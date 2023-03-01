"Почему зоологи дают новым видам имена известных людей"

То ли в шутку, то ли всерьёз, они называют клещей и пауков в честь поп-див и известных рокеров.
Таких не так уж и мало. Рассмотрим несколько известных “персон” из мира насекомых.
В честь британского писателя Дэвида Аттенборо называли кузнечиков и пауков. А недавно к ним присоединилась и бабочка Euptychia attenboroughi, также её называют черноглазый сатир Аттенборо:
Когда учёные нашли нового паука в Юго-Восточной Азии, то сразу назвали в честь Дэвида Боуи - Heteropoda davidbowie. Им показалось похожей шерсть на теле паучка и причёска певца, которую он носил в 1970-х.
Эквадорской осе дали имя Aleiodes shakirae - в честь певицы Шакиры. Обе ловко двигают “пятой точкой”. Оса - во время нападения, Шакира - когда отплясывает на сцене.
Когда в Пуэрто-Рико открыли новый вид водяного клеща, то сразу дали ему имя Litarachna lopezae - в честь Дженнифер Лопез. Почему - загадка.
В честь усов музыканта Фрэнка Заппы называли рыб и медуз. Но самое известное животное: паук-кругопряд, Pachygnatha zappa. У него на теле есть отметины, напоминающие усы.
Одни считают, что у зоологов просто такое чувство юмора. А другие - что таким образом учёные привлекают внимание к своим открытиям. Обозвал новый вид клеща в честь фигуристой актрисы - и о тебе сразу пишут в газетах.
Источник:
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Потому что могут!