который стал подталкивать Россию к мысли о том, что нужно «вложиться» в совместный проект. В последние несколько месяцев страны ведут переговоры на этот счет.

На самом деле идея построить в упомянутом месте железную дорогу появилась еще в 2005 году. Тогда Россия, Иран и Азербайджан подписали трёхстороннее соглашение о строительстве 165 км железной дороги Казвин - Решт - Астара. Работы начались в 2009 году и продвигались крайне медленно. Связано это с технической сложностью проекта. Почти 30 км железной дороги на запланированном маршруте – это мосты и тоннели! Участок Казвит – Решт был открыт в 2019 году. Однако, после этого проект фактически заглох. Связано это было в том числе с санкциями США против иранских банков. Именно по этой причине ближневосточная страна ищет финансовой помощи у России. Сегодня на проект нужно найти примерно 800 млн долларов.

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Метки: Россия   достраивают последний участок железной дороги   иран   
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31
аполалипсис 2 часа назад
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10k
Sapsan 3 минуты назад
"Бендер-Аббас".
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14k
Alex 11 минут назад
Такие проекты это очень неплохо. Главное чтобы не заглохли...
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
походу союзу Россия - Китай - Иран быть!
главное что бы соседи айзербаджан,туркменистан,узбекистан,казахстан воду не мутили.
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