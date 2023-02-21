В центре Москвы загорелся крупный отель-общежитие

Возгорание началось на 5 этаже 16-этажной гостиницы "МКМ" ("Москабельмет") на Международной улице. Предварительно, виновником ЧП стал постоялец, который поджег вещи.
В многоэтажке, где произошел пожар, находится общежитие, именно там, в общем коридоре на 5 этаже и началось возгорание.
Площадь пожара составило 100 кв. м.
Со слов жильцов, виновником мог стать сосед, который выпивал и постоянно ругался с проживающими на этаже. Как раз сегодня вечером произошел очередной конфликт с многодетной семьей, которая делала ремонт.
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После словесной перепалки один из соседей увидел в глазок горящие мешки с вещами, которые давно стояли в коридоре, и сразу вызвал экстренные службы.
Движение на Международной улице в Москве в районе горящего отеля перекрыто, для обогрева людей прибыли пять автобусов Мосгортранса, сообщили в Дептрансе Москвы.
На данный момент пожар в здании гостиницы “Москабельмет» локализован. Коридоры сильно задымлены. Их обследуют пожарные. По сообщению экстренных служб двое человек погибли, более 50 эвакуированы, семеро из них - дети.
Как пишут СМИ, датчики пожарной сигнализации при пожаре не сработали.
ТГ-канал 112 публикует список пострадавших при ЧП:
1. Татьяна Воробьева, 65 лет - осмотрена на месте;
2. Олег Григорьев, 41 год - осмотрен на месте;
3. Гульнара Кушаева, 46 лет - госпитализация;
4. Егор Лебедев, 6 лет - госпитализация;
5. Мария Авенова, 49 лет - госпитализация;
6. Евгений Шарапов, 39 лет - госпитализация;
7. Мария Кулькова, 34 года - госпитализация.
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