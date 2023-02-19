FISHKINET
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюанс Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюанс "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов,... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на... США накрыла череда странных пожаров США накрыла череда странных пожаров В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем вольере В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем... Во Флориде насильник попытался напасть на спортсменку - и лишился куска бороды Во Флориде насильник попытался напасть на спортсменку - и лишился... 15 архитектурных шедевров Индии 15 архитектурных шедевров Индии Танцующий пилот с гонораром в 100 долларов: 15 фактов о Джоне Траволте Танцующий пилот с гонораром в 100 долларов: 15 фактов о Джоне Траволте Первый советский «диктофон» весом в шесть килограмм Первый советский «диктофон» весом в шесть килограмм Что случалось с самураем, если он отказывался совершать харакири? Что случалось с самураем, если он отказывался совершать харакири? Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный отпуск Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный... 18 ретро фотографий, которые показывают насколько сильно изменился мир 18 ретро фотографий, которые показывают насколько сильно изменился мир Самые глупые способы оказаться за решёткой в азиатских странах Самые глупые способы оказаться за решёткой в азиатских странах Тунеядец: что означает это слово и когда появилось? Тунеядец: что означает это слово и когда появилось? Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки 12 шифров, изменивших мир 12 шифров, изменивших мир
Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
19 февраля 2023 22:20
Метки: история   ретро   фото   
319
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего СССР.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
au3 2 часа назад
"Обep-eфpeйтop Ойлитц и eфpeйтop Κюттнep нa cвoих учacткaх зeмли, oбeщaнных им Γитлepoм в СССР, 1941 год"

мм .. ляпота....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg Час назад
Комментарий к фото
Ракета "НиП".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4336930



Другие посты автора
Популярное
У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён
У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён
В американских соцсетях сравнивают генералов России и США
В американских соцсетях сравнивают генералов России и США
Набирающие популярность
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Города глазами нейросети
Города глазами нейросети
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#Фотографии#красота#Мемы#соцсети
#интересно#в мире#кино#познавательно#забавно#Приколы#Прикол
#факты#история#СССР#подборка#картинки#путешествия
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни

На что жалуетесь?

Вернуться