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«Аэрофлот». Немного интересных фотографий

«Аэрофлот». Немного интересных фотографий

Автор:
11 февраля 2023 22:09
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   страна   
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35
Первый регулярный воздушный маршрут в Советской России был запущен в 1922 году русско-германским обществом воздушных сообщений «Дерулюфт». Самолеты курсировали между Москвой и Кенигсбергом.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   страна   
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