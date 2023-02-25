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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
25 февраля 2023 21:50
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
384
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
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6  комментариев
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48k
FishkiNET R.I.P 8 часов назад
Поймала себя на мысли: интересно, при просмотре подобных фото, кто-нибудь из фишкян увидел на них себя или кого-то из знакомых.
Я пару раз видела лица похожие на знакомых. Но это не более чем схожесть типажей.
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8k
diman02 7 часов назад
Это наверное не СССР .
Номера не те .
Мне показалось украинские .
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Юганск

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