25 фактов о пластиковом загрязнении, которые пугают не на шутку

Отвлекитесь на секунду и посмотрите по сторонам. Будь то чехол для телефона, стаканчик с кофе или контейнер для еды — почти всё вокруг сделано из пластика. Мы используем столько пластика, что он уже стал неотъемлемой частью нашей жизни, но чем больше мы его производим, тем больше вреда это наносит окружающей среде и нам самим. Вот 25 фактов о пластиковом загрязнении, которые заставляют пересмотреть свои привычки.
Исследования показывают, что производство пластика выросло с двух миллионов тонн в 1950-х годах до 380 миллионов тонн в 2015 году. По оценкам, к 2050 году будет произведено 34 миллиарда тонн пластика.
Германия перерабатывает около 56% всех своих отходов. Австрия и Южная Корея делят вторую строчку рейтинга с 53,8% и 53,7% соответственно, а Уэльс расположился на третьем с 53%. Россия не входит даже в топ-25.
Было подписано международное соглашение MARPOL Annex V (правила предотвращения загрязнения мусором с судов), которое запрещает выбрасывать пластиковые отходы в морскую среду.
Почти в половине нашего океана на поверхности плавают пластиковые отходы. И кто знает, сколько пластика уже погрузилось на самое дно океанов.
Поскольку пластиковые стаканчики содержат неперерабатываемые материалы, они очень долго разлагаются. Некоторые заведения, такие как кофейни Starbucks, предлагают скидку посетителям, которые приходят со своей многоразовой чашкой.
Для сжигания пластика в мусоросжигателе требуется в два раза больше энергии, чем для его переработки.
Животные часто принимают за еду небольшие кусочки пластика в океане и на суше. Ежегодно из-за пластикового загрязнения погибают сотни тысяч животных.
Согласно архивам Агентства по охране окружающей среды США, в 2013 году американцы произвели около 254 миллионов тонн мусора и переработали и компостировали лишь около 87 миллионов тонн этого материала.
Пластиковые соломинки подаются к напиткам почти в каждом заведении и являются главными загрязнители пляжей. Многие страны уже запретили их или пока только предложили запретить.
Пластик можно переработать, превратить в топливо или энергию, полностью уничтожить или выбросить в окружающую среду. Конечно, лучший вариант — это переработка или превращение пластика в топливо.
На азиатские страны, такие как Китай, Индонезия, Таиланд и Филиппины, приходится 60% пластика, попадающего в океан. Китай, Индонезия и Вьетнам производят большую часть пластиковых отходов.
Упаковка — это еще один предмет одноразового использования, без которого можно и обойтись. Второй по объему производства пластик предназначен для строительства. Третий — для текстиля.
Как бы запутанно и грустно это ни звучало, это правда. Процесс изготовления бутылки для воды требует в шесть раз больше воды, чем может вместить эта бутылка.
И это не считая крышек и этикеток. Отказавшись от одноразовых бутылок, мы можем значительно уменьшить количество мусора.
В отличие от жителей многих других стран, которые уже запретили полиэтиленовые пакеты, и россияне, и американцы до сих пор используют их в своей повседневной жизни. В Англии люди обычно ходят за продуктами и другими покупками с многоразовыми сумками. Если мы перестанем использовать полиэтиленовые пакеты каждый день, это значительно сократит использование пластика.
Бисфенол А (BPA) и диглицидил бисфенола А (BADGE) — это химические вещества, используемые в производстве пластика. Пусть это и не единственная причина ожирения, в исследовании Environmental Health Perspectives было обнаружено, что они приводят к набору веса.
Микропластик — это очень маленькие кусочки пластикового мусора. Поскольку они совсем крохотные, большинство фильтров для воды свободно их пропускают. Исследования обнаружили микропластик в 83% водопроводной воды в крупных городах по всему миру.
18. Пластиковое загрязнение стало настолько большой проблемой, что ее уже не разрешить одной переработкой
Переработка — отличный способ снизить загрязнение окружающей среды. Тем не менее, учитывая количество пластика, производимого в настоящее время, и скорость разложения пластика, его переработка затрагивает эту экологическую катастрофу лишь поверхностно. Чтобы увидеть реальные изменения, нам нужно резко замедлить производство пластика.
Коралловые рифы — одни из крупнейших продуктивных экосистем на Земле и дом для множества морских организмов. Они также защищают береговые линии от разрушения волнами и тропическими штормами и поглощают углерод и азот в воде. «Более 90% коралловых рифов в мире погибнет к 2050 году», — пишет Independent. Бактерии из пластика — одна из причин болезней кораллов.
В Кении использование пластиковых пакетов грозит вам тюремным сроком до четырех лет. В 2018 году Великобритания объявила о 25-летнем плане по ликвидации пластиковых отходов, введя запрет на пластиковые соломинки, мешалки и ватные палочки. В Зимбабве те, кто уличен в использовании пенополистирола, например контейнеров из пенополистирола, могут быть оштрафованы на сумму до 500 долларов. В 2016 году Франция стала первой страной, запретившей пластиковые стаканчики, тарелки и столовые приборы.
Большое тихоокеанское мусорное пятно находится на полпути между Гавайями и Калифорнией (точное местоположение можно найти на Google Maps). Оно почти целиком состоит из пластика и микропластика, который не поддается биологическому разложению. Площадь поверхности этого мусорного «острова» составляет 1,6 миллиона квадратных километров.
Нефть – ценный невозобновляемый ресурс. Она снабжает наши автомобили топливом, греет наши дома и питает предприятия по всему миру. Согласно статистическому обзору мировой энергетики BP, нефть закончится через 55 лет или раньше. Сократив или ликвидировав производство пластиковых изделий, мы смогли бы сэкономить около 4% мировой нефти.
Разложение пластика на свалках может занять до 1000 лет. Потребуются триллионы лет, чтобы полностью избавиться от всех свалок, которые мы заполнили пластиком. Мусорные полигоны экономят место за счет сжигания пластиковых бутылок, которые выделяют в воздух токсичные загрязняющие вещества. Перерабатывая пластик, вы помогаете уменьшить количество пластика, попадающего на свалки.
Пластик заполняет наши океаны и убивает морскую жизнь. Морские птицы, морские черепахи, рыбы и тюлени либо запутываются в нем, либо погибают, употребив его в пищу. 40% поверхности мирового океана покрыто пластиковыми отходами.
Покупая многоразовые соломинки, пакеты для продуктов, бутылки для воды и контейнеры, вы не только экономите деньги, но и помогаете спасти планету. Только в США ежегодно используется 50 миллиардов одноразовых бутылок для воды, и лишь 23% затем перерабатываются.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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