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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР Фотографии история
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как много в этом слове
для совкодрочеров слилось !
как много в нём отозвалось ...
Ну, а чего, на нижней фото все конфессии тоже представлены!