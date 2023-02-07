Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики?

Набирали туда школьников старших классов и студентов, чьи ВУЗы временно закрыли. В основном - девушек. Парни были только несовершеннолетние. Когда им исполнялось 18, отправлялись на передовую, а девушки продолжали нести дежурство. Нередко их смена могла идти чуть ли не сутки - людей катастрофически не хватало и каждый работал на износ.

Ну а затем мы одержали победу и уже не нужно было часами сидеть на крыше и отслеживать вражеские самолёты. Сменилось несколько поколений и эти домики на крышах стали элементом архитектуры, а их задачу мало кто помнит. Хотя в своё время они спасли множество жизней.