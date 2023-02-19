Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный отпуск

В общем, испанским дамам очень повезло, депутаты одобрили закон, по которому женщинам разрешили брать так называемый менструальный отпуск.

Фактически, женщина у которой менструация болезненная, теперь имеет право не страдать на работе, а страдать дома. Количество дней им не ограничивают, при этом оплачивать такие отпуска будет государственная система социального обеспечения. Но в качестве подтверждения, что во время месячных работать не возможно, должно быть заключение врача.

Вот только есть одна маленькая ложка дегтя - местные профсоюзы уже переживают, что работодатели будут стараться не брать на работу представительниц прекрасного пола.