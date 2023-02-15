Без них не стоит пускаться во все тяжкие

Если вы ищете подходящий наряд для того, чтобы пуститься во все тяжкие, то у нас есть для вас отличный вариант.
Одну из вещей гардероба главного героя культового сериала "Во все тяжкие" выставили на аукцион. Речь идет о белых трусах Уолтера Уайта, в которых он был в самой первой серии. Как утверждает владелец лота, после того как актёр Брайн Крэнстон носил их, трусы поменяли форму.
Лот, конечно, не самый привлекательный. Но даже на него уже есть претенденты. Пока цена за оригинальные белые трусы мистера Уайта перевалила за 5500 долларов, но это не конец, потому что торги продолжаются.
Интересно, а сколько будет стоить желтый костюм из этого сериала?
А какой киношный реквизит хотели бы вы? И сколько бы готовы были отдать за возможность обладать им?
Источник:
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Может, саму Лару Крофт в начале её приключений? )))))