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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
03 февраля 2023 22:20
Метки: Прикол   Юмор   пятница   
1414
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Метки: Прикол   Юмор   пятница   
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11  комментариев
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5k
Гур 11 часов назад
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a_komolow 2 часа назад
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hairov 2 часа назад
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33k
ACU900 8 часов назад
Завтра будет совсем другая история...
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33k
ACU900 8 часов назад
А теперь я записался в стариканчики
И друзья мои клопы да тараканчики
Позабыл совсем дорогу в ресторанчики
Запылилися граненые стаканчики

К черту всех врачей и их советы вечные
Я отказываюсь пить бурду аптечную
И налью стаканчик чистой русской водочки
Астраханскою закушаю селедочкой.
(с) В.Токарев
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JeanLuk 8 часов назад
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Гур 11 часов назад
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Егор 11 часов назад
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Enotko Ytko 11 часов назад
Комментарий к фото
это в каких рублях?
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