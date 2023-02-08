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Пост о бедности: остаётся лишь шутки шутить

Пост о бедности: остаётся лишь шутки шутить

Автор:
08 февраля 2023 17:44
Сообщество : Юмор
Метки: Доход   Юмор   бедность   деньги   достаток   заработная плата   
1993
17
У бедности есть два помощника: инфляция и финансовые инструменты банков. Подборка смешных (и не очень смешных, но зато правдивых) мемов и заметок на тему финансового достатка.
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Сколько нужно зарабатывать, чтобы не считаться бедным?

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Метки: Доход   Юмор   бедность   деньги   достаток   заработная плата   
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4  комментария
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ChePaev 50 минут назад
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Юр21 18 минут назад
Глупое нытьё. Иди работай, деньги появятся только тогда когда их заработаешь.
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dima423 42 минуты назад
Комментарий к фото
Просто во первых если друзья были богатые то и сам скорее всего был не бедный, и во вторых если в детстве были богатые друзья то велика вероятность что и щас они богатые а это тоже повышает шансы разбогатеть... так чтот ничего странного... Это как логическая цепочка если вы дохера жрете, то выше вероятность того что вы толстый))
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51k
dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
Женщина а вы почем?))
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