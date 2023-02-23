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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
23 февраля 2023 22:01
Метки: СССР   Фотографии   история   
472
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного просмотра!

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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9  комментариев
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8k
au3 7 часов назад
Душевно то как .....
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10k
wild cat 5 минут назад
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0
пуйло - х уйло ! 10 минут назад
совок!
как много в этом слове
для совкодрочеров слилось !
как много в нём отозвалось ...
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6k
TirAn 3 часа назад
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4
NFK 5 часов назад
Красота -то какая, лепота! И в таких автобусах рейсовых я ездила в детстве по родному Степногорску, и карусели у нас были такие. Но лучшие для меня фотографии из этой замечательной подборки - где детвора веселится в сугробах, а потом домой приходит человек-снеговик. И иногда больше снеговик, чем человек, мама порой дар речи теряла. Я с катка такая приходила домой. На улице -36, в школу нельзя. А на каток можно! Верхние штаны заледенелые снимут с тебя, в коленях сломают и на батарею сушить. А ты с красной рожей чай сладкий пьешь, с бутербродом. Хлеб черный и любительская колбаса. И ёлка скоро.
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6k
newegg 6 часов назад

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50
Denis 7 часов назад
раньше было плохо, ну как-то хорошо.
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