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Без них не стоит пускаться во все тяжкие

Без них не стоит пускаться во все тяжкие

Автор:
15 февраля 2023 23:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Уолтер Уайт   аукцион   во все тяжкие   звезды   интересно   трусы   
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Если вы ищете подходящий наряд для того, чтобы пуститься во все тяжкие, то у нас есть для вас отличный вариант.

Одну из вещей гардероба главного героя культового сериала "Во все тяжкие" выставили на аукцион. Речь идет о белых трусах Уолтера Уайта, в которых он был в самой первой серии. Как утверждает владелец лота, после того как актёр Брайн Крэнстон носил их, трусы поменяли форму.

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Лот, конечно, не самый привлекательный. Но даже на него уже есть претенденты. Пока цена за оригинальные белые трусы мистера Уайта перевалила за 5500 долларов, но это не конец, потому что торги продолжаются.

Интересно, а сколько будет стоить желтый костюм из этого сериала?

А какой киношный реквизит хотели бы вы? И сколько бы готовы были отдать за возможность обладать им?

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Метки: Уолтер Уайт   аукцион   во все тяжкие   звезды   интересно   трусы   
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Ego sum qui sum Час назад
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Дюндя 4 минуты назад
А какой киношный реквизит хотели бы вы? И сколько бы готовы были отдать за возможность обладать им?
Может, саму Лару Крофт в начале её приключений? )))))
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