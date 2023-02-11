«Аэрофлот». Немного интересных фотографий

1.

9 февраля 1923 года были приняты постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота» и в марте этого же года создано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет».



15 июля 1923 года открылась регулярная внутренняя линия «Москва — Нижний Новгород». Парк первых самолетов состоял из голландских «Фоккеров». «Добролет» являлся акционерным обществом. Средства, зарабатываемые от продажи акций, шли на массовое производство отечественных самолетов.



В самых первых рекламных кампаниях принимали участие Владимир Маяковский и Александр Родченко. 25 марта 1932 года всему Гражданскому воздушному флоту СССР было присвоено сокращенное наименование «Аэрофлот». К 1941 году по протяженности воздушных линий страна занимала 1 место в мире (146 тысяч километров). А в 1976 году «Аэрофлот» стал первой авиакомпанией в мире, которая за год перевезла более 100 миллионов пассажиров.

Во времена СССР авиапарк компании почти полностью состоял из судов советского производства: Ту, Ил, Ан, эксплуатировались также сотни вертолетов и грузовых самолетов. После распада Советского Союза авиакомпания была преобразована в АООТ «Аэрофлот – российские международные авиалинии» (с 2000 года – «Аэрофлот – российские авиалинии»).