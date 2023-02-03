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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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самурай хозяин
своей катане.
И друзья мои клопы да тараканчики
Позабыл совсем дорогу в ресторанчики
Запылилися граненые стаканчики
К черту всех врачей и их советы вечные
Я отказываюсь пить бурду аптечную
И налью стаканчик чистой русской водочки
Астраханскою закушаю селедочкой.
(с) В.Токарев