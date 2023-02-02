Девочка из сундука, которая 12 лет своей жизни провела в замкнутом пространстве

В то утро доярка Любовь Михалицына – жительница села Александровское в Кировской области не вышла на работу. Коллег это не особенно удивило: женщина вела не самый образцовый образ жизни. И могла просто ещё не прийти в себя после возлияний.
Но когда она не появилась и на следующей смене, доярки забеспокоились и решили проверить, что с Любой. Дверь в доме Михалицыной была открыта, а сама женщина лежала на полу без признаков жизни.
Что ж, так бывает. Ничего не поделаешь. Женщины вызвали милицию. Когда участковый осматривал комнату, то услышал в углу, отгороженном занавеской, какое-то шевеление. Что это? Кошка, крысы?
Но на печи, забившись в уголок и испуганно озираясь, как дикий зверёк, сидела девочка – взлохмаченная, одетая в обноски не по возрасту. Но у Михалициной не было детей. Тогда чей это ребёнок?
При ближайшем рассмотрении девочка оказалась довольно взрослой, подросткового возраста. И она действительно была дочерью Любови. Та, боясь осуждения односельчан, родила её дома, медиков не вызывала, малышку не регистрировала. А в качестве колыбели, а потом и дома определила ей сундук.
В этом сундуке дочь и жила, изредка отпускаемая матерью в «большой мир», чтобы поесть и справить нужду. Из-за фиксированного положения тела скелет ребёнка деформировался, конечности не выросли. Рост в 12-летнем возрасте не превышал 60 см. Девочку отправили в психоневрологический интернат, где она с трудом привыкала к обществу других людей. Которых она, кроме матери, и не видела. О нормальной еде подросток не знал. Как и об элементарных правилах гигиены. У девочки даже имени не было. И сотрудники интерната назвали её Машей.
Поначалу Мария даже не разговаривала с персоналом и другими пациентами. Только ругалась. Видимо, это был единственная лексика, которую использовала мать.
Сейчас Марии уже 45 лет. О страшном детстве она не помнит или старается не вспоминать. Психологи заведения считают, что так активизировался механизм самозащиты. Несмотря на проблемы со здоровьем, женщина старается не унывать и дружит с другими пациентами.
Самое печальное в истории то, что мать фактически сломала жизнь ребёнку исключительно из-за того, что боялась общественного мнения и порицания односельчан.
Источник:
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это вообще мог и не перенести