25 самых богатых королей в истории

Король Генрих VIII был королем Англии с 1509 по 1547 год. Он был могущественной и влиятельной фигурой во время своего правления и в первую очередь известен своей ролью в реформации в Англии, которая привела к отделению англиканской церкви от Римско-католической. Король Генрих VIII был богатой и влиятельной фигурой при жизни. Он был вторым сыном короля Генриха VII и после восшествия на престол унаследовал огромное состояние и множество ценных владений и активов. Он также приобрел немалое богатство благодаря своим многочисленным бракам с богатыми и влиятельными женщинами, а также его успешным военным кампаниям и дипломатическим сделкам.