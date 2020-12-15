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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4446 постов • 629 подписчиков подписаться
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Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно

Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно (6 фото)

Автор:
15 декабря 2020 16:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   звезды   знаменитости   известность   певица   слава   шоу бизнес   
12179
6
Певица сделала несколько кадров в поддержку собственного косметического бренда.
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Источник:

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Метки: в мире   звезды   знаменитости   известность   певица   слава   шоу бизнес   
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46  комментариев
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4k
Алексей 2 часа назад
Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно
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5k
Bjornsson Алексей 2 часа назад
ну теперь я смело могу сказать: у меня фигура как у Вин Дизеля....
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9k
KOSTELLO 3 минуты назад
Титанический труд пластических хирургов налицо.
В смысле на лице
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1k
DVPET 7 минут назад
Сверканула сиськами и все, теперь не фрик, теперь нормальная?
Что-то подозрительная нормальность какая-то. Хотя сиськи мне всегда нравятся, да.
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4k
Сергей 9 минут назад
Бня! обидно!.
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6k
Артём 11 минут назад
Фриком называть нельзя? Уё...щем то хотя бы можно?
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45
Вася с ложкой 12 минут назад
Прикольная ...
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23k
FAITER 23 минуты назад
А где собственно гигабайты обнаженки то? тут где то Жириновский должен высказаться...типа, расходимся, нас нае...ли...
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20k
Юрьевич Полчаса назад
Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно
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23k
FAITER Юрьевич 22 минуты назад
оу... пока писал комент выше )))
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3k
Tuskub Полчаса назад
Тонны фотошопа! ))
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9k
ss Tuskub 8 минут назад
Так блохеры. У них всегда так. Тонны фотошопа, километры запаха и квадраты вкуса.
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3k
Мих 45 минут назад
Не только фрик, но и шлюха.
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44k
Albert GER 46 минут назад
Леди Гага молодец.
Захотелось попытаться раздетой, пофоталась и сказала шо для своего проекта.
Не то шо какие-то хрен поймёшь-" я свечу жопой, шоб негры немок не лапали.."
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2k
leto2016 49 минут назад
Сериал был с ней, ничего так она в нем выступила:)))
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1k
Лютый Дед 57 минут назад
Леди Бугага, какая то она сэконд хэнд стала
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10k
Денис Трубочкин Час назад
у нее такие когти, будто она каждый день норы роет!
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2k
barracuda Час назад
дудка прикольная...
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1k
Lefterov Час назад
Нормальная фигура!!Лучше чем у большинства девушек которые здесь находятся и ставят дизы!!!
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56k
Александр Час назад
Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно
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521
Dorell Час назад
да и обнажённой тоже назвать её сложно
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Че-то не сильно,даже слабовато как-то,на откормленную лошадь похожа
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10k
Максим 2 часа назад
кто это?
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521
Dorell Максим Час назад
фрик
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2k
neutrino Dorell 49 минут назад
Уже нет.
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9k
ss neutrino 5 минут назад
Да нет. Это Ляли больше нет. А эта... Того... Га-га...
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4k
Leo Sun 2 часа назад
исправьте исправьте
исправьте исправьте
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9k
minimalism Автор поста Leo Sun Час назад
спасибо, пыталась)
какой-то глюк на сайте, быть может, не сохранял правку(((
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4k
Leo Sun minimalism 52 минуты назад
Попросите админа. Обычно они в этом вопросе всесильны. ;)
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4k
Leo Sun 51 минуту назад
А, всё, вижу, уже исправлено.
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