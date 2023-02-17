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Изабель Баррето: прекрасный конкистадор и первая в истории дама-адмирал

Изабель Баррето: прекрасный конкистадор и первая в истории дама-адмирал

Автор:
17 февраля 2023 10:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: admiral   Альваро Менданья де Нейра   Изабель Баррето   Испания   Первооткрыватель   звание   конкистадор   моряк   статус   
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Неизвестно, когда именно появилась плохая примета о женщинах на корабле. Но эмпирически её несостоятельность смогли доказать несколько представительниц прекрасного пола. Среди которых Изабель Баррето.

Несмотря на невероятное достижение для XVI века (женщина возглавила военно-морскую экспедицию и считается первой представительницей слабого  пола, удостоившейся звания адмирала), долгое время вспоминали о ней неохотно и вскользь.

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Точных данных о месте рождения Изабель не сохранилось. В числе главных городов-претендентов Лима и Понтеведра. Девочка появилась на свет в 1567 году, а в возрасте 18 лет стала женой Альваро Менданьи де Нейры – испанского моряка, который открыл Мавританские и Маркизские острова.

Смысл прожекта, понятно, заключался в поисках богатств и славы. Экспедиция под руководством де Нейры насчитывала порядка 400 человек. Среди них было немало женщин. Тогда это была обычная практика, ведь новые колонии нужно было заселять, а без детей задача осложнялась.

Вместе с мужем отправилась и Изабель. А также три её брата. Отношения, судя по скудной информации, у родни были так себе. Изабель не отличалась смирением и кротостью нрава и нередко сама провоцировала скандалы и ссоры.

Время шло, запасы пищи и пресной воды истощались. А цель путешествия – Соломоновы острова так и не была достигнута.

Осенью 1595 года дело шло к заговору и открытому восстанию. Но мятеж помог предупредить случай: на горизонте замаячил остров, которому Альваро дал название Санта-Крус. По прибытии в команде началась эпидемия малярии, унесшая жизни 50 человек. Заболел и де Нейра. Перед смертью назначил брата жены Лоренцо адмиралом (аделантадо), а самой Изабель передал пост губернатора вновь открытых земель и все материальные блага. Но Лоренцо скончался пару дней спустя, и молодая вдова, которой ещё не исполнилось и 30 лет, стала и адмиралом тоже.

Педро Фернандес де Кирос – португальский исследователь и участник экспедиции, из воспоминаний которого преимущественно и складывался образ дамы-адмирала, отзывался о Баррето не самым лучшим образом: деспотичная, мужественная, авторитарная, неудержимая.

Впрочем, будь она мягкой, кроткой и плаксивой, смогла бы удержать власть и справиться с таким количеством людей, в основном мужчин? Маловероятно. Возможно, конкурировавший с Изабель португалец сгустил краски.

А моряки  и солдаты, понятно, понимали чёткие распоряжения и приказы, а не размытые просьбы. Испанцы регулярно сцеплялись с местными. Итогом стало убийство вождя острова. И адмирал приняла решение отправляться на Филиппины, чтобы избежать кровопролития.

Путешествие было очень тяжёлым. Многие погибли в дороге от цинги и лихорадки. Один корабль был потерян, второй отстал. Экипаж начал потихоньку роптать. Понимая, чем это чревато, Изабель не дрогнула и распорядилась повесить матроса, проигнорировавшего её приказ. И заявила, что так будет с каждым.

В порт Манилы остатки экспедиции прибыли в 1596 году. От первоначального количества в живых осталась едва ли четверть. Но зато они пересекли Тихий океан и уверенно заявили о существовании ещё одного континента – Австралии.

На Филиппинах адмирал снова вышла замуж. Избранником Изабель стал генерал Фернандо де Кастро, с которым они вместе организовали ещё одну экспедицию – в Акапулько, а затем в Гуаньякос.

Скончалась адмирал Изабель в 1612 году в Перу, где её муж занимал пост губернатора небольшого города. Свою мечту о богатстве и славе она, в общем-то, осуществила. Вошла в историю благодаря предоставлению всех полученных в ходе экспедиции данных испанской короне и стала одним из примеров женщин, которые не прогнулись перед испытаниями и смогли сломать судьбе хребет.

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Метки: admiral   Альваро Менданья де Нейра   Изабель Баррето   Испания   Первооткрыватель   звание   конкистадор   моряк   статус   
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Слепой Пью 44 минуты назад
Если женщина чего-то хочет, то что ей какой-то Тихий океан?
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10k
ScorpionDS 43 минуты назад
Могли бы фильм снять, пример сильной и независимой, но при этом не придуманной и раскидывающей мужиков в 2 раза тяжелее ее, а реально существовавшей.

В общем все бы могли быть довольно от кино, но боюсь сделали бы ее негритянкой, ее мужа голубым, а мужиков в целом злодеями.
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