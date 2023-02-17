Изабель Баррето: прекрасный конкистадор и первая в истории дама-адмирал

Точных данных о месте рождения Изабель не сохранилось. В числе главных городов-претендентов Лима и Понтеведра. Девочка появилась на свет в 1567 году, а в возрасте 18 лет стала женой Альваро Менданьи де Нейры – испанского моряка, который открыл Мавританские и Маркизские острова.

Смысл прожекта, понятно, заключался в поисках богатств и славы. Экспедиция под руководством де Нейры насчитывала порядка 400 человек. Среди них было немало женщин. Тогда это была обычная практика, ведь новые колонии нужно было заселять, а без детей задача осложнялась.

Вместе с мужем отправилась и Изабель. А также три её брата. Отношения, судя по скудной информации, у родни были так себе. Изабель не отличалась смирением и кротостью нрава и нередко сама провоцировала скандалы и ссоры.