В центре Москвы загорелся крупный отель-общежитие



На данный момент пожар в здании гостиницы “Москабельмет» локализован. Коридоры сильно задымлены. Их обследуют пожарные. По сообщению экстренных служб двое человек погибли, более 50 эвакуированы, семеро из них - дети.

Как пишут СМИ, датчики пожарной сигнализации при пожаре не сработали.

ТГ-канал 112 публикует список пострадавших при ЧП:

1. Татьяна Воробьева, 65 лет - осмотрена на месте;

2. Олег Григорьев, 41 год - осмотрен на месте;

3. Гульнара Кушаева, 46 лет - госпитализация;

4. Егор Лебедев, 6 лет - госпитализация;

5. Мария Авенова, 49 лет - госпитализация;

6. Евгений Шарапов, 39 лет - госпитализация;

7. Мария Кулькова, 34 года - госпитализация.