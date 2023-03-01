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Пользователи сети предложили переименовать беспроводную компьютерную мышку в хомяка

Пользователи сети предложили переименовать беспроводную компьютерную мышку в хомяка

Автор:
01 марта 2023 14:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   компьютерная мышка   мышка   петиция   фото   хомяк   
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Манипулятор назвали мышкой именно из-за его сходства с грызуном: небольшое устройство, с хвостиком (шнуром). Сначала это было просто рабочее название, но позже слово "мышка" вошло в обиход и закрепилось за компьютерным манипулятором. Однако теперь популярны мышки без провода, которые потеряли своё сходство с грызуном.

В сети появилась петиция, в которой авторы призывают перестать называть беспроводные мышки мышками, а переименовать их в хомяков. Основная причина — отсутствие "хвоста". Ведь у беспроводной нет провода, как и у хомяков нет хвостика. Но и мышки и хомяки всё же грызуны.

Слишком долго беспроводная мышь страдала от анатомически неправильного названия. Как мышь, не имеющая благословения рождения с хвостом, может называться мышью? Это хомяк, черт возьми. Наши компьютеры заслуживают разнообразия в нейминге аксессуаров.

Почти 25 тысяч человек подписали петицию. Если вы хотите присоединиться, то вот ссылка.


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Метки: Юмор   интересное   компьютерная мышка   мышка   петиция   фото   хомяк   
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7  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Когда коту нечего делать, он лижет яйца (с)
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2k
Lexx Минуту назад
Первая компьютерная мышь была размером с утюг и её ласково называли "крыса".
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29k
koleos72 Полчаса назад
Назовите лучше сиськой!
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3k
VPJ Час назад
Оттого, что моя мышь, сделала себе пластическую операцию по удалению рудимента мешающего ей передвигаться...хомяком она не стала.
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10k
Летучий Мыш Час назад
Это че теперь, мышь каждые 2 года менять что ли?
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Долбо"бы. Народное название нельзя установить законами и петициями. Это как прозвище. Оно приживается ни с того ни с сего.
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1k
Павел Кузнецов 2 часа назад
"хомяк"или home page, домашняя страница, как её переназовут
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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