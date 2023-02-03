Солдатам СССР было запрещено использовать немецкое оружие

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С самого начала войн отношение к трофеям было как к добыче, которую можно и нужно было забирать. Но потом, с ростом цивилизации, отношение к имуществу противника стало уже другим и в разные периоды ВОВ строго запрещали использовать трофейное немецкое вооружение.
Когда началась Великая Отечественная война у советской армии не было должного военного обеспечения. Нередко бывало такое, что солдаты шли сражаться с винтовками Мосина, а фашисты выступали с автоматами. Но при этом властями было строго-настрого запрещено использовать в частях трофейное оружие.
Точнее так: собирать солдаты их были обязаны и использовать во время боя тоже. Но не оставлять себе. Приказ можно было нарушить ценой трибунала, причём туда могли отправить не только самого солдата, но и его командира.
Так как в войне был глобальный дефицит, то металл должны были собирать и переправлять в тыл. Небольшая часть отправлялась к диверсантам и разведчикам для изучения, но всё остальное - на переплавление.
Так как в войне был глобальный дефицит, то металл должны были собирать и переправлять в тыл. Небольшая часть отправлялась к диверсантам и разведчикам для изучения, но всё остальное - на переплавление.
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В 1943 году советской армии удалось изменить ход войны и началось продвижение на запад. Тогда ответственность за сбор легла и на освобождённое население. Они собирали и несли всё в какой-то определённый пункт и даже иногда получали за это вознаграждение. Сбором занимались все: и старики, и дети. Даже десять-пятнадцать касок могли принести пользу.
Но трофеи не передавались в действующую армию - только на переплавку. Но почему?
Но трофеи не передавались в действующую армию - только на переплавку. Но почему?
Когда советский солдат подбирал немецкий автомат, то ему были нужны определённые боеприпасы. И если в какой-то особенной ситуации оружие могло помочь, то массово эта практика была бы опасной. Нести с собой оружие для которого нет должного количества боеприпасов - нерационально.
И, конечно же, кроме рациональной причины была и этическая и пропагандистская (не в худшем понимании этого слова). У немецкого вооружения были преимущества и нельзя было допускать, чтобы воины обсуждали его и использовали. Советский солдат должен был воевать только советским оружием.
Очень важным был контроль. За то, что бойцу выдавали он отвечал по всем законам военного времени. А трофеи просто были и власть не могла допустить бесконтрольного владения оружия.
Разумеется, полностью избавить советскую армию от немецких вооружений было невозможно, но власть пыталась хоть как-то сократить его наличие и использование.
Разумеется, полностью избавить советскую армию от немецких вооружений было невозможно, но власть пыталась хоть как-то сократить его наличие и использование.
Немецкими пистолетами и винтовками оснащали вспомогательные подразделения, партизанские отряды, ополченцев, разведку и диверсантов.
На технику, кстати, запрета не было, поэтому автомобили и мотоциклы использовали вовсю. А в конце войны контроль за сдачу сократился до минимума: армия побеждала и на чужой территории было практически невозможно уследить за каждым. За присвоением оружия противника уже никто не следил, а когда война закончилась, то оно нелегально отправилось в СССР.
На технику, кстати, запрета не было, поэтому автомобили и мотоциклы использовали вовсю. А в конце войны контроль за сдачу сократился до минимума: армия побеждала и на чужой территории было практически невозможно уследить за каждым. За присвоением оружия противника уже никто не следил, а когда война закончилась, то оно нелегально отправилось в СССР.
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есть боеприпасы- пользовались
нет боеприпасов- сдали\выкинули.
Ну что за идиоты растут...
Честно скажу, для подобной оценки данного поста, мне хватило одного абзаца в котором цитирую "Когда началась Великая Отечественная война у советской армии не было должного военного обеспечения. Нередко бывало такое, что солдаты шли сражаться с винтовками Мосина, а фашисты выступали с автоматами"
Да будет известно автора этого бредового поста, что самое распространенное и массовое стрелковое оружие у немцев было: винтовка Маузер 98к.
Так что хватит уже писать про отсталую Советскую армию и прогрессивную Германию.
Афтор, вы можете документально подтвердить это? Ну ваш бред про использование затрофеенного оружия? Или как всегда ОБС и БЛА-БЛА-БЛА....
Дед мне рассказывал: и шмайсеры и прочие трофейные использовали. И даже не парились. В атаке, под бомберами и артиллерией, при форсировании рек и вообще, свою "мосинку", бросали и брали немецкую технику. Ибо ее было больше, чем своей. И запасов боекомплекта всегда было найти на поле боя.
Вы бы дурь тут не несли.
Немцы в свою очередь, когда находили у попавших в плен янки такие трофеи, то пускали их в расход без лишних проволочек. По этому америкосы очень быстро сами разучились их подбирать.