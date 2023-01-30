За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?

Кибер-ниндзя стали заменой оригинальным ниндзя в игре "Mortal Kombat 3", которых в третьей части игры не было (не считая Саб-Зиро без маски). Сама идея фанатам пришлась по душе, а вот исполнением они остались недовольны.

Эти самые фанаты докопались до ударов киборгов, а именно до высоты удара ногой. Так как киборгов играл не мастер боевых искусств, как это было в случае с ниндзя в предыдущих частях, актер не мог задирать свою ногу достаточно высоко. Конечно же, в данном случае этих фанатов трудно понять, ведь мало кто вообще обратил на это внимание.

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