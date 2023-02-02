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"Тут лавина идёт!": российских лыжников засыпало снегом в горах Индии

"Тут лавина идёт!": российских лыжников засыпало снегом в горах Индии

Автор:
02 февраля 2023 10:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Гульмарг   Индия   видео   гималаи   горнолыжный курорт   лавина   спасатели   сход лавины   
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На севере Индии сошла лавина. Удивительное и одновременно пугающее зрелище сняли на камеру туристы горнолыжного курорта Гульмарг. Известно, что среди лыжников есть погибшие и пострадавшие.

В соцсетях публикуют видео со сходом лавины на горнолыжном курорте Гульмарг. Одно - от наших соотечественников. Им повезло остаться в живых.



Среди россиян есть и пострадавшие (8 человек). Серьезных травм у туристов нет, но все они находятся в больнице. Как сообщают СМИ, местные спасатели также извлекли из-под снега два тела польских лыжников. Всего, помимо россиян, пострадало еще 11 человек. Среди них два местных гида, остальные - туристы.



Гульмарг — самый крупный горнолыжный курорт в Индии. Он ориентирован на внетрассовое катание. По сообщениям синоптиков, в Гималаях последние дни шёл сильный снегопад, что могло привести к сходу лавины.


Источник:

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Метки: Гульмарг   Индия   видео   гималаи   горнолыжный курорт   лавина   спасатели   сход лавины   
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1  комментарий
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Maikl 18 минут назад
Фрирайд он такой. На свой страх и риск.
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