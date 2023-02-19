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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего СССР.
2.
Магазин "Мелодия" (Грампластинки) на проспекте Калинина, ныне Новый Арбат. 1979 год, Москва
Для детей там была музыка из мультфильмов, из любимых детских кинофильмов, радиотеатр для детей (записывались известные артисты, без халтуры), сказки народов СССР, ну и классика, разумеется, "Петя и волк" Сергея Прокофьева и много всего ещё...
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5.
Грузовики ЗИЛ-130: автокросс, соревнования на проходимость и мастерство вождения. Московская область, Раменский район, Мячково, март 1978 год
10.
Кортеж главы советского государства Н.С. Хрущева на автодороге Тула - Щекино в районе Ясной Поляны. В феврале 1959 года. Фото Михаила Толстопятова.
Первый секретарь ЦК КПСС четыре дня пробыл в Тульской области: вручал региону ордена Ленина, встречался с трудовыми коллективами, выступал перед туляками, беседовал с партактивом..
17.
Истинные почитатели книг не расставались с ними даже в самое трудное время. Ленинград, зима 1942-1943 гг., читальный зал библиотеки
18.
Рыбаки. «Язь!!!» — тогда еще не кричали, и рыбу тоже ещё не принято было целовать после улова. В общем "скучно" жили... СССР. 60-е
19.
Обep-eфpeйтop Ойлитц и eфpeйтop Κюттнep нa cвoих учacткaх зeмли, oбeщaнных им Γитлepoм в СССР, 1941 год
21.
Эксперты изучают драгоценности Романовых и ювелирные изделия из коллекции Юсуповых, 1925 год, Москва
На фото видно, что специалисты вынимают камни из оправ. Справа заметна кучка оправ, уже готовых к переплавке. В 20–е и 30 — е годы, по личному поручению Ленина и советского правительства, очень много драгоценностей распродали на аукционах Европы и Нью-Йорка.
24.
"Лебеди". Артисты балета Большого театра СССР в Кремлевском Дворце съездов после посещения буфета. 1963 год. Фото Евгений Умнов
27.
Павильон «Космос» на BДНХ. Москва, 1968 год
На фото общий вид интерьера павильона. Точка съемки очень близка почти к выходному порталу павильона, и охватывает почти весь интерьер. Передний план правой стороны от входа экспонирован точными копиями первых спутников Земли, а далее: автоматические межпланетные станции. Центр зала занимают ракетоносители типа КОСМОС (в конце павильона под куполом) ротонды и геофизические ракеты Р-2А и Р-5А.. Перед ротондой расположен космический пилотируемый корабль «Восток». По левой стороне просматриваются фрагменты спутников земли серии КОСМОС.
28.
В 1950-ые по всей стране начинается массовая стройка гидроэлектростанций огромных мощностей. На фото строительство Волжской ГЭС в Волгоградской области
39.
Лев Яшин с Кубком Европы в раздевалке парижского стадиона "Parc des Princes" сразу после победы в финальном матче над сборной Югославии, 10 июля 1960 года
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мм .. ляпота....