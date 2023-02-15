Без них не стоит пускаться во все тяжкие

Одну из вещей гардероба главного героя культового сериала "Во все тяжкие" выставили на аукцион. Речь идет о белых трусах Уолтера Уайта, в которых он был в самой первой серии. Как утверждает владелец лота, после того как актёр Брайн Крэнстон носил их, трусы поменяли форму.