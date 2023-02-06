30 тёплых и пушистых комков неподдельного счастья

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Собаки не только лучшие друзья человека. Они ещё и бесконечный источник хорошего настроения, ярких эмоций и трогательных моментов. Достаточно одного восторженного виляния хвостом или забавного наклона головы, и мы улыбаемся, как блаженные!
1. Пёс по кличке Пикассо
"Собачий приют вышел на рождественский парад со своими питомцами. Одной девушке в толпе зрителей стало плохо, у неё началась паническая атака. Пикассо понял это, подбежал к ней, встал на задние лапы и смотрел ей в глаза, как будто поддерживая. Теперь он живёт в семье этой девушки".
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7. "Джаксу 13 лет, сейчас он не может далеко ходить, но его сердце разбилось бы, если бы мы не взяли его на прогулку"
10. "Этот сотрудник UPS делает селфи со всеми собаками, которых встречает, развозя посылки"
12. "Бездомного сняли на камеру. Он устроил праздничный обед для уличных собак. Видео стало вирусным и теперь этому человеку помогают люди со всего мира"
14. "Я только что узнал, что мои соседи говорят своей собаке, что я на улице, когда хотят, чтобы она скорее вышла гулять. Это она ждет от меня угощения"
21. "Мой кот недавно умер, и собака теперь спит рядом с его домиком. Иногда смотрит на его игровой комплекс и скулит. Они были не разлей вода"
24. "Два года его обуревало желание запрыгнуть в ванну, пока я моюсь. И вот он это сделал!"
28. "Когда рассказываешь ей историю, она не понимает ни слова, но всё равно в восторге от тебя"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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