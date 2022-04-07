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Роковая красавица, изменившая миллиарду китайцев

Роковая красавица, изменившая миллиарду китайцев (5 фото)

Автор:
07 апреля 2022 11:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Кавасима Ёсико   Китай   история   красавицы   отношения   факты   фото   
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Выстрелив лишь раз, палач убил китайскую принцессу, японскую Мату Хари и монгольскую Жанну д' Арк. Все эти обличья принадлежали одной женщине.

24 мая 1907 года в Китае произошло радостное событие: у десятого сына одного из многочисленных родственников императора родилась 14-я дочь. Девочку назвали Айсинь Цзюэло Сяньюй. Долго принцессе жить в роскоши не довелось — в 1911 году в Китае началась революция, а в 1912-м власть императора кончилась. Отцу Айсин, как и другим родственникам монарха, пришлось скрываться. Его старый знакомый японский шпион и торговец Кавасима Нанива вывез девочку в Японию и, сменив ей имя на Кавасима Ёсико, взял в свою семью. В городе Мацумото юную принцессу отдали в хорошую школу для девочек, где она освоила помимо наук дзюдо и искусство владения мечом.

В 1922 году настоящие родители Ёсико погибли в Китае. Приёмный отец надеялся получить за спасение принцессы какую-то награду, но теперь девушка стала никому не нужна. Отношение к ней в доме резко поменялось: её забрали из школы, а позже принцесса утверждала, будто из-за того, что приёмный отец избивал её и насиловал, она пыталась покончить с собой.

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Постоянные домогательства опекуна привели к тому, что ноябре 1925 года Ёсико решила «прекратить быть женщиной»: она остригла свои длинные волосы и стала носить мужскую одежду. Позже она объясняла, что с детства ей были по душе мальчишеские игры и её больше интересовала мужская работа. На приёмного отца этот поступок впечатления не произвёл, и через два года он устроил свадьбу Ёсико с генералом монгольско-маньчжурской армии.

Брак продержался три года. Разведясь, китайская принцесса стала жить на широкую ногу за счёт любовников и любовниц. Разъезжая между Токио и Шанхаем, она завела полезные связи по всей Восточной Азии. Одним из новых знакомых стал японский военный атташе в Шанхае Рюкити Танака. Ему очень пригодились контакты бывшей китайской принцессы, с её помощью он смог раскинуть шпионскую сеть почти по всему Китаю. Через некоторое время под влиянием Танаки Ёсико сама стала японской шпионкой.

Начальство отмечало, что происхождение и невероятная красота принцессы давали ей возможность проникать туда, куда обычные шпионы не могли попасть. Умение выдавать себя за мужчину позволяло ей пробираться даже в партизанские группы, где женщин не привечали. Под влияние Ёсико попали многие лидеры рабочих в разных городах Китая. Одних она подкупала, других — запугивала, третьих — соблазняла. В результате этой деятельности в разных концах большой страны организовывались демонстрации, которые японские провокаторы превращали в кровавые уличные сражения с властями. Это давало лишний повод японским войскам вторгнутся в Китай для «наведения порядка и подавления бунтов».

Особенно важным для японского военного руководства было знакомство принцессы с отставным императором Китая — Пу И. Тот принимал её как дальнюю родственницу, и именно Кавасима Ёсико смогла убедить осторожного Пу И согласиться возглавить марионеточное государство Маньчжоу-Го, организованное японцами в Северном Китае в 1932 году. Она осталась жить при дворе своего родственника, плела там интриги, заводила шашни с его советниками. Когда ей это надоело, Ёсико собрала собственную кавалерийскую бригаду из нескольких тысяч бывших бандитов, вставших на сторону японской армии. Они воевали с партизанами и проводили карательные экспедиции. Японские газеты с восторгом писали про «Маньчжурскую Жанну д’Арк» и про её успехи в борьбе с «противниками законной власти императора Пу И. В 1933 году Ёсико предложила включить своё войско в состав Квантунской армии, но японский штаб, испугавшийся огромной толпы бандитов, вежливо отказался от такого подарка.

Кавасима Ёсико стала одним из неофициальных символов Маньчжоу-Го. Она часто выступала на радио, записывала свои патриотические песни, а несколько писателей сделали её героиней своих романов. Из такого положения принцесса извлекала неплохую выгоду. Когда японцы заняли Пекин, Ёсико сколотила огромное состояние, выступая «посредником» между оккупантами и местными жителями. Используя своё влияние, она вытаскивала из лап военной полиции подозреваемых в антияпонской деятельности, естественно, за большие деньги. Своими барышами она делилась с командующим японского гарнизона, а когда тот стал требовать больше денег, написала на него донос, обвинив в коррупции. Жадного офицера отдали под трибунал и расстреляли.

Несмотря на столь успешную коммерческую деятельность, принцесса не могла не замечать, что японцы выкачивают все соки из оккупированной ими страны, и ей как патриотке Китая это совсем не нравилось. Постепенно тон её выступлений всё менее устраивал токийских кураторов, и влиятельность их бывшей шпионки стала падать.

В эти годы Ёсико пристрастилась к опиуму, которым её снабжали китайские преступные группировки, искавшие её покровительства. От наркотиков у принцессы развилась паранойя. Её дворец в Пекине был превращён в крепость с ловушками, тайными ходами, собаками и двумя сторожевыми гусями, которые должны были постоянно сторожить ворота. Но когда к концу войны падение Японии стало неминуемым, даже верные гуси не могли спасти принцессу от ужаса неизбежной кары. Ёсико бросила свой дворец и скрылась в неизвестном направлении.

11 ноября 1945 года китайские газеты сообщили, что «разыскиваемая красавица в мужском костюме была поймана доблестными контрразведчиками». Ёсико посадили в тюрьму и отдали под суд. На процессе председатель трибунала называл подсудимую не её японским именем, а по-китайски — Айсинь Цзюэло Сяньюй. Адвокаты протестовали, но их никто не слушал. Оказалось, что подсудимая никогда формально не отказывалась от китайского гражданства, а значит виновата не только в воинских преступлениях, но и в гораздо более тяжком деянии — государственной измене. Приговор — смертная казнь.

25 марта 1948 года принцессу маньчжурской династии, известную под именем Кавасима Ёсико, убили пулей в затылок. Её тело выставили на всеобщее обозрение. Затем буддийский монах кремировал её останки, отвёз прах в город Мацумото и там похоронил. Имя этой женщины в Китае до сих пор считается синонимом слова «шпионка».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кавасима Ёсико   Китай   история   красавицы   отношения   факты   фото   
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Mowgley 12 минут назад
Интересно.
Только понятие красоты у китайцев несколько странное
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