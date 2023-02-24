В Мексике произошёл пожар на крупнейшем в стране НПЗ

К счастью, обошлось без жертв.
Сегодня ночью на крупнейшем мексиканском нефтеперерабатывающем заводе Tuzandepetl, расположенном в штате Веракрус, произошёл сильней пожар. Как сообщили в государственной нефтегазовой компании Pemex, которой принадлежит объект, возгорание произошло на одном из трубопроводов.
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По данным местных СМИ, пострадали пятеро работников НПЗ. Они получили ожоги, их состояние оценивается как тяжёлое.
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Что касается пожара, его удалось локализовать, а затем и потушить силами пожарной команды предприятия. Так заявили в компании Pemex. Размер материального ущерба пока неизвестен. В ближайшее время этим займутся эксперты.
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