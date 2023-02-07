Ученые раскрывают тайны "болотных людей"

Девочка из Иде — лишь одно из многих болотных тел с видимыми следами травм и увечий. Другие известные болотные тела, найденные по всей Северной Европе, включают Девушку из Уиндеби, Человека из Клоникавана, Женщину из Харальдскьяера, Человека из Линдоу и Старика из Крогана. Все они были найдены в разной степени сохранности, однако по результатам их изучения было доказано, что не все болотные люди умерли насильственной смертью. Однако причину смерти легко определить лишь для тех, кто относительно хорошо сохранился, .

Человек из Граубалле был найден в 1952 году в болоте Небель Моуз. Его останки датируются третьим веком до нашей эры, периодом раннего железного века. На момент смерти ему было около 30 лет. Ученые обнаружили, что его горло было перерезано от уха до уха. Его тело очень хорошо сохранилось, что позволило легко определить причину смерти.

Толлундский человек был найден в 1950 году в болоте Бьёльдсковдаль и датируется 405-380 годами до нашей эры. На момент смерти ему было от 30 до 40 лет. Смерть, как было установлено, наступила от удушья в результате повешения.

В рамках исследования доктора ван Бека удалось установить причину смерти 57 болотных людей, 45 из которых погибли насильственно. Среди причин смерти ученые зафиксировали избиения, расчленения, увечья и другие формы насильственных действий. Некоторые из болотных тел носят следы явно чрезмерных травм, лишь части из которых было бы достаточно, чтобы лишить человека жизни.