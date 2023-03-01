"Почему зоологи дают новым видам имена известных людей"

Таких не так уж и мало. Рассмотрим несколько известных “персон” из мира насекомых.

В честь британского писателя Дэвида Аттенборо называли кузнечиков и пауков. А недавно к ним присоединилась и бабочка Euptychia attenboroughi, также её называют черноглазый сатир Аттенборо: