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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
20 февраля 2023 22:05
Метки: история   ретро   фото   
280
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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2  комментария
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9k
kirpal 3 часа назад
Как же я был не прав тогда, когда не любил тихий час. Сейчас бы как завалиться на часок, а не вот это вот всё. Ээээхх....
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4k
Elmaestro 3 часа назад
дверка с крылом от донора походу
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