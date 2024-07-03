Как выглядят тюрьмы в Южной Корее

Вообще надо сказать, что подавляющее большинство южнокорейских тюрем работает по принципу «заключенные тоже люди», а это значит, что исправительная система Южной Кореи обеспечиваем всем заключенным, вне зависимости от типа их правонарушения или вида наказания, максимально достойное (в рамках контекста, разумеется) пребывание в стенах исправительного учреждения.
После вынесения приговора, заключенных отправляют в тюрьмы, где помимо привычных камер и прогулок во дворе, они также могут рассчитывать на получение качественной медицинской помощи, образования, а также пройти профессиональную переподготовку (то есть, освоить новую профессию).
Кроме того, корейские тюрьмы стараются предоставлять заключенным качественные условия труда, чтобы оступившийся человек, когда придет время, смог вернуться в общество и морально, и физически полноценным гражданином, да еще и с профессией.
Профессиональная переподготовка в тюрьмах Южной Кореи включает в себя 66 технических навыков, среди которых графический дизайн, анимация, архитектура, механика и так далее.
Кроме того, 8 исправительных учреждений, включая женскую тюрьму в Чхонджу, добавили к этому списку профессии бариста и парикмахера, пользующихся наибольшей популярностью у женщин-заключенных.
Помимо мероприятий, направленных на профессиональный рост заключенных, в тюрьмах Южной Корее принимаются, так называемые «реабилитационные меры», направленные на перевоспитание правонарушителей и превращение их из криминальных элементов в полноценных и добропорядочных членов общества.
Реабилитация в южнокорейских тюрьмах включает в себя индивидуальные психологические консультации, позволяющие выработать для каждого заключенного свой особенный «путь исправления»; религиозные программы, которые воздействуют на умы преступников посредством религиозных обрядов;
специальные мероприятия (занятия спортом, музыкальные конкурсы, сельское хозяйство, показ фильмов, цветоводство и так далее), привносящие в жизнь заключенных чувство радости и надежды; программы восстановления семейных отношений (семейные свидания, день семейных встреч).
В бытовом плане в южнокорейских исправительных учреждениях тоже все устроено очень неплохо. Тюремные камеры и коридоры оборудованы системой отопления «теплый пол», в ванных комнатах и санузлах установлена современная сантехника, а на случай возникновения чрезвычайной ситуации (например, пожара), тюремные помещения общего пользования оснащены автоматическими дверями.
Подобные меры направлены прежде всего на то, чтобы пребывание заключенных в стенах тюрьмы было не только достаточно комфортным, но и безопасным. Ведь, я напомню, своей главной функцией исправительная система Южной Кореи считает не наказание правонарушителей, а их перевоспитание и возвращение к нормальной жизни в обществе.
Отдельного внимания заслуживает форма заключенных. В отличие от тюремной робы в других странах, преступники в южнокорейских тюрьмах носят униформу ярких свежих цветов с хорошим утеплителем, что обеспечивает возможность трудиться на открытом воздухе практически в любую погоду.
На каждом тюремном комбинезоне предусмотрено место для именного бейджика заключенного. Именные бейджи заключенных бывают 4 разных цветов: красные - для преступников, приговоренных к смертной казни (да-да, есть и такие), желтые – для тех, кто совершил тяжкие преступления (например, изнасилование), синие – для преступников, занимавшихся продажей запрещенных препаратов, белые – для мелких воришек и хулиганов.
Также на тюремном комбинезоне справа размещена табличка с номером заключенного, а слева – местоположение тюрьмы, в которой он содержится.
До 2007 года тюремная форма Южной Кореи была исключительно одного цвета - хаки. Однако в 2007 году министерство юстиции приняло решение изменить цвет мужской тюремной формы на, так сказать, более светлые и приятные глазу оттенки: например, светло-голубой.
Цвет хаки, к слову, также сохранился. Форма женщин-заключенных стала сине-зеленой и более приталенной. Ее также оснастили резинкой и пуговицами.
Ну а кухня в южнокорейских тюрьмах по своему качеству и наполнению мало чем отличается от обыкновенных кафе и столовых Меню у заключенных весьма разнообразное и сбалансированное.
Так, например, одним из самых популярных блюд в тюрьмах Южной Кореи считается конгбап, в состав которого входит белый или коричневый рис, приготовленный вместе с одним или несколькими сортами соевых бобов. Это блюдо также называют «мультизерновым рисом». Конгбап считается очень дешевой, крайне питательной, но пресной едой, поэтому к нему частенько добавляются и другие гарниры.
Завтрак заключенных обычно состоит их куска хлеба, томатного соуса, сыра, супа, салата и соевого молока. Обед – из супа из костного мозга, овощей, ростков фасоли, кимчи и морских водорослей.
Любопытный факт. В свой день рождения, заключенные южнокорейской тюрьмы, получают на завтрак особый суп суджеби-миёккук. Это обычай посвящен богини Самсин и существует со времен государства Коре.
Съедая в свой день рождения суджеби-миёккук, человек как бы благодарит богиню Самсин, а также свою мать, подарившую ему жизнь. Каждому соблюдающему эту традицию гарантированы удача и счастье на следующий год, что для заключенных, как вы понимаете, является крайне важным аспектом.
Также в меню у южнокорейских заключенных частенько можно встретить суджеби - традиционный корейский суп с лапшой, которая готовится из домашнего теста и рвется вручную, а также простой миёккук - суп из съедобных водорослей.
Миёк очень питателен, поскольку богат йодом, железом и кальцием. Кроме того, он снижает уровень холестерина. В тюрьмах Южной Кореи эта версия супа готовится из говядины.
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