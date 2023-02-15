Петр I и его наследники: почему их не было

Позже, в 1707 году, Пётр женился на Марте Скавронской (будущей Екатерине I), и они вместе обзавелись семью детьми, но все они были девочками, из которых до совершеннолетия дожили лишь Анна с Елизаветой - будущей императрицей России. Анна же выйдет замуж за Карла Фридриха Гольштейн - Готторпского и родит Петра III - не самого приятного супруга Екатерины II. .

Почему же у Петра I не было наследника-сына, который мог бы продолжить династию Романовых?



