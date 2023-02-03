Солдатам СССР было запрещено использовать немецкое оружие

Точнее так: собирать солдаты их были обязаны и использовать во время боя тоже. Но не оставлять себе. Приказ можно было нарушить ценой трибунала, причём туда могли отправить не только самого солдата, но и его командира.

Так как в войне был глобальный дефицит, то металл должны были собирать и переправлять в тыл. Небольшая часть отправлялась к диверсантам и разведчикам для изучения, но всё остальное - на переплавление.