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20 событий прошлого, которые хотелось бы увидеть собственными глазами

20 событий прошлого, которые хотелось бы увидеть собственными глазами

Автор:
07 февраля 2023 18:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Вперед в прошлое   Комментарии из Соцсетей   история   машина времени   мнения   
1256
21

Наверное, каждый, кто хоть раз видел «Назад в будущее», мечтал и сам прокатиться на машине времени. Этот и многие другие научно-фантастические фильмы учат нас, что попытки изменить историю — ну крайне неудачная идея, но нет ничего плохого в том, чтобы стать простым очевидцем эпохальных событий прошлого. Опрос на Reddit показал, куда бы отправились пользователи этой соцсети и что хотели бы увидеть своими глазами. Может, у вас есть варианты поинтереснее?

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8. "Долгое время Средиземное море было отрезано от Атлантического океана, и впадающих в него рек было недостаточно, чтобы предотвратить его полное высыхание. В какой-то момент океан смог пробить отверстие в Гибралтаре, и миллионы кубометров воды вылились в бассейн. Вот это я хотел бы увидеть"

"Во время последнего ледникового периода, более 12 000 лет назад, в центре североамериканского континента было крупное озеро, питавшееся талой ледниковой водой. Это озеро теперь известно как озеро Агассис. На пике своего существования озеро было больше, чем все нынешние Великие озера вместе взятые. По оценкам, его площадь составляла 440 000 квадратных километров. Большая часть этой воды удерживалась ледниковыми и топографическими плотинами. В конце последнего ледникового периода крупнейшее ледяное тело, удерживающее озеро на востоке в Гудзоновом заливе, отступило/растаяло, в результате чего озеро почти полностью осушилось — менее чем за девять месяцев. Пресноводное озеро с десятками тысяч лет истории и информации, в котором было больше пресной воды, чем во всех других пресноводных водоемах на планете в то время вместе взятых, осушилось менее чем за год. Наводнение, вероятно, было беспрецедентным, оно принесло эрратические валуны размером с небольшой дом на сотни миль. По мере того как вода стекала в Гудзонов залив и другие водоемы, глобальный уровень моря поднялся на 1-3 метра. Озеро Виннипег, озеро Манитоба, Красное озеро и озеро Вудс являются крупнейшими остатками озера Агассис.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Вперед в прошлое   Комментарии из Соцсетей   история   машина времени   мнения   
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7  комментариев
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346
Data Tutashija 38 минут назад
Какая ахинея... Прикольно насчёт польской клоунской швали. Да и прочее из той же оперы...
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606
Миха 4 минуты назад
а я бы вернулся в свой родной двор в середине 60-х.
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1k
alex 8 минут назад
уята
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5k
sedoisever 8 минут назад
Я человек неверующий, но думаю, что говорить: "Христианство основано на одном событии", это та ещё ахинея...
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21k
homerchik 19 минут назад
Смотреть на чернобыльскую катастрофу или на убийство Кеннеди - ну хз, по мне так нездоровыми наклонностями отдает.... А вообще, фильм про это был "Замечательная поездка" 1991 года.
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3k
Олег Данилов Час назад
про религию любая монотеистическая основанная на одном событии
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