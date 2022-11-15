<<Эти фото доказывают, что загрязнение окружающей среды в Китае - это уже катастрофа>>

Борцам за экологию со всего мира давно пора собраться вместе и отправиться в Китай. Там их шумная деятельность нужна, как нигде больше!

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Мертвая рыба в сильно загрязненном озере 0 Источник:

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Рыбак убирает из озера рыбу, погибшую из-за загрязнения воды 0 Источник:

По словам ученых, нынешнего уровня загрязнения в стране достаточно, чтобы вызвать ядерную зиму во всем Китае. 0 Источник:

Страдает не только рыба - загрязнением затронуты все водные формы жизни 0 Источник:

Две трети городов Китая не соответствуют стандартам страны по выбросам в атмосферу 0 Источник:

Химические заводы незаконно сбрасывают неочищенные отходы в реку Цзяньхэ, окрашивая ее в красный цвет. Это журналист берет пробу 0 Источник:

Жители Чжугао с отвращением смотрят на загрязненную реку, протекающую через их город 0 Источник:

Сельским жителям некуда выбрасывать мусор, поэтому он весь уходит в реку 0 Источник:

Не лучшее место для детских игр - но других нет 0 Источник:

Мир выбрасывает всю бывшую в употреблении электронику в Китае. Это электронная свалка 0 Источник:

Только 1% из 560 миллионов городских жителей Китая дышит воздухом, который считается безопасным по стандартам Европейского Союза 0 Источник:

Разливы нефти становятся все более и более частыми из-за растущей потребности в энергии 0 Источник:

Офисы и школы все чаще закрывают потому, что воздух слишком опасен, чтобы выходить на улицу 0 Источник:

Ребенок вынужден пить воду прямо из загрязненной реки в Фуяне 0 Источник:

Правительство Китая прогнозирует, что к 2030 году все имеющиеся запасы воды в стране будут использованы 0 Источник:

Загрязненные стоки ежедневно сбрасываются в океан 0 Источник:

12 января текущего года воздух оказался настолько плохим, что индекс качества воздуха даже не мог его оценить 0 Источник:

Каждый год 750 000 китайцев преждевременно умирают из-за загрязнения окружающей среды 0 Источник:

В 2010 году на нефтехранилище в Китае произошел взрыв, в результате которого в море разлилось 400 миллионов галлонов нефти 0 Источник:

В 2012 году только в Пекине из-за загрязнения окружающей среды погибло 2589 человек 0 Источник:

90% городских подземных вод Китая загрязнены 0 Источник:

Это озеро в Хэфэе целиком загрязнено и заросло водорослями в поверхностном слое 0 Источник:

В Китае находятся 20 из 30 самых загрязненных городов мира 0 Источник:

Около половины мирового угля используется в Китае. В 2011 году там было использовано 3,8 млрд тонн 0 Источник:

По оценкам, к 2030 году выбросы углекислого газа в Китае сравняются со всем мировым производством CO2 0 Источник: