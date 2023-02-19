Разработкой первого послевоенного дорожного ижевского мотоцикла с двухцилиндровым двигателем конструкторы местного машиностроительного завода занимались в 1957–1958 годах. Изначально модели присвоили индекс «Иж-58», но на рынок она вышла под маркой «Юпитер».
Первая промышленная партия из 300 экземпляров «Иж Юпитер-3К» была выпущена в 1970 году. Литера «К» в названии мотоцикла означала, что он был оснащен коляской. Третье поколение двухцилиндровых мотоциклов популярной серии «Юпитер» от Ижевского машиностроительного завода выпускалось с 1971 по 1981 годы – всё так же, в двух основных вариантах исполнения: «одиночка» и «с коляской».
Производитель всё же прислушался к отзывам потребителей и постарался максимально устранить технические недоработки и конструктивные. Модель оказалась очень удачной – как внешне, так и по техническим характеристикам.
Мотоцикл стал выглядеть более современно – вполне в духе 1970-х годов: топливный бак обрёл новые формы, характерный именно для этого поколения; грязезащитные щитки уменьшились в размерах – перестали быть такими массивными.
Двигатель серьёзно модернизировали – его мощность возросла более чем на 30%, соответственно, и максимальная скорость увеличилась, но в гораздо меньшей пропорции.
В третьем поколении ИЖ «Юпитер» наконец перестал быть «эталоном ненадёжности» – модель наконец-то довели до ума. Мотоцикл стал больше приспособлен для сельском местности и езды на низких оборотах. Новая конструкция цилиндров и веерообразные рёбра на корпусе двигателя – позволили поднять эффективность охлаждения.
Модели мотоциклов «Иж Планета-3», а также «Иж Юпитер-3» получили государственный знак качества СССР, и в 1975 году их выпускали уже по 250 тысяч единиц в год. Производство «колясочных» мотоциклов со временем начало существенно превалировать. Если в 1972 году было выпущено 84 570 «Иж Юпитер-3К» и 63 355 «Иж Юпитер-3», то в 1978 году это соотношение изменилось кардинально: на 171 390 «колясочных» мотоциклов приходилось всего 9 692 «одиночки».
На третьей модели «Юпитера» установили мотор К-36Д. Единственным слабым местом у него являлась контактная система зажигания. Максимальная скорость модели без бокового прицепа составляла 120 км/ч, а средний расход топлива варьировался в пределах от 3,5 до 4,0 литров на 100 км.
18-литрового бензобака хватало на 400–500 км пути. В качестве топлива использовалась смесь 76-го бензина с маслом. Сухой вес мотоцикла составил 162 кг. Переднее и заднее колеса были снабжены одинаковыми шинами. В 1976 году розничная цена «ИЖ—Планеты-3-01» — 750 рублей, «ИЖ—Юпитера-3-01» — 847 рублей, «ИЖ—Юпитера-ЗК-01» с коляской — 1147 рублей.
Мoдификaции мoтoциклa:Иж Плaнeтa 3 (1971-1977). Caмaя пeрвaя вeрcия.
Иж Плaнeтa 3-01 (1977-1981). Oтличaeтcя другими зaдними aмoртизaтoрaми (пoявилacь вoзмoжнocть рeгулирoвки прeднaтяжeния). Дoрaбoтaн мoтoр (нa 2 л.c. вырocлa мoщнocть), уcтaнoвлeн нoвый кaрбюрaтoр К62И. В чиcлe другиx измeнeний мoжнo упoмянуть нoвыe глушитeли и зaднюю фaру.
Иж Плaнeтa 3-02 (1981-1985). Были oбнoвлён бeнзoбaк, грязeвыe щитки, cидeньe и рулeвыe oргaны упрaвлeния. Вcё этo пoзaимcтвoвaли у Плaнeты-4, кoтoрaя тoгдa ужe выпуcкaлacь пaрaллeльнo.
Технические характеристики
Двигатель – двухцилиндровый двухтактный с воздушным охлаждением:
рабочий объём – 347 см³
максимальная мощность – 25 л.с.
Система запуска – кикстартер
Система питания – карбюраторная (один)
Система смазки – совместно с топливом
Объем бака – 18 литров
Трансмиссия:
сцепление – многодисковое
коробка передач – механическая (4-ступенчатая) с ножным переключением
привод – цепной
Максимальная скорость – 120 км/ч
Расход топлива (при скорости 60 км/ч) – 4,5 литра на 100 км пути
Габаритные размеры:
длина – 2 170 мм
ширина – 780 мм
высота – 1 175 мм
колесная база – 1 430 мм
Дорожный просвет – 135 мм
Сухой вес – 162 кг
КСТАТИ: в 2014 году в Черкасской области на украине была найдена "капсула времени" - «Иж Юпитер-3» заводской коробке абсолютно новый и ни разу не ездивший по дорогам общего пользования. Мотоцикл сошел с конвейера Ижевского мотозавода в далеком 1976-м году. В сарае мотоцикл и простоял аж до 2014-го года, когда внук владельца ( Почему он, а не Я!) решил все-таки достать из под завалов хлама советскую технику, которая за 38 лет уже успела стать раритетом. А тем более в таком состоянии!
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