В ПДД появились новые запрещающие знаки для электросамокатов





С первого марта в России вступают в силу несколько новых правил дорожного движения. Первое и главное ограничение касается владельцев электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся гироскутеры, электроскейтборды, сигвеи и моноколёса.





С сегодняшнего дня владельцам СИМ запрещено разгонятся свыше 25 километров в час, при этом масса аппарата не должна превышать 35 килограммов. Владельцы электросамокатов теперь обязаны передвигаться исключительно по правому краю дороги, где максимальная разрешённая скорость составляет 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. Можно передвигаться и по тротуарам, однако теперь в законе закреплено, что преимущество остаётся за пешеходами.