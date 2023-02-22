25 фактов о пластиковом загрязнении, которые пугают не на шутку

Отвлекитесь на секунду и посмотрите по сторонам. Будь то чехол для телефона, стаканчик с кофе или контейнер для еды — почти всё вокруг сделано из пластика. Мы используем столько пластика, что он уже стал неотъемлемой частью нашей жизни, но чем больше мы его производим, тем больше вреда это наносит окружающей среде и нам самим. Вот 25 фактов о пластиковом загрязнении, которые заставляют пересмотреть свои привычки.