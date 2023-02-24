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В Мексике произошёл пожар на крупнейшем в стране НПЗ

В Мексике произошёл пожар на крупнейшем в стране НПЗ

Автор:
24 февраля 2023 14:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Веракрус   НПЗ   видео   мексика   пожар   пожарные   
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К счастью, обошлось без жертв.

Сегодня ночью на крупнейшем мексиканском нефтеперерабатывающем заводе Tuzandepetl, расположенном в штате Веракрус, произошёл сильней пожар. Как сообщили в государственной нефтегазовой компании Pemex, которой принадлежит объект, возгорание произошло на одном из трубопроводов.

По данным местных СМИ, пострадали пятеро работников НПЗ. Они получили ожоги, их состояние оценивается как тяжёлое.

Что касается пожара, его удалось локализовать, а затем и потушить силами пожарной команды предприятия. Так заявили в компании Pemex. Размер материального ущерба пока неизвестен. В ближайшее время этим займутся эксперты.

Источник:

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Метки: Веракрус   НПЗ   видео   мексика   пожар   пожарные   
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6  комментариев
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5k
Кистень 51 минуту назад
А кому НПЗ принадлежит?
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11k
Dmitry 12 минут назад
Где-то плачет Гретта Тумберг.
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−15
11k
Shtoppi 46 минут назад
по ходу пиндосы решили что на их югах нпз не к чему. теперь только нужно завизжать во всех своих продажных сми, что это все происки Кремля.
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15k
Patmaz 47 минут назад
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