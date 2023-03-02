Россия и Иран достраивают последний участок грандиозной железной дороги

На самом деле идея построить в упомянутом месте железную дорогу появилась еще в 2005 году. Тогда Россия, Иран и Азербайджан подписали трёхстороннее соглашение о строительстве 165 км железной дороги Казвин - Решт - Астара. Работы начались в 2009 году и продвигались крайне медленно. Связано это с технической сложностью проекта. Почти 30 км железной дороги на запланированном маршруте – это мосты и тоннели! Участок Казвит – Решт был открыт в 2019 году. Однако, после этого проект фактически заглох. Связано это было в том числе с санкциями США против иранских банков. Именно по этой причине ближневосточная страна ищет финансовой помощи у России. Сегодня на проект нужно найти примерно 800 млн долларов.