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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
18 февраля 2023 21:52
Метки: СССР   Фотографии   история   
636
25

Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   Фотографии   история   
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9  комментариев
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1k
Змей Горыныч 3 часа назад
Сейчас бы родители увидели своих чад в таком виде - жалобами бы засыпали все инстанции вплоть до генпрокуратуры...
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1k
Aleksei 59 минут назад
и чо ? где подписи к фото ? год,описание,событие ?
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6k
5 копеек 2 часа назад
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14k
Алексей 3 часа назад
Сорян,
но где такую рубашку можно было увидеть в союзе, да и вообще?
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409
Тамара Витальевна Алексей 2 часа назад
Вы не правы. Если не купить, то сшить вполне можно было. А если это портовый город,типа Одессы или Калининграда или Прибалтика- вообще не было проблем. "Альбатрос" вам в помощь...Одевались мы не плохо. "Монтана"- это не только анекдот. Но и вполне реальные тряпки. У меня были, например, супер модные джинсы из плащевки. А красивую, пеструю рубашку мне сшили в ателье.
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