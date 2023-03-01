Пользователи сети предложили переименовать беспроводную компьютерную мышку в хомяка

Манипулятор назвали мышкой именно из-за его сходства с грызуном: небольшое устройство, с хвостиком (шнуром). Сначала это было просто рабочее название, но позже слово "мышка" вошло в обиход и закрепилось за компьютерным манипулятором. Однако теперь популярны мышки без провода, которые потеряли своё сходство с грызуном.
В сети появилась петиция, в которой авторы призывают перестать называть беспроводные мышки мышками, а переименовать их в хомяков. Основная причина — отсутствие "хвоста". Ведь у беспроводной нет провода, как и у хомяков нет хвостика. Но и мышки и хомяки всё же грызуны.
Слишком долго беспроводная мышь страдала от анатомически неправильного названия. Как мышь, не имеющая благословения рождения с хвостом, может называться мышью? Это хомяк, черт возьми. Наши компьютеры заслуживают разнообразия в нейминге аксессуаров.
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