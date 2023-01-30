За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?

Игра "Mortal Kombat 3" и ее Ultimate версия являются культовыми частями серии, о которых никто не забывает про прошествии почти 30 лет. Но как оказалось, после выхода игры в 1995 году многие фанаты остались недовольны игрой. И сегодня я расскажу про несколько причин такого недовольства.
Саб-Зиро
По канону Саб-Зиро (Би Хан) погибает еще во время событий первой части игры от рук Скорпиона, и уже во второй части появляется его младший брат по имени Куай Лян (Куай Линь). Поэтому, в первых двух частях перед мы видим двух разных Саб-Зиро.
И если пройти вторую часть за Саб-Зиро, то нам показывают данного персонажа без маски, где мы можем четко увидеть, что Куэй Лян является азиатом.
Но в третьей части игры Саб-Зиро младший предстаёт перед нами уже без маски, и вместо азиата мы видим мужчину с типичной европейской внешностью. Такое различие в расах вызвало негодование у многих фанатов игры.
Кибер-ниндзя
Кибер-ниндзя стали заменой оригинальным ниндзя в игре "Mortal Kombat 3", которых в третьей части игры не было (не считая Саб-Зиро без маски). Сама идея фанатам пришлась по душе, а вот исполнением они остались недовольны.
Эти самые фанаты докопались до ударов киборгов, а именно до высоты удара ногой. Так как киборгов играл не мастер боевых искусств, как это было в случае с ниндзя в предыдущих частях, актер не мог задирать свою ногу достаточно высоко. Конечно же, в данном случае этих фанатов трудно понять, ведь мало кто вообще обратил на это внимание.
Новые актеры
Ну и конечно же хотелось бы отметить, что во время презентации игры, когда на сцену вышли актеры, которые стали моделями для персонажей, многие фанаты возмутились, что среди них нет знакомых лиц, к которым они привыкли за 2 предыдущие части.
Хотя, конечно, на это есть причины. Актер Даниель Песина, сыгравший Джонни Кейджа и всех ниндзя в предыдущих частях, подал в суд на компанию "Midway", так как он не получал дополнительное вознаграждение после успеха игры. Но суд он в итоге проиграл.
Источник:
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