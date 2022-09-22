Офицер-одиночка с гранатой, за голову которого бандиты предлагали 16 миллионов долларов

На флот он попал после окончания военно-морского училища в Баку в 1972 году. Целеустремленный, добросовестный, серьезный парень не остался без внимания руководства. К тому же Угрюмов продемонстрировал блестящие аналитические способности.

При этом показал смелость и уверенность, взявшись за наведение порядка в порту. Разгул организованной преступности – реалии того времени. И моряков бандиты грабили совершенно спокойно, зачастую отбирая даже оружие. Герман Алексеевич неоднократно посещал «стрелки». Только один и вооружившись гранатой. Схема оказалась рабочей: награбленное возвращали, а Угрюмова сослуживцы стали звать Океаном за силу, спокойствие и безграничный авторитет.