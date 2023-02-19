FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1144 поста • 215 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный отпуск

Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный отпуск

Автор:
19 февраля 2023 08:32
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Испания   врачи   женщины   менструальный отпуск   отпуск   работа   
992
2

Отпуск это дело хорошее, даже если это всего несколько дней. А уж если эти несколько дней предоставляют каждый месяц, да еще и оплачиваю - вообще замечательно.

В общем, испанским дамам очень повезло, депутаты одобрили закон, по которому женщинам разрешили брать так называемый менструальный отпуск.

Фактически, женщина у которой менструация болезненная, теперь имеет право не страдать на работе, а страдать дома. Количество дней им не ограничивают, при этом оплачивать такие отпуска будет государственная система социального обеспечения. Но в качестве подтверждения, что во время месячных работать не возможно, должно быть заключение врача.

Вот только есть одна маленькая ложка дегтя - местные профсоюзы уже переживают, что работодатели будут стараться не брать на работу представительниц прекрасного пола.

Представляете как обидно испанским мужчинам? Мало того, что работа зачастую физически тяжелее, так еще и менструальных отгулов не дают, но за то шансов устроиться на работу больше.

От такой же несправедливости страдают мужчины Индонезии, Замбии, Южной Кореи, Тайваня и Японии, ведь в этих странах менструальный отпуск для женщин тоже есть, правда, не везде он оплачиваемый, да и ограничения по дням весьма строгие. Так, к примеру, в Тайване можно взять менструальный отпуск всего на три дня за весь год. Ну а в Южной Корее за один единственный день в месяце работнице не заплатят.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Испания   врачи   женщины   менструальный отпуск   отпуск   работа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Juli Час назад
В общем женщин теперь еще меньше захотят брать на работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Иван Днепров 3 минуты назад
Я требую (категорически) раз в неделю давать мужикам оплачиваемый отпуск на бритьё. Я всегда очень страдаю и хочу страдать дома, с баночкой пива. Причём день этот должен быть выбран исключительно по моему усмотрению. P.S. ... думаю что, про такой рабочий день как понедельник можно было бы смело забыть! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid 5 минут назад
Пусть на удалёнке работают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 12 минут назад
Насколько я помню,в школе девочек освобождали от физкультуры и бассейна.
А мы (пацаны) не понимая причин (а кто нам што-то объяснял ?) дико удивлялись : как это можно ДОБРОВОЛЬНО не ходить на физру и отказаться плавать в бассейне ?!?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 16 минут назад
В 90-е у нас на работе была аналогичная практика - каждая женщина могла взять "женский" день один раз в месяц. В журнале прихода (в каждом подразделении был такой журнал прихода и ухода) надо было накануне сделать запись и денек сидеть дома с сохранением зарплаты. Через год отменили, так как большинство женщин брали этот день очень нерегулярно т.е. когда хотели. Получилось что 95% женщин страдают нарушением менструального цикла и нуждаются в лечении. И инициатор таких выходных сам попросил их отменить. И уже почти 30 лет о подобном даже не вспоминают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
406
Makfatym 23 минуты назад
Лень читать. Неоплачиваемый отпуск?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67378



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения
Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения
Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал
Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал
Набирающие популярность в сообществах
Именной МАЗ-6303 «Ласковый Май»
Именной МАЗ-6303 «Ласковый Май»
Тайны и загадки - Ученые в поисках Бога
Тайны и загадки - Ученые в поисках Бога
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#Россия#Мемы#Еда#Прошлое
#Юмор#интересно#Приколы#забавно#США#кино#СССР
#история#интересное#подборка#картинки#в мире#люди#кот
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали 17 забавных ситуаций, которые прекрасно поймет любая женщина 17 забавных ситуаций, которые прекрасно поймет любая женщина Медики нашли революционный способ отсрочки менопаузы на 20 лет Медики нашли революционный способ отсрочки менопаузы на 20 лет 21 доказательство того, что у гинекологов самая веселая работа в мире 21 доказательство того, что у гинекологов самая веселая работа в мире Лежу, просьба не беспокоить: пользователи соцсетей поделились впечатлениями об отпуске Лежу, просьба не беспокоить: пользователи соцсетей поделились впечатлениями об отпуске Как однажды все женщины Исландии взяли выходной, и что из этого вышло Как однажды все женщины Исландии взяли выходной, и что из этого вышло

На что жалуетесь?

Вернуться