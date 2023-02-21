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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 215 постов • 19 подписчиков подписаться
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В центре Москвы загорелся крупный отель-общежитие

В центре Москвы загорелся крупный отель-общежитие

Автор:
21 февраля 2023 23:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МКМ   Москва   гостиница   отель   пожар   пострадавшие   происшествия   
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Возгорание началось на 5 этаже 16-этажной гостиницы "МКМ" ("Москабельмет") на Международной улице. Предварительно, виновником ЧП стал постоялец, который поджег вещи.

В многоэтажке, где произошел пожар, находится общежитие, именно там, в общем коридоре на 5 этаже и началось возгорание.

Площадь пожара составило 100 кв. м.

Со слов жильцов, виновником мог стать сосед, который выпивал и постоянно ругался с проживающими на этаже. Как раз сегодня вечером произошел очередной конфликт с многодетной семьей, которая делала ремонт.

После словесной перепалки один из соседей увидел в глазок горящие мешки с вещами, которые давно стояли в коридоре, и сразу вызвал экстренные службы.

Движение на Международной улице в Москве в районе горящего отеля перекрыто, для обогрева людей прибыли пять автобусов Мосгортранса, сообщили в Дептрансе Москвы.


На данный момент пожар в здании гостиницы “Москабельмет» локализован. Коридоры сильно задымлены. Их обследуют пожарные. По сообщению экстренных служб двое человек погибли, более 50 эвакуированы, семеро из них - дети.

Как пишут СМИ, датчики пожарной сигнализации при пожаре не сработали.

ТГ-канал 112 публикует список пострадавших при ЧП:

1. Татьяна Воробьева, 65 лет - осмотрена на месте;

2. Олег Григорьев, 41 год - осмотрен на месте;

3. Гульнара Кушаева, 46 лет - госпитализация;

4. Егор Лебедев, 6 лет - госпитализация;

5. Мария Авенова, 49 лет - госпитализация;

6. Евгений Шарапов, 39 лет - госпитализация;

7. Мария Кулькова, 34 года - госпитализация.

Источник:

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Метки: МКМ   Москва   гостиница   отель   пожар   пострадавшие   происшествия   
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1  комментарий
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Андрей Крылов Полчаса назад
И что? Такие пожары по всему миру ежедневно десятками. Как бы там ни было, но такое - рутина. Неизбежость. В чём тут особеность? Топикстартеру захоталось лайков набрать?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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