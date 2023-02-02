Девочка из сундука, которая 12 лет своей жизни провела в замкнутом пространстве

Но когда она не появилась и на следующей смене, доярки забеспокоились и решили проверить, что с Любой. Дверь в доме Михалицыной была открыта, а сама женщина лежала на полу без признаков жизни.

Что ж, так бывает. Ничего не поделаешь. Женщины вызвали милицию. Когда участковый осматривал комнату, то услышал в углу, отгороженном занавеской, какое-то шевеление. Что это? Кошка, крысы?