20 событий прошлого, которые хотелось бы увидеть собственными глазами

Наверное, каждый, кто хоть раз видел «Назад в будущее», мечтал и сам прокатиться на машине времени. Этот и многие другие научно-фантастические фильмы учат нас, что попытки изменить историю — ну крайне неудачная идея, но нет ничего плохого в том, чтобы стать простым очевидцем эпохальных событий прошлого. Опрос на Reddit показал, куда бы отправились пользователи этой соцсети и что хотели бы увидеть своими глазами. Может, у вас есть варианты поинтереснее?
2. "Я бы поглядел на взрыв 4-го энергоблока [Чернобыльской АЭС] с очень дальнего расстояния. Пожалуй, еще и в защитном костюме".
3. "Смерть/воскресение Иисуса. Посмотреть, есть ли основа у христианства. Я не знаю ни одной другой религии, основанной на одном-единственном событии"
4. "Страсбург 1518 года, чтобы стать свидетелем события, когда весь город поддался массовой истерии и жители протанцевали до смерти за два месяца"
8. "Долгое время Средиземное море было отрезано от Атлантического океана, и впадающих в него рек было недостаточно, чтобы предотвратить его полное высыхание. В какой-то момент океан смог пробить отверстие в Гибралтаре, и миллионы кубометров воды вылились в бассейн. Вот это я хотел бы увидеть"
9. "Когда завершилось строительство моста Золотые Ворота, мой отец одним из первых прошел по нему. Он умер, когда мне было 8. Хотел бы я увидеть его снова"
"Во время последнего ледникового периода, более 12 000 лет назад, в центре североамериканского континента было крупное озеро, питавшееся талой ледниковой водой. Это озеро теперь известно как озеро Агассис. На пике своего существования озеро было больше, чем все нынешние Великие озера вместе взятые. По оценкам, его площадь составляла 440 000 квадратных километров. Большая часть этой воды удерживалась ледниковыми и топографическими плотинами. В конце последнего ледникового периода крупнейшее ледяное тело, удерживающее озеро на востоке в Гудзоновом заливе, отступило/растаяло, в результате чего озеро почти полностью осушилось — менее чем за девять месяцев. Пресноводное озеро с десятками тысяч лет истории и информации, в котором было больше пресной воды, чем во всех других пресноводных водоемах на планете в то время вместе взятых, осушилось менее чем за год. Наводнение, вероятно, было беспрецедентным, оно принесло эрратические валуны размером с небольшой дом на сотни миль. По мере того как вода стекала в Гудзонов залив и другие водоемы, глобальный уровень моря поднялся на 1-3 метра. Озеро Виннипег, озеро Манитоба, Красное озеро и озеро Вудс являются крупнейшими остатками озера Агассис.
15. "При условии, что я в безопасности на каком-то космическом корабле, я бы выбрал планетарное столкновение, которое, как считается, подарило нам Луну"
16. "Речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта". У меня каждый раз мурашки от этой речи. Я учитель 3-го класса и всегда показываю ее своим ученикам"
7. "Нападение крылатых гусар было настолько впечатляющим зрелищем, что воюющие поблизости остановили битву, чтобы посмотреть, как они атакуют"
18. "Я бы вернулся в прошлое, чтобы посмотреть по телевизору, как Нил Армстронг ступает на Луну"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Митра Родился 25 декабря в результате непорочного зачатия. Он же персидский бог солнца, он же Мессия, имевший 12 учеников. Принял на себя грехи человеческие. Был убит, затем воскрес, став воплощением Бога и объектом поклонения. Культ Митры включает причастие, крещение и т.д.
Адонис Родился 25 декабря. Греческий и финикийский бог плодородия, он же вавилонский Таммуз, он же сирийский Спаситель. Был убит и погребен, по прошествии трех дней воскрес.
Аттис Тот же Адонис, но фригийского разлива. Рожден девственницей. Был убит у подножия сосны 24 марта, погребен в скале, затем 25 марта воскрес. Обязательные элементы культа – причастие и крещение.
Дионис Родился 25 декабря в результате непорочного зачатия у царицы Семелы от самого верховного божества Зевса. Греческий бог виноделия. Он же Вакх, он же спаситель и освободитель человечества. Ежегодные вакханалии сопровождались изображениями смерти, схождением в ад и последующим воскрешением Диониса. Ну естественно, с причащением добрым вином.
Кришна Рожден девой Деваки, принцессой, в результате непорочного зачатия. О его рождении возвестил хор ангелов. Он же единственный сын Вишну, он же Альфа и омега вселенной, он же третье лицо индуистской Троицы. Момент смерти, принятой им ради людей, ознаменовался затмением Cолнца. Воскрес и вознесся на небо. Индуисты верят во второй приход Кришны, во время которого тот устроит Последний суд.
Осирис Родился в конце декабря у девственницы. Египетский бог солнца и подземного мира, он же Судья мертвых, он же один из египетской Троицы. Греки считали его Дионисом (см. выше). Правил двенадцатью царями. Был предан, убит, погребен. Пробыл в аду 3 дня, был воскрешен. Олицетворял собой воскресение и жизнь вечную на райских полях Иалу.
Гор Родился 25 декабря у Исиды в результате непорочного зачатия (от духа Осириса). Бог солнца и света, один из египетской Троицы. После долгой борьбы победил Сатану - злого Сета. Олицетворял собой воскресение.