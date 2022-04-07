20+ детей из фильмов ужасов тогда и сейчас

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Многие юные актеры и актрисы начинают свою карьеру в Голливуде именно с фильмов ужасов. Казалось бы, такая жуткая работа просто не может не сказаться на детях, но, судя по всему, повзрослевшие актеры из этого списка вполне довольны жизнью!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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