Роковая красавица, изменившая миллиарду китайцев

Несмотря на столь успешную коммерческую деятельность, принцесса не могла не замечать, что японцы выкачивают все соки из оккупированной ими страны, и ей как патриотке Китая это совсем не нравилось. Постепенно тон её выступлений всё менее устраивал токийских кураторов, и влиятельность их бывшей шпионки стала падать.

В эти годы Ёсико пристрастилась к опиуму, которым её снабжали китайские преступные группировки, искавшие её покровительства. От наркотиков у принцессы развилась паранойя. Её дворец в Пекине был превращён в крепость с ловушками, тайными ходами, собаками и двумя сторожевыми гусями, которые должны были постоянно сторожить ворота. Но когда к концу войны падение Японии стало неминуемым, даже верные гуси не могли спасти принцессу от ужаса неизбежной кары. Ёсико бросила свой дворец и скрылась в неизвестном направлении.

11 ноября 1945 года китайские газеты сообщили, что «разыскиваемая красавица в мужском костюме была поймана доблестными контрразведчиками». Ёсико посадили в тюрьму и отдали под суд. На процессе председатель трибунала называл подсудимую не её японским именем, а по-китайски — Айсинь Цзюэло Сяньюй. Адвокаты протестовали, но их никто не слушал. Оказалось, что подсудимая никогда формально не отказывалась от китайского гражданства, а значит виновата не только в воинских преступлениях, но и в гораздо более тяжком деянии — государственной измене. Приговор — смертная казнь.

25 марта 1948 года принцессу маньчжурской династии, известную под именем Кавасима Ёсико, убили пулей в затылок. Её тело выставили на всеобщее обозрение. Затем буддийский монах кремировал её останки, отвёз прах в город Мацумото и там похоронил. Имя этой женщины в Китае до сих пор считается синонимом слова «шпионка».