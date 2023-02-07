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Ученые раскрывают тайны "болотных людей"

Ученые раскрывают тайны "болотных людей"

Автор:
07 февраля 2023 15:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: болотные люди   историки   история   классификация   познавательно   торфяные болота   ученые   факты   
1898
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"Болотных людей" - полностью мумифицированные тела возрастом в несколько столетий - обнаруживают в торфяных болотах на севере Европы в последние пару столетий. Классификация их в базе данных помогла исследователям найти различия между болотными мумиями и показала, что у многих из этих людей смерть наступила в результате насильственных действий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болотные люди   историки   история   классификация   познавательно   торфяные болота   ученые   факты   
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6  комментариев
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
старый формат сайта все? больше не включается никак?
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14k
Minos 5 минут назад
Верните обратно old.fishki.net!!!
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4k
Горожанин 12 минут назад
Британские учёные выяснили что останки всех, кого нашли в бетонных стенах и перекрытиях итальянских домов - погибли насильственной смертью.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Суджук, что ли купить или казылык...
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Белая Муха

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