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20+ детей из фильмов ужасов тогда и сейчас

20+ детей из фильмов ужасов тогда и сейчас (22 фото)

Автор:
07 апреля 2022 16:51
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   кино   тогда и сейчас   фильмы   фильмы ужасов   фотосравнения   
1897
22

Многие юные актеры и актрисы начинают свою карьеру в Голливуде именно с фильмов ужасов. Казалось бы, такая жуткая работа просто не может не сказаться на детях, но, судя по всему, повзрослевшие актеры из этого списка вполне довольны жизнью!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   кино   тогда и сейчас   фильмы   фильмы ужасов   фотосравнения   
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6  комментариев
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1k
Иван 2 часа назад
А где из сайлент хилла девчушка?
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25
Sergio Иван 2 часа назад
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1k
Трям 38 минут назад
Я не понял, это она, он или уже ОНО?
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98
apqurhf 52 минуты назад
типу из "детей кукурузы" в фильме уже сильно за двадцать.
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9
Денис Веселов Час назад
Даниэль Харрис -. "Последний бойскаут" ))))))))))
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