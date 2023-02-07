Ученые раскрывают тайны "болотных людей"

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"Болотных людей" - полностью мумифицированные тела возрастом в несколько столетий - обнаруживают в торфяных болотах на севере Европы в последние пару столетий. Классификация их в базе данных помогла исследователям найти различия между болотными мумиями и показала, что у многих из этих людей смерть наступила в результате насильственных действий.
Первое «болотное тело» было найдено в 1640 году, и с тех пор в торфяниках по всей Северной Европе обнаруживаются сотни таких трупов. Как выяснилось в результате датировки, эти мумифицированные останки захоранивались в болотах на протяжении нескольких тысячелетий, причем самая старая из болотных мумий датируется 8000 годом до нашей эры.
Доктор Рой ван Бик, археолог из Вагенингенского университета, вместе с командой экспертов создал обширную базу данных, в которой анализируется более 1000 сохранившихся тел, найденных в 266 болотах Северной Европы. «Несмотря на то, что ряд исследователей болот утверждают, что нам необходимо переосмыслить классификацию болотных людей, включив в их число скелетированные останки из более щелочных болот и заболоченных земель, это первое крупное исследование, в котором болотные тела хоть как-то систематизируются», — говорит британский археолог Мелани Джайлз.
База данных разделила болотные тела на три группы: болотные мумии, кожа, мягкие ткани и волосы которых в значительной степени сохранились; болотные скелеты, где остались только кости жертвы; и третья группа, включившая находки, принадлежащие к обеим предыдущим категориям. На основе этой базы данных были определены тенденции в причинах смерти. Используя данные об их возрасте и времени смерти, становится ясно, что рост болотных погребений произошел в период неолита, перешедший в бронзовый век. В большинстве случаев эти люди умерли от травм, а многие, очевидно, были жертвами убийств.
Доктор Рой ван Бик, археолог из Вагенингенского университета, вместе с командой экспертов создал обширную базу данных, в которой анализируется более 1000 сохранившихся тел, найденных в 266 болотах Северной Европы. «Несмотря на то, что ряд исследователей болот утверждают, что нам необходимо переосмыслить классификацию болотных людей, включив в их число скелетированные останки из более щелочных болот и заболоченных земель, это первое крупное исследование, в котором болотные тела хоть как-то систематизируются», — говорит британский археолог Мелани Джайлз.
База данных разделила болотные тела на три группы: болотные мумии, кожа, мягкие ткани и волосы которых в значительной степени сохранились; болотные скелеты, где остались только кости жертвы; и третья группа, включившая находки, принадлежащие к обеим предыдущим категориям. На основе этой базы данных были определены тенденции в причинах смерти. Используя данные об их возрасте и времени смерти, становится ясно, что рост болотных погребений произошел в период неолита, перешедший в бронзовый век. В большинстве случаев эти люди умерли от травм, а многие, очевидно, были жертвами убийств.
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Болотные мумии, в основном, обнаруживались в верховых болотах по всей Северной Европе. Эти болота, расположенные , как правило, в низинных районах, представляют собой куполообразные массы, которые позволяют торфяному мху расти и процветать. Это очень закисленные местности, бедные минеральными солями, достигают глубины 10 метров и более. Эти условия идеальны для естественной мумификации человеческого тела.
Болотные тела обычно покрыты слоями сфагнового мха и торфа, которые помогли сохранить их на века. Мох и торф покрывают ткань, создавая холодную среду с высокой кислотностью, предотвращающую воздействие кислорода. Сфагнум выделяет множество химических веществ, которые мешают размножаться микроорганизмам, вызывающим разложение и гниение. При этом мох сфагнум разъедает кости, однако оставляет нетронутыми мягкие ткани.
Болотные тела обычно покрыты слоями сфагнового мха и торфа, которые помогли сохранить их на века. Мох и торф покрывают ткань, создавая холодную среду с высокой кислотностью, предотвращающую воздействие кислорода. Сфагнум выделяет множество химических веществ, которые мешают размножаться микроорганизмам, вызывающим разложение и гниение. При этом мох сфагнум разъедает кости, однако оставляет нетронутыми мягкие ткани.
Девочка из Иде — болотное тело девушки-подростка, найденное в 1897 году недалеко от деревни Иде в Нидерландах. После анализа было установлено, что ей было около 16 лет, на момент смерти, которая произошла между 170 и 230 годами до нашей эры. Также было установлено, что она страдала тяжелым сколиозом и, вероятно, имела неправильную походку.
Следы, сохранившиеся на ее теле, носят признаки насильственных действий, что не редкость для болотных тел. Под шерстяным плащом, в который она была одета, была скрыта ножевая рана, расположенная возле ключицы. Кроме того, вокруг ее шеи трижды обернута длинная полоса ткани. «Ткань, вероятно, использовалась, чтобы задушить ее», — ссчитает доктор ван Бик.
Следы, сохранившиеся на ее теле, носят признаки насильственных действий, что не редкость для болотных тел. Под шерстяным плащом, в который она была одета, была скрыта ножевая рана, расположенная возле ключицы. Кроме того, вокруг ее шеи трижды обернута длинная полоса ткани. «Ткань, вероятно, использовалась, чтобы задушить ее», — ссчитает доктор ван Бик.
Девочка из Иде — лишь одно из многих болотных тел с видимыми следами травм и увечий. Другие известные болотные тела, найденные по всей Северной Европе, включают Девушку из Уиндеби, Человека из Клоникавана, Женщину из Харальдскьяера, Человека из Линдоу и Старика из Крогана. Все они были найдены в разной степени сохранности, однако по результатам их изучения было доказано, что не все болотные люди умерли насильственной смертью. Однако причину смерти легко определить лишь для тех, кто относительно хорошо сохранился, .
Человек из Граубалле был найден в 1952 году в болоте Небель Моуз. Его останки датируются третьим веком до нашей эры, периодом раннего железного века. На момент смерти ему было около 30 лет. Ученые обнаружили, что его горло было перерезано от уха до уха. Его тело очень хорошо сохранилось, что позволило легко определить причину смерти.
Толлундский человек был найден в 1950 году в болоте Бьёльдсковдаль и датируется 405-380 годами до нашей эры. На момент смерти ему было от 30 до 40 лет. Смерть, как было установлено, наступила от удушья в результате повешения.
В рамках исследования доктора ван Бека удалось установить причину смерти 57 болотных людей, 45 из которых погибли насильственно. Среди причин смерти ученые зафиксировали избиения, расчленения, увечья и другие формы насильственных действий. Некоторые из болотных тел носят следы явно чрезмерных травм, лишь части из которых было бы достаточно, чтобы лишить человека жизни.
Человек из Граубалле был найден в 1952 году в болоте Небель Моуз. Его останки датируются третьим веком до нашей эры, периодом раннего железного века. На момент смерти ему было около 30 лет. Ученые обнаружили, что его горло было перерезано от уха до уха. Его тело очень хорошо сохранилось, что позволило легко определить причину смерти.
Толлундский человек был найден в 1950 году в болоте Бьёльдсковдаль и датируется 405-380 годами до нашей эры. На момент смерти ему было от 30 до 40 лет. Смерть, как было установлено, наступила от удушья в результате повешения.
В рамках исследования доктора ван Бека удалось установить причину смерти 57 болотных людей, 45 из которых погибли насильственно. Среди причин смерти ученые зафиксировали избиения, расчленения, увечья и другие формы насильственных действий. Некоторые из болотных тел носят следы явно чрезмерных травм, лишь части из которых было бы достаточно, чтобы лишить человека жизни.
Главный вопрос, связанный с болотными телами, для ученых заключается именно в том, почему они погибли. Для некоторых причина смерти вполне ясна. Например, было найдено болото, в котором покоилось более 380 останков древних воинов. Было установлено, что все останки принадлежат мужчинам, в основном, взрослого возраста, и датируются I веком нашей эры. Исследователи считают, что тех, кто погиб вбитве, собирали с поля боя и бросали в болото, где они и мумифицировались.
В других местах чаще всего обнаруживались останки только одной болотной мумии. По мере анализа этих одиночных тел были сделаны выводы относительно причин их смерти. Некоторые ученые считают, что многие из них были убиты в ходе ритуальных жертвоприношений. Жертвы могли приноситься в тяжелые времена, включая голод и экстремальные погодные условия. Доктор Миранда Олдхаус-Грин, почетный профессор археологии Кардиффского университета, объяснила, что эти ритуальные убийства также служили связующим звеном в сообществах. «Церемония была ключом к объединению общин, и ритуальные убийства представляли собой такое же увлекательное зрелище, как римские гладиаторские бои», — говорит она.
Что касается тел, относящихся к железному веку, большинство из них имеют две общие черты: они были молоды и у них была какая-то форма инвалидности. К примеру, девочка из Иде страдала тяжелым сколиозом, который задержал ее рост, но, возможно, также привел к тому, что ее считали «тронутой» божеством. «В некоторых традиционных обществах считалось, что такие люди обладают шаманскими способностями, позволяющими им перемещаться между материальным и духовным мирами», — объяснил Олдхаус-Грин.
В других местах чаще всего обнаруживались останки только одной болотной мумии. По мере анализа этих одиночных тел были сделаны выводы относительно причин их смерти. Некоторые ученые считают, что многие из них были убиты в ходе ритуальных жертвоприношений. Жертвы могли приноситься в тяжелые времена, включая голод и экстремальные погодные условия. Доктор Миранда Олдхаус-Грин, почетный профессор археологии Кардиффского университета, объяснила, что эти ритуальные убийства также служили связующим звеном в сообществах. «Церемония была ключом к объединению общин, и ритуальные убийства представляли собой такое же увлекательное зрелище, как римские гладиаторские бои», — говорит она.
Что касается тел, относящихся к железному веку, большинство из них имеют две общие черты: они были молоды и у них была какая-то форма инвалидности. К примеру, девочка из Иде страдала тяжелым сколиозом, который задержал ее рост, но, возможно, также привел к тому, что ее считали «тронутой» божеством. «В некоторых традиционных обществах считалось, что такие люди обладают шаманскими способностями, позволяющими им перемещаться между материальным и духовным мирами», — объяснил Олдхаус-Грин.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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