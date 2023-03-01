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Почему зоологи дают новым видам имена известных людей

Почему зоологи дают новым видам имена известных людей

Автор:
01 марта 2023 23:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Зоологи   бабочка   животные   знаменитости   исследователи   клещи   названия   осы   пауки   ученые   
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То ли в шутку, то ли всерьёз, они называют клещей и пауков в честь поп-див и известных рокеров.

Таких не так уж и мало. Рассмотрим несколько известных “персон” из мира насекомых.

В честь британского писателя Дэвида Аттенборо называли кузнечиков и пауков. А недавно к ним присоединилась и бабочка Euptychia attenboroughi, также её называют черноглазый сатир Аттенборо:

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Когда учёные нашли нового паука в Юго-Восточной Азии, то сразу назвали в честь Дэвида Боуи - Heteropoda davidbowie. Им показалось похожей шерсть на теле паучка и причёска певца, которую он носил в 1970-х.

Эквадорской осе дали имя Aleiodes shakirae - в честь певицы Шакиры. Обе ловко двигают “пятой точкой”. Оса - во время нападения, Шакира - когда отплясывает на сцене.

Когда в Пуэрто-Рико открыли новый вид водяного клеща, то сразу дали ему имя Litarachna lopezae - в честь Дженнифер Лопез. Почему - загадка.

В честь усов музыканта Фрэнка Заппы называли рыб и медуз. Но самое известное животное: паук-кругопряд, Pachygnatha zappa. У него на теле есть отметины, напоминающие усы.

Одни считают, что у зоологов просто такое чувство юмора. А другие - что таким образом учёные привлекают внимание к своим открытиям. Обозвал новый вид клеща в честь фигуристой актрисы - и о тебе сразу пишут в газетах.

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Метки: Зоологи   бабочка   животные   знаменитости   исследователи   клещи   названия   осы   пауки   ученые   
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Corvus Corax 51 минуту назад
"Почему зоологи дают новым видам имена известных людей"

Потому что могут!
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