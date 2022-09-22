Офицер-одиночка с гранатой, за голову которого бандиты предлагали 16 миллионов долларов

Становление Германа Алексеевича как профессионала высокого уровня началось в 1984 году. Именно тогда он возглавил особый отдел КГБ Каспийской флотилии.
На флот он попал после окончания военно-морского училища в Баку в 1972 году. Целеустремленный, добросовестный, серьезный парень не остался без внимания руководства. К тому же Угрюмов продемонстрировал блестящие аналитические способности.
При этом показал смелость и уверенность, взявшись за наведение порядка в порту. Разгул организованной преступности – реалии того времени. И моряков бандиты грабили совершенно спокойно, зачастую отбирая даже оружие. Герман Алексеевич неоднократно посещал «стрелки». Только один и вооружившись гранатой. Схема оказалась рабочей: награбленное возвращали, а Угрюмова сослуживцы стали звать Океаном за силу, спокойствие и безграничный авторитет.
Значимым качеством этого человека было стремление всегда доводить начатое до конца. Он никогда не бросал дело на половине пути и не демонстрировал кипучую деятельность только для виду.
В 1992 году Угрюмов возглавил отдел военной контрразведки по Новороссийской военно-морской базе, а спустя год стал руководителем управления Федеральной службы контрразведки Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту.
В 1999 году Герман Алексеевич занимал один из высших постов в Департаменте ФСБ. В его подчинении находились группы «Альфа» и «Вымпел». Офицер спланировал и организовал несколько успешных спецопераций на Северном Кавказе. Благодаря Угрюмову было освобождено много заложников, были найдены и взяты в плен такие главари бандформирований как Радуев, Бараев и другие.
На фото видно, что офицер страдал от избыточного веса. Но это было побочным эффектом нарушения обмена веществ, а не злоупотребления едой. Давала о себе знать и давняя травма ноги. Этот крупный грузный мужчина ходил с трудом, не говоря уже о том, чтобы забраться в автомобиль или вертолет. Но при всем этом Угрюмов всегда оставался максимально мобильным: много ездил, в том числе в регионы, летал, встречался с огромным количеством людей. А ведь имел право вести кабинетную работу. И ему бы слова никто не сказал.
Еще в период Первой чеченской он изъездил всю республику из конца в конец, заводя знакомства с местными и подыскивая среди них помощников. Ведь обычный народ страдал, живя под гнетом бандитизма. Он очень тонко понимал особенности национального менталитета и помогал людям не громкими цветистыми обещаниями, а реальными делами.
Офицер очень точно оценивал текущую ситуацию, что помогало с минимальными потерями устанавливать контроль над населенными пунктами региона. Яркий и показательный пример – взятие без боя Гудермеса.
Понимал он простых людей вне зависимости от национальности. Берег подчиненных, за что они называли его Батей. Чеченцы прозвали Угрюмова Горным адмиралом, что как нельзя точнее характеризует мнение, сформировавшееся об этом человеке у кавказцев.
Отношение у боевиков и простых людей на Кавказе к нему было диаметрально противоположное. Но одинаково искреннее – уважение и ненависть. О чем свидетельствуют два факта: баснословная по тем временам сумма – 16 миллионов долларов, которую боевики предлагали за голову офицера, и разрешение удочерить чеченскую девочку-сироту. Что в случае с менталитетом горцев служит очень показательным примером.
Работал Горный адмирал, заслуги которого правительство оценило и присвоило в 2000 году звание Героя России, на износ. О себе не особенно думал и после каждого очередного микроинфаркта (а их было шесть) возвращался к работе.
Седьмого он не пережил, и сердце 52-летнего офицера не выдержало и перестало биться. О чем мечтал несгибаемый адмирал (звание присвоили посмертно)? Мечты Океана были вполне земные. Разбирая бумаги, сын Угрюмова нашел в них смету, расчет расхода материалов и проект загородного дома:
Посреди двора – беседка для чаепития, а вокруг неё – много цветов.
Мирному проекту Угрюмова так и не суждено было воплотиться. Похоронен русский адмирал на Троекуровском кладбище.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что-то слишком круто даже для фальшивой зелени.
Можно дослужится до Адмирала ФСБ !
Но при жизни он был все же вице-адмиралом.
Про него фильм снят «Сердце Адмирала»
Даже читать дальше не стал этот бред.