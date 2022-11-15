<<Эти фото доказывают, что загрязнение окружающей среды в Китае - это уже катастрофа>>

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Борцам за экологию со всего мира давно пора собраться вместе и отправиться в Китай. Там их шумная деятельность нужна, как нигде больше!
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По словам ученых, нынешнего уровня загрязнения в стране достаточно, чтобы вызвать ядерную зиму во всем Китае.
Химические заводы незаконно сбрасывают неочищенные отходы в реку Цзяньхэ, окрашивая ее в красный цвет. Это журналист берет пробу
Только 1% из 560 миллионов городских жителей Китая дышит воздухом, который считается безопасным по стандартам Европейского Союза
Офисы и школы все чаще закрывают потому, что воздух слишком опасен, чтобы выходить на улицу
Правительство Китая прогнозирует, что к 2030 году все имеющиеся запасы воды в стране будут использованы
12 января текущего года воздух оказался настолько плохим, что индекс качества воздуха даже не мог его оценить
В 2010 году на нефтехранилище в Китае произошел взрыв, в результате которого в море разлилось 400 миллионов галлонов нефти
Около половины мирового угля используется в Китае. В 2011 году там было использовано 3,8 млрд тонн
По оценкам, к 2030 году выбросы углекислого газа в Китае сравняются со всем мировым производством CO2
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Китай загрязнение окружающая среда факты фотосвидетельства фотофакты экологическая катастрофа экология
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Но обосрем мы выборочно Китай.
ты когда каждый год покупаешь себе новый смартфон пособник мусорного загрязнения
Как так то?! Эти узкоглазые сволочи ковыряют свои недра и паяют микросхемы для айфоноф, наплевав на то, что высокотехнологичные производства должны быть исключительно в цивилизованной стране?! Да это же - разгром миропорядка!!!"
Это точно. Зацените сколько пластика в воде плавает на этом пляже )))))
Т.е. если было бы законно, то пожалуйста, сколько угодно, реке ни хрена не от этого будет.