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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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Киноактриса Наталья Гусева. Чудесное олицетворение Алисы Селезнёвой и счастливая обладательница машины времени!
5.
Глеб Панфилов и Инна Чурикова вместе с сыном Ваней на XIII Международном кинофестивале, 1983 год
17.
Евгений Миронов и Евдокия Германова получают главные призы за лучшую мужскую и женскую роли в фильмах «Любовь» и «Кикс» на кинофестивале «Созвездие-92», 1992 год
18.
Екатерина Кудрявцева и Владимир Зельдин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Б. Шоу, 1956 год
20.
Евгения Добровольская со своим первым супругом Вячеславом Барановым и сыном Степаном, 1986 год
21.
Иосиф Кобзон выступает перед коллективом фирменного магазина-салона «Орбита», 1978 год
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