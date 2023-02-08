Пост о бедности: остаётся лишь шутки шутить

1993
17
У бедности есть два помощника: инфляция и финансовые инструменты банков. Подборка смешных (и не очень смешных, но зато правдивых) мемов и заметок на тему финансового достатка.
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Сколько нужно зарабатывать, чтобы не считаться бедным?
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