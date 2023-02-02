"Тут лавина идёт!": российских лыжников засыпало снегом в горах Индии

Среди россиян есть и пострадавшие (8 человек). Серьезных травм у туристов нет, но все они находятся в больнице. Как сообщают СМИ, местные спасатели также извлекли из-под снега два тела польских лыжников. Всего, помимо россиян, пострадало еще 11 человек. Среди них два местных гида, остальные - туристы.