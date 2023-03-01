Пользователи сети предложили переименовать беспроводную компьютерную мышку в хомяка

В сети появилась петиция, в которой авторы призывают перестать называть беспроводные мышки мышками, а переименовать их в хомяков. Основная причина — отсутствие "хвоста". Ведь у беспроводной нет провода, как и у хомяков нет хвостика. Но и мышки и хомяки всё же грызуны.

Слишком долго беспроводная мышь страдала от анатомически неправильного названия. Как мышь, не имеющая благословения рождения с хвостом, может называться мышью? Это хомяк, черт возьми. Наши компьютеры заслуживают разнообразия в нейминге аксессуаров.