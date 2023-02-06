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30 тёплых и пушистых комков неподдельного счастья

30 тёплых и пушистых комков неподдельного счастья

Автор:
06 февраля 2023 20:07
Сообщество : Животные
Метки: Эмоциональные фотографии собак   добрые снимки   друзья человека   животные собаки   собака   собаки   фото собак   фотографии собак   хорошее настроение   
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Собаки не только лучшие друзья человека. Они ещё и бесконечный источник хорошего настроения, ярких эмоций и трогательных моментов. Достаточно одного восторженного виляния хвостом или забавного наклона головы, и мы улыбаемся, как блаженные!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эмоциональные фотографии собак   добрые снимки   друзья человека   животные собаки   собака   собаки   фото собак   фотографии собак   хорошее настроение   
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Ego sum qui sum 46 минут назад
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basil 5 минут назад
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