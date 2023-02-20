25 самых богатых королей в истории

Часто богатство и власть идут рука об руку, и в первую очередь это касается королей, унаследовавших немыслимые состояния. Конечно, сложно определить действительно самых богатых людей в истории, поскольку для этого нужно перевести все их земли и богатства в современную валюту. Несмотря на это, вот 25 королей, царей и императоров, которые считаются одними из самых богатых и влиятельных фигур в истории.
Император Мэйдзи, также известный как император Муцухито, был 122-м императором Японии и правил с 1867 по 1912 год. Он известен тем, что модернизировал Японию и превратил страну в одну из сильнейших мировых держав. Мэйдзи с честью распределял свое экстравагантное богатство, чтобы помочь тем, кому он служил. Некоторые из его реформ включали создание современной системы образования, содействие промышленному развитию и расширение инфраструктуры страны, включая строительство новых дорог, железных дорог и портов.
Мсвати III — нынешний король Эсватини (ранее Королевство Сазиленд), небольшой страны на юге Африки, не имеющей выхода к морю. В 1986 году он взошел на престол после смерти своего отца, короля Собхузы II. В результате Мсвати III имеет доступ ко всему богатству и ресурсам Эсватини, включая ценное имущество и активы. Его личное состояние оценивается в диапазоне от 200 до 500 миллионов долларов.
Аменхотеп III, древнеегипетский фараон, правивший с 1391 по 1353 гг. до н.э., унаследовал правление Египтом на его пике. С большей территорией, чем когда-либо в истории, с большим богатством, чем кто-либо мог себе представить, и без войн, Аменхотеп III мог позволить себе заниматься другими делами. Во время своего правления фараон руководил строительством множества грандиозных архитектурных сооружений, в том числе Карнакского храма и храмового комплекса Солеб, которые предназначались для прославления богов и демонстрации могущества и богатства египетского государства.
Нынешний король Таиланда, Маха Вачиралонгкорн, также известный как король Рама X, взошел на престол в 2016 году после смерти своего отца, короля Пхумипона Адульядета. Правление Пумипона Адуньядета стало одним из самых продолжительных в мировой истории, — он находился на троне 70 лет — с 9 июня 1946 по 13 октября 2016 года, став наиболее долго правившим королем в истории Таиланда. 26 октября 2017 тело короля было предано кремации в Бангкоке, по сообщениям СМИ, церемония обошлась в 30—90 млн долларов США.
Король Людовик XIV, также известный как «король-солнце», был королем Франции с 1643 по 1715 год. После восшествия на престол он унаследовал большое состояние и множество ценных владений. Людовик был известен своим экстравагантным и роскошным образом жизни, включая строительство Версальского дворца, роскошной резиденции и центра власти французской монархии.
Король Генрих VIII был королем Англии с 1509 по 1547 год. Он был могущественной и влиятельной фигурой во время своего правления и в первую очередь известен своей ролью в реформации в Англии, которая привела к отделению англиканской церкви от Римско-католической. Король Генрих VIII был богатой и влиятельной фигурой при жизни. Он был вторым сыном короля Генриха VII и после восшествия на престол унаследовал огромное состояние и множество ценных владений и активов. Он также приобрел немалое богатство благодаря своим многочисленным бракам с богатыми и влиятельными женщинами, а также его успешным военным кампаниям и дипломатическим сделкам.
Мохаммед VI — нынешний король Марокко. В 1999 году он взошел на престол после смерти своего отца, короля Хасана II. Король Мохаммед VI — богатая и влиятельная фигура в Марокко. Его личное состояние оценивается в диапазоне от 2,1 до 8,2 млрд долларов США, что делает его одним из самых богатых королей Африки.
Великий герцог Анри является нынешним главой государства Люксембург. В 2000 году он взошел на престол после отречения своего отца, великого князя Жана. Чистый капитал Анри оценивается в 4-5 миллиардов долларов США, который он накопил за счет инвестиций в различных областях, включая сельское и лесное хозяйство, развитие недвижимости и проекты по возобновляемым источникам энергии.
Чарльз Филип Артур Джордж, он же Карл III — старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он унаследовал британский трон после смерти своей матери 8 сентября 2022 года. Его состояние оценивается в 600 миллионов долларов. Чарльзу принадлежит множество деловых предприятий и инвестиций, а также есть много благотворительных и филантропических фондов, в том числе Prince’s Trust, который поддерживает молодежь в Соединенном Королевстве, и Prince’s Foundation, который способствует устойчивому развитию.
Филипп VI — нынешний король Испании. В 2014 году он взошел на престол после отречения своего отца, короля Хуана Карлоса I. Вскоре после этого он раскрыл размер личного капитала (2,6 миллиона евро) в ответ на призывы к большей прозрачности и подотчетности в испанской монархии. Королевский дом Испании в прошлом подвергался критике за отсутствие прозрачности в этом вопросе, особенно во время правления короля Хуана Карлоса I, который столкнулся с обвинениями в финансовых махинациях.
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд является нынешним королем Саудовской Аравии. В 2015 году он взошел на престол после смерти своего брата короля Абдаллы. Его личное состояние оценивается в 17–18 миллиардов долларов США, которые он накопил за счет различных инвестиций, включая недвижимость и бизнес-предприятия.
Султан Хассанал Болкиах — нынешний султан Брунея и глава государства. Он занимает эту должность с 1967 года и после смерти Елизаветы II стал самым долгоправящим монархом в мире. Как султан, он является главой государства и имеет конституционную власть над исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. Состояние султана Хассанала Болкиаха оценивается в 20-28 миллиардов долларов.
Маха Вачиралонгкорн, он же Рама X, является нынешним королем Таиланда. Он занимает эту должность с 2016 года, когда взошел на престол после смерти своего отца, короля Пхумипона Адульядета. По данным Business Insider, состояние Вачиралонгкорна оценивается в диапазоне от 30 до 40 миллиардов долларов США. Большая часть его состояния поступает от инвестиций в недвижимость.
Муаммар Каддафи был лидером Ливии с 1969 года до своей смерти в 2011 году. Он был противоречивой и влиятельной фигурой, сыгравшей значительную роль в истории Ливии и региона в целом. Он контролировал большую часть нефтяного богатства Ливии, которое использовал для финансирования различных проектов и инициатив. У него также был доступ к ресурсам ливийского государства, включая его вооруженные силы. С точки зрения политической власти, Каддафи был фактическим лидером Ливии и контролировал правительство страны.
Вильгельм был первым нормандским правителем Англии, жившим с 1028 по 1087 год, и в первую очередь известен вторжением и завоеванием Англии. Чем больше королевств он завоевывал, тем больше богатства приобретал: сегодня его состояние оценивалось бы в 228 миллиардов долларов США. Он тратил свое щедрое состояние на все, от гобеленов до замков, включая культовую Белую башню в лондонском Тауэре.
Осман Али Хан, также известный как Асаф Джах VII, был последним низамом (правителем) княжеского государства Хайдарабад в Индии. Он правил с 1911 по 1948 год, когда индийское правительство аннексировало штат. Во время правления Асаф Джах славился своим богатством и экстравагантностью. В то время он был одним из самых богатых людей в мире, его личное состояние оценивалось примерно в 2 миллиарда долларов США. Он владел обширными поместьями, дворцами и другой собственностью и вел довольно расточительный образом жизни.
Николай II правил Российской империей с 1894 по 1917 год и в течение этого времени имел полный доступ к государственной казне, что делает его одним из самых богатых монархов в истории. Личное состояние царя в 1916 году можно приравнять к 300 миллиардам долларов США в сегодняшних деньгах.
Соломон был третьим царем Израиля и сыном царя Давида. Согласно еврейской Библии, он славился своей мудростью и богатством, в частности искусной торговлей ценными ресурсами, включая золото, серебро и драгоценные камни. Он также получал дань от других народов и использовал свое богатство для финансирования амбициозных проектов, включая строительство Первого Храма в Иерусалиме. По примерным расчетам, состояние библейского правителя могло превышать 2 триллиона долларов в сегодняшних деньгах.
Акбар I, также известный как Акбар Великий, был третьим императором Великих Моголов в Индии с 1556 по 1605 год. Он был могущественным и влиятельным правителем, запомнившимся своими военными завоеваниями, административными реформами и культурными достижениями. Во время своего правления Акбар I накопил большое богатство и власть. В его распоряжении находилась территория размером примерно с современную Индию, которая составляла 25% мирового ВВП. На сегодняшний день это 21 триллион долларов.
Абдалла II бин Аль-Хусейн является нынешним королем Иордании. Будучи членом династии Хашимитов, он унаследовал значительное состояние и обладает большой политической властью в Иордании. Состояние короля Абдаллы II оценивается в сумму от 1 до 5 миллиардов долларов. Он также обладает доступом к богатству и ресурсам иорданской монархии, которая является одной из старейших и наиболее влиятельных на Ближнем Востоке.
Чингисхан был основателем и первым великим ханом Монгольской империи, которая после его смерти стала самой крупной сопредельной империей. Он жил в 13 веке, и его помнят как военного гения и искусного государственного деятеля. Чингисхан был чрезвычайно богат по меркам своего времени: будучи лидером Монгольской империи, он имел доступ не только к богатствам своего государства, но и к богатствам всех завоеванных территорий.
Ален Руфус, также известный как Алан Рыжий, был нормандским дворянином, жившим в 11 веке. Хотя он не обладал королевским титулом, он был близким родственником короля Вильгельма I Завоевателя и является одним из самых богатых людей в истории. Ален рыжий сыграл жизненно важную роль в нормандском завоевании Англии в 1066 году, после чего ему было пожаловано большое количество земель в Англии, в том числе в Йоркшире, где он построил Ричмондский замок. На момент смерти его состояние составляло 11 тысяч фунтов стерлингов — порядка 7% ВВП Англии того времени.
Император Шэньцзун, чье настоящее имя было Чжао Сюй, а название храма — Чжэцзун, был десятым императором династии Сун в Китае. Он правил с 1067 по 1085 год, и его помнят как покровителя искусств и реформатора. Именно благодаря ему династия Сун стала одной из самых богатых и процветающих империй в истории Китая. Он контролировал около 30% мирового ВВП, что сегодня эквивалентно более 30 триллионам долларов.
Гай Юлий Цезарь Октавиан Август был первым римским императором и одной из самых влиятельных фигур в мировой истории. Будучи первым римским императором, он обладал доступом к богатствам Римской империи, на которую в то время приходилось около 25-30% мирового ВВП. Кроме того, он обладал личным состоянием в размере около 4,6 трлн долларов США в сегодняшних деньгах. Август славился своей экстравагантностью и владел несколькими роскошными виллами и дворцами, включая Виллу Папирусов в Геркулануме.
Муса I, более известный как Манса Муса, был правителем империи Мали в Западной Африке в 14 веке. О богатстве Мансы Мусы ходили легенды: в 2012 году его состояние оценили в 400 млрд долларов США, что позволило ему занять первую строчку в списке богатейших людей в истории. Кроме того, ему приписывают превращение Мали в одну из самых богатых и могущественных империй в Западной Африке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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