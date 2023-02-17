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Как развивалась криминалистика

Как развивалась криминалистика

Автор:
17 февраля 2023 14:24
Сообщество : Криминал
Метки: Криминалистика   Прошлое   интересное   история   курьёзы   факты   
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Наука, которая занимается исследованием преступлений и выявлением преступников. У неё длинная история развития, которая началась задолго до нашей эры.

За свой долгий путь криминалистика претерпела множество изменений и развивалась в зависимости от социальных норм той или иной эпохи.


Первые упоминания о криминалистике встречаются ещё в Древнем Египте и Древнем Риме. В те времена криминалистами были священники, которые использовали свои знания астрономии и математики для раскрытия преступлений. Они использовали методы судебной медицины для определения причин смерти жертвы и выявления следов преступления на теле.


В Средние века криминалистика стала развиваться активнее. В те времена суды были крайне жестокими, для вынесения приговоров применялись разнообразные жестокие пытки. Криминалисты использовали самые различные методы для выявления преступников (не всегда гуманные, стоит признать), включая допросы, опросы свидетелей и экспертизы.


В современной криминалистике используются самые разнообразные методы и технологии для расследования преступлений. Это может быть всё, начиная от судебной медицины и баллистики, и заканчивая генетическим анализом. Кроме того, существует целый ряд специализированных дисциплин в рамках этого направления, таких как киберкриминалистика, криминалистика огня и взрывов, криминалистика документов и т.д.

Важнейшей современной технологией является ДНК-анализ. Этот метод позволяет идентифицировать подозреваемых на основе их генетической информации, которая может быть собрана из следов, оставленных на месте преступления - окурки, одежда, помада и так далее.


Да, криминалистика - это чаще всего печальные, а то и страшные случаи, с которыми приходится работать специалистам. Но бывают случаи и курьёзные, которые немного разбавляют непростой быт детективов. Вот, несколько примеров таких дел.


В 2018 году в США произошел угон мобильного туалета. Владелец туалета ранее установил на нем GPS-трекер, и вместе с полицией начал отслеживать местоположение дорого сердцу санузла. Угонщики трекер не заметили. Скоро их задержала полиция, и мобильный туалет был возвращен своему законному владельцу. Отличная демонстрация того, как важны современные технологии для криминалистики. Ведь при помощи такого GPS-трекера можно вернуть не только передвижной унитаз, а вещи и посерьёзнее.

В 1921 году в Лос-Анджелесе был найден мёртвый мужчина, и полиция не могла обнаружить вообще никаких улик. Через несколько дней в местной газете была опубликована статья о том, что турист видел, как на месте преступления двое мужчин бросали в реку камни. Полиция тут же решила проверить водоём и нашла орудие преступления - ружьё. Именно с его помощью было совершено убийство. На основе этой находки был арестован подозреваемый, который в конечном итоге был осуждён и отправлен за решётку.

  • В одном случае полицейские нашли преступника, потому что он забыл свой свадебный фотоальбом на месте преступления.



  • Как-то раз очень умный грабитель забыл в банке свою копилку с монетами и фотографию, которую использовали для идентификации его личности.



  • Однажды криминалисты использовали популярный детский конструктор Лего для воссоздания места преступления и раскрытия убийства.


Вот такие нелепые, казалось бы, случаи могут продемонстрировать важность и необходимость скрупулёзного расследования даже самых необычных преступлений. Иногда ключевой уликой может стать самый маленький и ерундовый факт, который кажется на первый взгляд не стоящим внимания.

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Метки: Криминалистика   Прошлое   интересное   история   курьёзы   факты   
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1  комментарий
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Дмитрий 2 часа назад
Пожалуй самый курьёзный случай был, когда преступник на месте разбоя оставил свой .......паспорт. Максимально, так сказать, запутали милиционеров.
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