FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10866 постов • 818 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
В ПДД появились новые запрещающие знаки для электросамокатов

В ПДД появились новые запрещающие знаки для электросамокатов

Автор:
01 марта 2023 11:51
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   Электросамокаты   автомобилисты   знаки   нововведения   ограничения   
1321
3
1

Гонять теперь запрещено.


С первого марта в России вступают в силу несколько новых правил дорожного движения. Первое и главное ограничение касается владельцев электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся гироскутеры, электроскейтборды, сигвеи и моноколёса.


С сегодняшнего дня владельцам СИМ запрещено разгонятся свыше 25 километров в час, при этом масса аппарата не должна превышать 35 килограммов. Владельцы электросамокатов теперь обязаны передвигаться исключительно по правому краю дороги, где максимальная разрешённая скорость составляет 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. Можно передвигаться и по тротуарам, однако теперь в законе закреплено, что преимущество остаётся за пешеходами.

Также движение СИМ теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками. Сообщается, что на улицах в скором времени появятся разрешающие, ограничивающие и запрещающие знаки для СИМ. Решение об установке таких знаков принимать будут местные власти.

Второе важное нововведение касается автолюбителей и их передвижения на круговом перекрёстке. Отмечается, что за последние 12 лет правила, касающиеся кругового движения, менялись 4 раза, но это не сильно помогло в определении виновника ДТП на таких участках.

Согласно новым поправкам, приоритет на кольце отдан автомобилям, движущимся по главной дороге. В случае, если пересекаются равнозначные улицы, то пропускать вперёд следует водителей, которые уже едут по кругу. Однако к нововведениям у юристов тоже есть вопросы. Например, водитель, находящийся на кругу, не сможет определить, есть ли у него приоритет, поскольку не знает с главной или второстепенной дороги въехал на кольцо тот или иной водитель. При этом автомобилист, въехавший на круговой перекрёсток с главной дороги, больше не обязан уступать тем, кто движется на кругу. Поэтому, констатируют юристы, в некоторых случаях определить виновника аварии тоже будет весьма проблематично.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ПДД   Электросамокаты   автомобилисты   знаки   нововведения   ограничения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Andrey 42 минуты назад
ну и кто будет их контролировать? на каждый тротуар мента поставить? номеров у них нет, скорее всего несовершеннолетние, конфисковать собственность тоже будет проблемой, только если до суда дойдет
так и забьют на них, как раньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Andrey 19 минут назад
про круг вообще полный бред, если там что-то хитрое, то ставят знак с определением главной дороги до въезда на круг
все проблемы на круговом движении в хитрожопых умниках, которые со второго или третьего ряда решают съехать, игнорируя стрелки на асфальте, разметку, и прочие доступные разумным существам вещи
у меня жена 20 лет за рулем, свято верит что по крайней правой полосе круга ехать прямо нельзя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Полчаса назад
Остались скейты, гироскутеры и роликовые коньки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
Максим Химки Полчаса назад
Ну всё! Теперь заживем! Решили вопрос с главной проблемой !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid Полчаса назад
Это ещё знаки для них печатать, а это опять деньги(( запретите их к )(уям да и всё, оставить только те, которые на мускульной тяге))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev Час назад
Блд, с круговым движением опять лабуда какая то. Ну нах, я лучше по правилам ДДД на круге ездить буду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136683



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Советские плавленые сыры
Советские плавленые сыры
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz Moncler Project Mondo G: когда мода встречается с автомобильной инженерией
Mercedes-Benz Moncler Project Mondo G: когда мода встречается с автомобильной инженерией
12 лучших военных зарубежных сериалов
12 лучших военных зарубежных сериалов
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот Абьюзер

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#интересное#история#Жизнь#СССР#дети#Приколы#нейросеть
#интересно#животные#забавно#кино#Россия#Ynews#США#картинки#удивительно#роль
#Юмор#Прикол#факты#подборка#наука#истории#фильм#новости#актриса#автомобили
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Кругом зашифрованные послание и знаки... Много знаков Кругом зашифрованные послание и знаки... Много знаков "Есть 200!": питерский "Мост глупости" поймал свою юбилейную "газель" "Есть 200!": питерский "Мост глупости" поймал свою юбилейную "газель" Необъяснимо, но факт! Необъяснимо, но факт! Красный восьмиугольник: почему знак STOP такой формы? Красный восьмиугольник: почему знак STOP такой формы? Такому в автошколе меня не обучали! Такому в автошколе меня не обучали!

На что жалуетесь?

Вернуться