20 событий прошлого, которые хотелось бы увидеть собственными глазами

"Во время последнего ледникового периода, более 12 000 лет назад, в центре североамериканского континента было крупное озеро, питавшееся талой ледниковой водой. Это озеро теперь известно как озеро Агассис. На пике своего существования озеро было больше, чем все нынешние Великие озера вместе взятые. По оценкам, его площадь составляла 440 000 квадратных километров. Большая часть этой воды удерживалась ледниковыми и топографическими плотинами. В конце последнего ледникового периода крупнейшее ледяное тело, удерживающее озеро на востоке в Гудзоновом заливе, отступило/растаяло, в результате чего озеро почти полностью осушилось — менее чем за девять месяцев. Пресноводное озеро с десятками тысяч лет истории и информации, в котором было больше пресной воды, чем во всех других пресноводных водоемах на планете в то время вместе взятых, осушилось менее чем за год. Наводнение, вероятно, было беспрецедентным, оно принесло эрратические валуны размером с небольшой дом на сотни миль. По мере того как вода стекала в Гудзонов залив и другие водоемы, глобальный уровень моря поднялся на 1-3 метра. Озеро Виннипег, озеро Манитоба, Красное озеро и озеро Вудс являются крупнейшими остатками озера Агассис.