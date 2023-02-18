iPhone вызвал полицию и владельца арестовали

Он мог быть преемником Брежнева

Самые важные снимки в истории фотографии

40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое

Женщина заметила в своём цветочном горшке несколько яиц

Операции с участием этого разведчика оставались засекреченными вплоть до начала этого века