Технические характеристики

Двигатель – двухцилиндровый двухтактный с воздушным охлаждением:

рабочий объём – 347 см³

максимальная мощность – 25 л.с.



Система запуска – кикстартер

Система питания – карбюраторная (один)

Система смазки – совместно с топливом

Объем бака – 18 литров



Трансмиссия:

сцепление – многодисковое

коробка передач – механическая (4-ступенчатая) с ножным переключением

привод – цепной



Максимальная скорость – 120 км/ч



Расход топлива (при скорости 60 км/ч) – 4,5 литра на 100 км пути



Габаритные размеры:

длина – 2 170 мм

ширина – 780 мм

высота – 1 175 мм

колесная база – 1 430 мм

Дорожный просвет – 135 мм

Сухой вес – 162 кг



КСТАТИ: в 2014 году в Черкасской области на украине была найдена "капсула времени" - «Иж Юпитер-3» заводской коробке абсолютно новый и ни разу не ездивший по дорогам общего пользования. Мотоцикл сошел с конвейера Ижевского мотозавода в далеком 1976-м году. В сарае мотоцикл и простоял аж до 2014-го года, когда внук владельца ( Почему он, а не Я!) решил все-таки достать из под завалов хлама советскую технику, которая за 38 лет уже успела стать раритетом. А тем более в таком состоянии!