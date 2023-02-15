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Петр I и его наследники: почему их не было

Петр I и его наследники: почему их не было

Автор:
15 февраля 2023 18:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   дети   интересное   история   мистика   петр 1   факты   
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История на самом деле очень интересная и сложная.

Начнем с того, что Пётр I был женат дважды. Он женился на Евдокии Лопухиной в 1689 году, когда ему было всего 16 лет. Евдокия родила Петру троих сыновей, но все они умерли в детском возрасте.

Позже, в 1707 году, Пётр женился на Марте Скавронской (будущей Екатерине I), и они вместе обзавелись семью детьми, но все они были девочками, из которых до совершеннолетия дожили лишь Анна с Елизаветой - будущей императрицей России. Анна же выйдет замуж за Карла Фридриха Гольштейн - Готторпского и родит Петра III - не самого приятного супруга Екатерины II. .

Почему же у Петра I не было наследника-сына, который мог бы продолжить династию Романовых?


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По одной из версий Пётр был вынужден депортировать своего сына Алексея в Петропавловскую крепость за то, что тот протестовал против его реформ и попытался бежать в Европу. Алексей умер в тюрьме в 1718 году после того, как его подвергли пыткам и допросам. Пётр может быть чувствовал себя виноватым за смерть своего сына, что могло повлиять на его желание иметь наследника.


Третья версия, возможно, самая мистическая, связана с тем, что мать сына Петра I, Марина Мнишек, прокляла Романовых перед своей казнью. Она заявила, что у Романовых всегда будут проблемы с мужскими наследниками. И действительно, у большинства Романовых были проблемы с наследниками.


Кроме того, одна из причин, почему у Петра I не было наследников, может быть связана с его образом жизни. Пётр I вёл довольно беспокойную жизнь, которая включала в себя частые поездки, длительные кампании и переезды из одного места в другое. В результате он провёл мало времени со своими жёнами и мог не иметь достаточно времени на то, чтобы зачать детей.


Однако, несмотря на всё это, он оставил огромный след в истории России. Именно под его руководством были проведены масштабные реформы, включая реформу армии, реорганизацию государственного аппарата, создание новых научных и образовательных учреждений, и многое другое. Именно его усилия привели к тому, что Россия стала одной из великих держав мира.

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Метки: Прошлое   дети   интересное   история   мистика   петр 1   факты   
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doker 16 минут назад
"... мать сына Петра I, Марина Мнишек, прокляла Романовых" - можно подробнее?
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АнтонПолднев 2 минуты назад
Позже, в 1707 году, Пётр женился на Марте Скавронской (будущей Екатерине I), и они вместе обзавелись семерыми детьми, но все они были девочками, за исключением Петра III, который родился от Анны, дочери Екатерины и Петра.
Третья версия, возможно, самая мистическая, связана с тем, что мать сына Петра I, Марина Мнишек, прокляла Романовых перед своей казнью.(с)
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