Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики?

Четырехугольные, а иногда и восьмиугольные, с окнами во все стороны. Сейчас их предназначение забылось, а раньше было всем известно.
У сталинской архитектуры неповторимый колорит. Высокие потолки, огромные коридоры. В зданиях арки в несколько этажей. Такие дома активно возводились в Москве, Ленинграде и в провинциальных городах-миллионниках.
У “сталинок” есть целая армия поклонников. Многие считают, что только в таких домах и стоит жить. И их можно понять - по сравнению с “хрущёвками”, это настоящие дворцы.
Хотя сравнение не совсем корректно: “сталинки” строились, чтобы задать тон городской архитектуре и порадовать статусных людей хорошей квартирой. А “хрущёвки” - чтобы расселить людей из коммуналок и общежитий. Задачи совершенно разные.
И всё равно “сталинки” очень красивы. Ту же Москву уже невозможно без них представить.
У зданий есть небольшая и важная деталь в архитектуре: домики на крыше. В наше время на них почти не обращают внимания и считают, что это была маскировка для вентиляции или даже голубятня.
Вовсе нет.
В 1930-х, когда Москва активно застраивалась “сталинками”, в воздухе витало предчувствие большой войны. И было ясно, что она будет “войной моторов”. И не в последнюю очередь - авиации.
Это сейчас есть точная и надёжная техника для обнаружения самолётов противника, а тогда не было. И вражеские суда отслеживали люди, для этого на крышах и строили домики. Руководство страны отлично понимало, что немцы будут стараться разбомбить жилые кварталы и разметило всю Москву такими наблюдательными точками.
Их задача была проста: в домике дежурил сотрудник “ВНОС” - Воздушное наблюдение, оповещение и связь. Аббревиатура смешная, но служба у этих людей была непростой. В годы Великой Отечественной, они высматривали воздушные суда над городом и быстро сигнализировали военным.
По идее, служить должны были солдаты, но они требовались для ПВО или находились на фронте. Поэтому военное руководство создало подразделения МПВО - местной противовоздушной обороны.
Набирали туда школьников старших классов и студентов, чьи ВУЗы временно закрыли. В основном - девушек. Парни были только несовершеннолетние. Когда им исполнялось 18, отправлялись на передовую, а девушки продолжали нести дежурство. Нередко их смена могла идти чуть ли не сутки - людей катастрофически не хватало и каждый работал на износ.
Ну а затем мы одержали победу и уже не нужно было часами сидеть на крыше и отслеживать вражеские самолёты. Сменилось несколько поколений и эти домики на крышах стали элементом архитектуры, а их задачу мало кто помнит. Хотя в своё время они спасли множество жизней.
Источник:
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