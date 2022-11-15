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Эти фото доказывают, что загрязнение окружающей среды в Китае - это уже катастрофа

Эти фото доказывают, что загрязнение окружающей среды в Китае - это уже катастрофа

Автор:
15 ноября 2022 13:07
Сообщество : Факты
Метки: Китай   загрязнение   окружающая среда   факты   фотосвидетельства   фотофакты   экологическая катастрофа   экология   
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Борцам за экологию со всего мира давно пора собраться вместе и отправиться в Китай. Там их шумная деятельность нужна, как нигде больше!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   загрязнение   окружающая среда   факты   фотосвидетельства   фотофакты   экологическая катастрофа   экология   
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9  комментариев
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2k
Yus 54 минуты назад
"Авария на платформе Deepwater Horizon 20 апреля 2010 года стала крупнейшим морским разливом в истории. Около 800 млн литров сырой нефти просочилось в море после взрыва на нефтяной платформе, установленной в Мексиканском заливе. После разлива у берегов были найдены трупы тысяч морских существ."
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Но обосрем мы выборочно Китай.
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5k
Copycat 6 секунд назад
культура потребелния фигли - производят много вещей, много вещеё летит на свалку
ты когда каждый год покупаешь себе новый смартфон пособник мусорного загрязнения
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16k
Поручик 16 минут назад
Ох, б-жечки! "У китайцев - вредные для планеты производства!
Как так то?!
Эти узкоглазые сволочи ковыряют свои недра и паяют микросхемы для айфоноф, наплевав на то, что высокотехнологичные производства должны быть исключительно в цивилизованной стране?! Да это же - разгром миропорядка!!!"
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16k
Александр Час назад
На западе спят и видят, как бы замедлить развитие Китая.
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9k
Shtoppi Час назад
<<Эти фото доказывают, что загрязнение окружающей среды в Китае - это уже катастрофа>>
Это точно. Зацените сколько пластика в воде плавает на этом пляже )))))
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1k
Lexx Час назад
---Химические заводы незаконно сбрасывают неочищенные отходы в реку.---

Т.е. если было бы законно, то пожалуйста, сколько угодно, реке ни хрена не от этого будет.
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26k
Киры4 Час назад
Зачем с кем то воевать? Сами себя угробим без оружия.
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31
SeledkinStar Киры4 7 минут назад
лет через 10-20 так и будет. Всем уже будет посрать на Украину
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