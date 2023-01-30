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За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?

За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?

Автор:
30 января 2023 10:11
Сообщество : Игромир
Метки: Mortal Kombat 3   геймеры   игра   интересно   факты   фото   
844
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Игра "Mortal Kombat 3" и ее Ultimate версия являются культовыми частями серии, о которых никто не забывает про прошествии почти 30 лет. Но как оказалось, после выхода игры в 1995 году многие фанаты остались недовольны игрой. И сегодня я расскажу про несколько причин такого недовольства.

Саб-Зиро

По канону Саб-Зиро (Би Хан) погибает еще во время событий первой части игры от рук Скорпиона, и уже во второй части появляется его младший брат по имени Куай Лян (Куай Линь). Поэтому, в первых двух частях перед мы видим двух разных Саб-Зиро.

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И если пройти вторую часть за Саб-Зиро, то нам показывают данного персонажа без маски, где мы можем четко увидеть, что Куэй Лян является азиатом.

Но в третьей части игры Саб-Зиро младший предстаёт перед нами уже без маски, и вместо азиата мы видим мужчину с типичной европейской внешностью. Такое различие в расах вызвало негодование у многих фанатов игры.


Кибер-ниндзя

Кибер-ниндзя стали заменой оригинальным ниндзя в игре "Mortal Kombat 3", которых в третьей части игры не было (не считая Саб-Зиро без маски). Сама идея фанатам пришлась по душе, а вот исполнением они остались недовольны.

Эти самые фанаты докопались до ударов киборгов, а именно до высоты удара ногой. Так как киборгов играл не мастер боевых искусств, как это было в случае с ниндзя в предыдущих частях, актер не мог задирать свою ногу достаточно высоко. Конечно же, в данном случае этих фанатов трудно понять, ведь мало кто вообще обратил на это внимание.


Новые актеры

Ну и конечно же хотелось бы отметить, что во время презентации игры, когда на сцену вышли актеры, которые стали моделями для персонажей, многие фанаты возмутились, что среди них нет знакомых лиц, к которым они привыкли за 2 предыдущие части.

Хотя, конечно, на это есть причины. Актер Даниель Песина, сыгравший Джонни Кейджа и всех ниндзя в предыдущих частях, подал в суд на компанию "Midway", так как он не получал дополнительное вознаграждение после успеха игры. Но суд он в итоге проиграл.

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Метки: Mortal Kombat 3   геймеры   игра   интересно   факты   фото   
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6  комментариев
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1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Снежинка , ты жертва ЕГЭ ? Глагола «взлюбил» не существует, поэтому «не» является частью слова.
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42k
Aleksandr Полчаса назад
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3k
Мочи свиней! Полчаса назад
Какой-то дрочер выдал своё мнение за мнение большинства. Спасибо тебе, автор, а то мы бы так и не знали, что невзлюбили.
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7k
Zhora Полчаса назад
Чего это "невзлюбили" ? МК-3 офигенен, рубились на Сеге в своё время
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113k
zubrilov 39 минут назад
Вы чё?? Единственный нормальны мортал комбат это МК3 ультимейт)
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15k
Колька Валеркин сын 59 минут назад
иииии, какие фанаты не взлюбили МК3 и Ульту? там все объясняется, если конечно почитать лор, но кому это надо, это же не взлюбили школьники, которые читать не умеют, а про киборгов так ваще загадка задочная, и зачем лин куэй хи сделала. Дайте подумать, может замочить кого-то из ниндзя нужно, а смоук? о боже мой, да он же чей-то корешк, ну импаться в пассатижи. Лор читать? Неееееееее, не слышал.
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