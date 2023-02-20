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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Wiener Riesenrad, самое большое колесо обозрения в мире в то время, пострадавшее во время Второй мировой войны. Вена, Австрия. 1945 год
5.
Съемки кинофильма Ролана Быкова «Чучело» на киностудии — Мосфильм: режиссер Ролан Быков, исполнительница главной роли Кристина Орбакайте и оператор Анатолий Мукасей. 1983 год
8.
Ресторан «Окна в мир», расположенного на северной башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 1976 год
11.
Вход в атмосферу боеголовок американской баллистической ракеты LGM-118 Peacekeeper. Атолл Кваджалейн. Республика Маршалловы Острова. США. 1986 год
Каждая светлая линия - это траектория боеголовки.
17.
Юная Летиция Каста, будущая французская супермодель и актриса, на полигоне с легионерами-парашютистами в Кальви, Корсика, 1990-е годы
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Советский подполковник Орест Коргут с обезьяной в Мулондо, провинция Уила, Ангола, 1982-83 гг.
Он был военным советником 2-го ангольского пехотного батальона 19-й пехотной бригады.
31.
Тягачи-чайники Gevalia можно было встретить в шведском городе Евле в 50-х годах. Они использовались для продвижения кофе Gevalia Coffee.
32.
Александр Абдулов и Ирина Алферова на арене Московского цирка во время подготовки новогодней передачи «Аттракцион», 1982 год. Фото В. Созинова
35.
Марлон Брандо во время съемок фильма «Апокалипсис сегодня». Пагсанджан, Филиппины, 1977 год. Фотограф Мэри Эллен Марк
36.
Самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» и космический корабль «Буран» на аэродроме Кубинка, СССР, июнь 1989 года
38.
Вратарь 2025 года. Так представляла себе экипировку хоккейного вратаря компания DR — одна из старейших среди производителей хоккейной амуниции. Выставка. Канада, 1987 год
39.
Консервированное «Домашнее мороженое» (сухая смесь). Невельский молочный консервный завод. Псковская область России, 1965 год
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