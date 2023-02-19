Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный отпуск

Отпуск это дело хорошее, даже если это всего несколько дней. А уж если эти несколько дней предоставляют каждый месяц, да еще и оплачиваю - вообще замечательно.
В общем, испанским дамам очень повезло, депутаты одобрили закон, по которому женщинам разрешили брать так называемый менструальный отпуск.
Фактически, женщина у которой менструация болезненная, теперь имеет право не страдать на работе, а страдать дома. Количество дней им не ограничивают, при этом оплачивать такие отпуска будет государственная система социального обеспечения. Но в качестве подтверждения, что во время месячных работать не возможно, должно быть заключение врача.
Вот только есть одна маленькая ложка дегтя - местные профсоюзы уже переживают, что работодатели будут стараться не брать на работу представительниц прекрасного пола.
Представляете как обидно испанским мужчинам? Мало того, что работа зачастую физически тяжелее, так еще и менструальных отгулов не дают, но за то шансов устроиться на работу больше.
От такой же несправедливости страдают мужчины Индонезии, Замбии, Южной Кореи, Тайваня и Японии, ведь в этих странах менструальный отпуск для женщин тоже есть, правда, не везде он оплачиваемый, да и ограничения по дням весьма строгие. Так, к примеру, в Тайване можно взять менструальный отпуск всего на три дня за весь год. Ну а в Южной Корее за один единственный день в месяце работнице не заплатят.
Источник:
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А мы (пацаны) не понимая причин (а кто нам што-то объяснял ?) дико удивлялись : как это можно ДОБРОВОЛЬНО не ходить на физру и отказаться плавать в бассейне ?!?!