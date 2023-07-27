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11 причудливых изобретений из прошлого, которые не прошли проверку временем

11 причудливых изобретений из прошлого, которые не прошли проверку временем

Автор:
27 июля 2023 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   изобретения из прошлого   не прошли проверку временем   удивительно   фото   
1354
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Человеческая фантазия безгранична, как и желание совершенствовать окружающий мир, к счастью, у нас есть для этого все возможности. Изобретения могут быть результатом стремления облегчить жизнь или неудержимой воли творить.

Порой вдохновлённые изобретатели настолько увлекаются своими идеями, что забывают о практичности и целесообразности. Но некоторым действительно гениальным проектам так и не дали воплотиться в жизнь иные внешние обстоятельства.

Предлагаем вам посмотреть на самые диковинные изобретения прошлого.


ЭКИП

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ЭКИП — это сокращение от слов «экология» и «прогресс», которые вполне объясняют задумку автора. А спроектирован он был авиаконструктором Л.Н. Щукиным в начале 1980-х годов. Летательный аппарат не имел шасси, движение над землёй или водой осуществлялось с помощью воздушной подушки. Реализовать проект не удалось из-за недостатка бюджетных средств.


Интроцикл


Первые интроциклы были построены ещё в конце XIX века. На фото вы видите одну из моделей, представленную Джузеппе Говентозой в 1931 году.


Летающий танк А-40


«Крылья танка» — изобретение советского авиаконструктора О.К. Антонова в помощь партизанам. Предполагалось, что, приземляясь, танк будет отцепляться от крыльев. Однако, мощности подъёма аэротанка было недостаточно для его широкого применения — всего 40 метров.


Вентилятор-пылесос-фонарь


Гениальное и полезное изобретение, которое оказалось неспособным выполнять все свои функции на «отлично».


Летающий автомобиль ГАЗ-16


В 1960-х годах рабочей группой Горьковского автомобильного завода были разработаны экспериментальные автомобили. Несмотря на то, что «мечта всех мальчишек» воплотилась в реальность, не было внятного представления о применении наземно-летательного аппарата, и производство закрыли.


Поезд на магнитной подушке (ТА-05)


Поезд приводился в движение с помощью электромагнитного поля. Изобретение должно было помочь в перевозке пассажиров в больших городах. Специально для внедрения в массовое производство планировалось построить магнитную трассу, соединяющую два города — Ереван и Абовян. Но планы разрушились, когда в Армении произошло землятресение.


СВЛ (скоростной вагон-лаборатория)


Поезд должен был двигаться при помощи двух реактивных двигателей, его испытания помогли в развитии скоростных поездов.


Поезд с пропеллером


Schienenzeppelin или Рельсовый цеппелин был изобретён Францем Крукенбергом в 1929 году. Небольшой вес поезда способствовал развитию высокой по тем временам скорости. Но при всей смелости идеи, такое изобретение имело множество недостатков.


Летающая платформа

Летающая платформа фирмы Hiller Aircraft, первый полёт которой состоялся 9 февраля 1955 года.


Велосипед с крыльями

Микрометр Макса Фактора

Макс Фактор представил своё изобретение в 1932 году. Оно помогало выявить «изъяны» во внешности и исправить их с помощью косметики.

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Метки: в мире   забавно   изобретения из прошлого   не прошли проверку временем   удивительно   фото   
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4  комментария
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14k
Kostick 39 минут назад
автору - два! и родителей к директору))
а) экип? вполне себе работает схема, у военных до сих пор, а гражданские через ла-манш бегали, пока тоннель не прокопали
б) поезда на магнитной подушке тоже есть. в шанхае эксплуатируется маглев
в) велик с крыльями? да ещё в прошлом веке на таких летали
г) летающая платформа реинкарнировалась в летающие костюмы, технологии не стоят на месте
д) газ-16 жрал как вертолёт, и по факту имел недостатки и колесных и свп. идея крутая, но смыла не имела, ныне можно сравнить с электрическими аппаратами, которые перевозят людей.
ps ну а поезда с реактивной тягой, или с воздушным винтом (там, насколько помнится, были катастрофы, именно по причине реактивного момента, опрокинувшего ту дрЭзину) - тупиковая ветвь. чуть в горку, и той тяги не хватит.

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70
Александр Иванов 4 минуты назад
Поезд с пропеллером прям мечта суицидника!! Представляю сколько народу они бы намотали на винт!!!
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14k
Alex 20 минут назад
"Макс Фактор представил своё изобретение в 1932 году. Оно помогало выявить «изъяны» во внешности и исправить их с помощью косметики."
- И как оно работает?
- Надеваете на голову эту конструкцию, я фиксирую голову в ней с помощью специальных струбцин, провожу специальным метчиком по направляющим и конструкция исправляет изъяны.
- Да, но у всех разная форма головы, разные лица?
- Это в первый раз.....
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Комментарий к фото
Господь пастырь мой, как можно до ТАКОГО додуматься?
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