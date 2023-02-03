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Солдатам СССР было запрещено использовать немецкое оружие

Солдатам СССР было запрещено использовать немецкое оружие

Автор:
03 февраля 2023 15:58
Сообщество : RealFishki
Метки: ВОВ   Оружие   Прошлое   Советские солдаты   интересное   история   солдаты   
1520
7
С самого начала войн отношение к трофеям было как к добыче, которую можно и нужно было забирать. Но потом, с ростом цивилизации, отношение к имуществу противника стало уже другим и в разные периоды ВОВ строго запрещали использовать трофейное немецкое вооружение.
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Метки: ВОВ   Оружие   Прошлое   Советские солдаты   интересное   история   солдаты   
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12  комментариев
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
никогда ,ни в каких воспоминаниях ветеранов , не слышал что бы наказывали за трофейный автомат\пулемет.
есть боеприпасы- пользовались
нет боеприпасов- сдали\выкинули.
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4k
4ijik Минуту назад
Отличный пример современного образования... Мудло необразованное исподволь срёт на память отцов и дедов... "У немецкого вооружения были преимущества." дада, на морозе именно немецкое оружие тащило все боестолкновения... Только советские войска на дизелях в минус 30 их почему-то обули. Явно иконами на самолётах левел ап сделали.

Ну что за идиоты растут...
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4k
Rubiroid_47 2 минуты назад
Вот бы кто-нибудь запретил писать идиотские статьи с дебильными заголовками в интернетах.
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3k
Александр 5 минут назад
Опять школьник пересмотрел про "кровавую гэбню и убийцу народов Сталина!?"
Честно скажу, для подобной оценки данного поста, мне хватило одного абзаца в котором цитирую "Когда началась Великая Отечественная война у советской армии не было должного военного обеспечения. Нередко бывало такое, что солдаты шли сражаться с винтовками Мосина, а фашисты выступали с автоматами"
Да будет известно автора этого бредового поста, что самое распространенное и массовое стрелковое оружие у немцев было: винтовка Маузер 98к.
Так что хватит уже писать про отсталую Советскую армию и прогрессивную Германию.
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207
ruslan d 15 минут назад
капец статья ... разжевываем очевидные вещи )))
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17k
Александр 22 минуты назад
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25k
Serg2001 Полчаса назад
"У немецкого вооружения были преимущества..." Лютый бред. Немцы сами наше оружие использовали...
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59k
Похабыч Полчаса назад
Всё понятно, источник: realfishki.net
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20k
Фрезер (VikCom) 36 минут назад
Что за бред эта статья?
Афтор, вы можете документально подтвердить это? Ну ваш бред про использование затрофеенного оружия? Или как всегда ОБС и БЛА-БЛА-БЛА....
Дед мне рассказывал: и шмайсеры и прочие трофейные использовали. И даже не парились. В атаке, под бомберами и артиллерией, при форсировании рек и вообще, свою "мосинку", бросали и брали немецкую технику. Ибо ее было больше, чем своей. И запасов боекомплекта всегда было найти на поле боя.
Вы бы дурь тут не несли.
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10k
Shtoppi 38 минут назад
Не знаю насчет наших солдат, но вот пиндосы, по началу, тоже любили брать у немцев (ес-но мертвых) оружие. в качестве трофеев в основном, например охотились за пистолетами Luger P08 - Parabellum.
Немцы в свою очередь, когда находили у попавших в плен янки такие трофеи, то пускали их в расход без лишних проволочек. По этому америкосы очень быстро сами разучились их подбирать.
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15k
куджо 39 минут назад
Эт какие такие преимущества что нельзя солдатам показывать? А вы постреляйтека для начала вражеских, да там по звуку различается, как бы вас не грохнул на звук). Ну а в пылу боя конечно, схватил и используй... Остальное сочинение пятиклассника.
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