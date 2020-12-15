Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно

Певица сделала несколько кадров в поддержку собственного косметического бренда.
Леди Гага запустила собственный бренд косметики HAUS Laboratories, который производится без тестирования на животных и в его поддержку сделала несколько пикантных фотографий.
На них певица позировала топлес, прикрыв глаза.
На них певица позировала топлес, прикрыв глаза.
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Леди Гага совершенно свободно стоит в кадре, прикрыв грудь длинными волосами. Образ был дополнен татуировками и прекрасным макияжем. Сама же певица написала под снимком "Погода может стать холоднее, но мы немного повысим градус".
Фанаты полностью поддерживают звезду в ее экспериментах в стиле, она становится более соблазнительной и женственной.
Леди Гага - автор песен, певица, дизайнер, продюсер, актриса и филантроп. Она удостоена премии "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась".
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В смысле на лице
Что-то подозрительная нормальность какая-то. Хотя сиськи мне всегда нравятся, да.
Захотелось попытаться раздетой, пофоталась и сказала шо для своего проекта.
Не то шо какие-то хрен поймёшь-" я свечу жопой, шоб негры немок не лапали.."
какой-то глюк на сайте, быть может, не сохранял правку(((