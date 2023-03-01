В ПДД появились новые запрещающие знаки для электросамокатов

Гонять теперь запрещено.
С первого марта в России вступают в силу несколько новых правил дорожного движения. Первое и главное ограничение касается владельцев электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся гироскутеры, электроскейтборды, сигвеи и моноколёса.
С сегодняшнего дня владельцам СИМ запрещено разгонятся свыше 25 километров в час, при этом масса аппарата не должна превышать 35 килограммов. Владельцы электросамокатов теперь обязаны передвигаться исключительно по правому краю дороги, где максимальная разрешённая скорость составляет 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. Можно передвигаться и по тротуарам, однако теперь в законе закреплено, что преимущество остаётся за пешеходами.
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Также движение СИМ теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками. Сообщается, что на улицах в скором времени появятся разрешающие, ограничивающие и запрещающие знаки для СИМ. Решение об установке таких знаков принимать будут местные власти.
Второе важное нововведение касается автолюбителей и их передвижения на круговом перекрёстке. Отмечается, что за последние 12 лет правила, касающиеся кругового движения, менялись 4 раза, но это не сильно помогло в определении виновника ДТП на таких участках.
Согласно новым поправкам, приоритет на кольце отдан автомобилям, движущимся по главной дороге. В случае, если пересекаются равнозначные улицы, то пропускать вперёд следует водителей, которые уже едут по кругу. Однако к нововведениям у юристов тоже есть вопросы. Например, водитель, находящийся на кругу, не сможет определить, есть ли у него приоритет, поскольку не знает с главной или второстепенной дороги въехал на кольцо тот или иной водитель. При этом автомобилист, въехавший на круговой перекрёсток с главной дороги, больше не обязан уступать тем, кто движется на кругу. Поэтому, констатируют юристы, в некоторых случаях определить виновника аварии тоже будет весьма проблематично.
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так и забьют на них, как раньше
все проблемы на круговом движении в хитрожопых умниках, которые со второго или третьего ряда решают съехать, игнорируя стрелки на асфальте, разметку, и прочие доступные разумным существам вещи
у меня жена 20 лет за рулем, свято верит что по крайней правой полосе круга ехать прямо нельзя