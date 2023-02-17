Как развивалась криминалистика

В современной криминалистике используются самые разнообразные методы и технологии для расследования преступлений. Это может быть всё, начиная от судебной медицины и баллистики, и заканчивая генетическим анализом. Кроме того, существует целый ряд специализированных дисциплин в рамках этого направления, таких как киберкриминалистика, криминалистика огня и взрывов, криминалистика документов и т.д.

Важнейшей современной технологией является ДНК-анализ. Этот метод позволяет идентифицировать подозреваемых на основе их генетической информации, которая может быть собрана из следов, оставленных на месте преступления - окурки, одежда, помада и так далее.



