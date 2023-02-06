30 тёплых и пушистых комков неподдельного счастья

"Собачий приют вышел на рождественский парад со своими питомцами. Одной девушке в толпе зрителей стало плохо, у неё началась паническая атака. Пикассо понял это, подбежал к ней, встал на задние лапы и смотрел ей в глаза, как будто поддерживая. Теперь он живёт в семье этой девушки".