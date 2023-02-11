«Аэрофлот». Немного интересных фотографий

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Первый регулярный воздушный маршрут в Советской России был запущен в 1922 году русско-германским обществом воздушных сообщений «Дерулюфт». Самолеты курсировали между Москвой и Кенигсбергом.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Летчики и бортпроводницы на трапе самолета «Аэрофлота». 1960-е.
9 февраля 1923 года были приняты постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота» и в марте этого же года создано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет».
15 июля 1923 года открылась регулярная внутренняя линия «Москва — Нижний Новгород». Парк первых самолетов состоял из голландских «Фоккеров». «Добролет» являлся акционерным обществом. Средства, зарабатываемые от продажи акций, шли на массовое производство отечественных самолетов.
В самых первых рекламных кампаниях принимали участие Владимир Маяковский и Александр Родченко. 25 марта 1932 года всему Гражданскому воздушному флоту СССР было присвоено сокращенное наименование «Аэрофлот». К 1941 году по протяженности воздушных линий страна занимала 1 место в мире (146 тысяч километров). А в 1976 году «Аэрофлот» стал первой авиакомпанией в мире, которая за год перевезла более 100 миллионов пассажиров.
Во времена СССР авиапарк компании почти полностью состоял из судов советского производства: Ту, Ил, Ан, эксплуатировались также сотни вертолетов и грузовых самолетов. После распада Советского Союза авиакомпания была преобразована в АООТ «Аэрофлот – российские международные авиалинии» (с 2000 года – «Аэрофлот – российские авиалинии»).
15 июля 1923 года открылась регулярная внутренняя линия «Москва — Нижний Новгород». Парк первых самолетов состоял из голландских «Фоккеров». «Добролет» являлся акционерным обществом. Средства, зарабатываемые от продажи акций, шли на массовое производство отечественных самолетов.
В самых первых рекламных кампаниях принимали участие Владимир Маяковский и Александр Родченко. 25 марта 1932 года всему Гражданскому воздушному флоту СССР было присвоено сокращенное наименование «Аэрофлот». К 1941 году по протяженности воздушных линий страна занимала 1 место в мире (146 тысяч километров). А в 1976 году «Аэрофлот» стал первой авиакомпанией в мире, которая за год перевезла более 100 миллионов пассажиров.
Во времена СССР авиапарк компании почти полностью состоял из судов советского производства: Ту, Ил, Ан, эксплуатировались также сотни вертолетов и грузовых самолетов. После распада Советского Союза авиакомпания была преобразована в АООТ «Аэрофлот – российские международные авиалинии» (с 2000 года – «Аэрофлот – российские авиалинии»).
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5.
Аэродром. «Сто пассажиров отправляются каждым рейсом из Москвы в Симферополь на самолете ТУ-104. Перелет занимает всего 1 час 40 минут». 1960 год. Автор: Всеволод Тарасевич.
7.
Летчик, выходящий из вертолета. Из серии «Край земли. Ненцы». 1965 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Нарьян-Мар.
8.
Мужчины и ребенок у вертолета. Из серии «Край земли. Ненцы». 1965 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Ненецкий НО.
9.
В кабине самолета. Из серии «Край земли. Ненцы». 1965 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Архангельская область, Ненецкий НО.
10.
Самолеты на аэродроме. Из серии «Край земли. Ненцы». 1965 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Нарьян-Мар.
14.
Михаил Николаевич Румянцев и Фиридун Мухтарович Абдуллаев. 1970-е – 1980-е. Автор: Лев Шварц. Баку.
Архив Льва Шварца
15.
Первый официальный визит действующего президента США Ричарда Никсона. Аэропорт Внуково-2. 22 мая 1972 года. Автор: Борис Косарев. Москва.
Семейный архив Марии Косаревой
17.
Экипаж вертолета и журналисты Гостелерадиокомпании «Дагестан». 1978 год. Неизвестный автор. Дагестанская АССР.
Архив Заремы Гасановой
21.
«До встречи в Ухте!» Геологическая экспедиция Всесоюзного научно-исследовательского института минерального сырья имени Н. М. Федоровского. Май – октябрь 1982 года. Автор: Павел Сухарев. Коми АССР, Усть-Цилемский район.
Архив Павла Сергеевича Сухарева
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Метки: СССР Фотографии история люди страна
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